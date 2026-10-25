Ayudante de Fabián Bustos elogió a Edison Flores tras golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Desde que llegamos estaba en gran forma”

Edgardo Adinolfi habló de la victoria 'crema' ante el cuadro de Chongoyape y elogió a Edison Flores. (Video: Jax Latin Media)

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Universitario de Deportes logró un triunfo valioso en casa ante Juan Pablo II, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado dejó a los ‘cremas’ en el segundo lugar de la tabla y los mantiene en la disputa por el segundo certamen de la temporada.

Para Edgardo Adinolfi, asistente de Fabián Bustos, la diferencia estuvo en la paciencia del equipo y en los ajustes ofensivos tras el descanso. “Un partido que el primer tiempo se tornó complicado porque no logramos abrir el marcador, creo que hicimos todo lo posible para hacerlo. En el segundo tiempo, el equipo siguió igual, con paciencia, y se abre con un gol de ‘Edi’ y para nosotros es muy importante”, comentó en conferencia de prensa.

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El especialista argentino remarcó que el rendimiento colectivo no sufrió cambios drásticos entre un tiempo y otro. Eso sí, detalló que el equipo había insistido con mayor frecuencia por el sector derecho. “Por ahí en el primer tiempo cargábamos mucho por la zona derecha de Andy y nos volcábamos tanto Jairo, ‘Calca’, ‘Edi’ y un punta por ese lado; y no estábamos haciendo lo mismo por el lado izquierdo, porque una vez que Inga progresaba, faltaba ese apoyo de ‘Edi’, un volante por ahí”, indicó.

La corrección llegó en la segunda mitad. “En el segundo tiempo creo que lo hicimos y ahí encontramos a Andy más suelto por el otro lado. Eso fue un poco el detalle del segundo tiempo, pero sin duda lo abre el gol”, señaló.

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Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

La planificación inmediata de Universitario quedará sujeta a la recuperación física de los jugadores. Edgardo Adinolfi anticipó que el comando técnico evaluará el estado del plantel antes de preparar el próximo compromiso ante Atlético Grau en Trujillo. “Nosotros estamos planteando esta recta final partido a partido. Se planificó el partido de hoy (ayer), ya se terminó, así que hay que esperar al lunes a ver cómo están los futbolistas”, manifestó.

El asistente de Fabián Bustos destacó a Edison Flores tras su gol

El rendimiento de Edison Flores fue uno de los puntos destacados en el análisis de Edgardo Adinolfi, quien lo definió como una referencia dentro de Universitario y valoró la respuesta que tuvo desde su regreso a la titularidad.

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“‘Edi’ es un jugador emblema de esta institución, nosotros lo conocemos bien. Llegamos, estaba en gran forma y no dudamos que esté de titular desde el partido pasado. La verdad que estamos muy contentos por él, por su rendimiento”, expresó.

El ‘Orejas’ dejó el campo a los 64 minutos por una molestia física. El ayudante de Fabián Bustos dio a conocer mayores alcances al respecto: “Tenía una molestia en el gemelo, que también la sufrió el partido pasado”.

Tras su golazo de tiro libre ante Juan Pablo II, Edison Flores fue felicitado por sus compañeros de Universitario. - créditos: Liga 1

¿Mayor protagonismo para Aldo Corzo, Bryan Reyna y Piero Quispe?

Por otro lado, Edgardo Adinolfi evitó adelantar si Aldo Corzo, Bryan Reyna y Piero Quispe tendrán una participación más sostenida en las próximas fechas. El asistente técnico sostuvo que las oportunidades se definen a partir de los entrenamientos, el estado físico y la competencia interna.

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Sobre los ingresos del ‘Mazo’ y del ‘Picante’, remarcó que ambos habían tenido una buena semana de trabajo y recibieron la posibilidad de entrar ante las molestias que afectaron a Anderson Santamaría y César Inga. “Nosotros desde que llegamos, todos los jugadores están con la misma posibilidad. Vimos una buena semana tanto de Aldo como de Bryan. Les dimos la chance de ingresar y lo hicieron en gran forma, como lo hizo todo equipo”, afirmó.

Consultado por una eventual ampliación de minutos para Piero Quispe y Bryan Reyna, acotó lo siguiente: “Qué va a pasar el fin de semana, no te puedo decir. Eso es día a día. Hay una gran, sana y muy buena competencia en todo el plantel”.

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