Perú

“El Senado no da leyes; el Congreso las da”: Constitucionalista advierte error en promulgación de facultades

Aníbal Quiroga planteó que una fe de erratas firmada por el presidente del Congreso podría corregir el defecto de la Ley 32743, aunque no descartó que el caso sea llevado al Tribunal Constitucional

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga analiza los errores en la publicación de la ley que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, abordando las implicaciones y la importancia de la corrección.
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El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga señaló un error de forma en la Ley 32743, la norma que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. Como se recuerda, el texto publicado en el diario oficial El Peruano atribuye la aprobación de la ley al Senado de la República y no al Congreso de la República.

“Claramente es un error primarioso, es una constancia más de la falta de ejecutorio en materia de un Congreso bicameral. Piensan que está un Congreso unicameral y no se dan cuenta que el Senado es parte de un Congreso en donde la Cámara de Diputados es la otra parte”, declaró Quiroga en entrevista con Canal N. “Entonces, formalmente la ley tendría que haber salido: ‘El Congreso de la República ha aprobado’. Ha aprobado en dos instancias, en Diputados y en Senado, según el tracto legislativo”, agregó.

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Además del epígrafe de la norma, Quiroga objetó la firma que figura al pie del documento. La Ley 32743 fue rubricada por Miguel Torres, como presidente del Senado, cuando, según el constitucionalista, debió figurar como presidente del Congreso. “El Senado no da leyes, las leyes las da el Congreso de la República según la Constitución”, sostuvo.

Fachada del Congreso de la República del Perú con la bandera nacional y un círculo que contiene el texto de una ley oficial
Un extracto de la ley sobre delegación de facultades legislativas se presenta junto a la fachada del Congreso de la República en Lima.

La crítica de Quiroga se suma a la de otros juristas que se pronunciaron sobre el mismo documento. El abogado Natale Amprimo cuestionó en la red social X que la autógrafa indique que “el Senado ha dado la ley”, cuando esa cámara se limita a aprobar o modificar la propuesta que recibe de Diputados, sin que la norma resultante le pertenezca en exclusiva. Por su parte, el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes planteó una observación adicional: a su juicio, la autógrafa debió llevar también la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y no solo la del titular del Senado y su primer vicepresidente, Alejandro Muñante.

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Fe de erratas

Consultado sobre las consecuencias del error, Quiroga planteó que una fe de erratas, firmada por el presidente del Congreso, podría subsanar el defecto formal. Sin embargo, advirtió que la forma de una norma puede determinar su validez ante el Tribunal Constitucional. “Las leyes en el Tribunal Constitucional se pueden anular también por defectos de forma”, señaló, aunque evitó afirmar de manera categórica que este caso derive en una declaratoria de inconstitucionalidad.

Aníbal Quiroga – Liga 1 – Binacional – Tribunal Constitucional – Perú – deportes – 21 mayo
El asesor legal de la FPF cuestionó que el Tribunal Constitucional incluyera el año 2027 en el caso Binacional, pese a que, según afirmó, el club nunca solicitó esa medida. (UCV)

Delgado-Guembes coincidió en que la evaluación final sobre la validez de la norma correspondería al Tribunal Constitucional. El exfuncionario parlamentario sugirió que el error podría originarse en la falta de experiencia del personal del Senado con el funcionamiento del régimen bicameral, reinstaurado en el Perú tras la reciente reforma constitucional, y planteó que la Presidencia de la República habría podido observar la ley antes de promulgarla para que se corrigiera.

Cierra filas

El presidente del Senado, Miguel Torres, negó que exista un error en la promulgación de la norma. En declaraciones a Canal N, el titular del Parlamento sostuvo que las críticas supuestamente confunden la actual normativa con la que regía bajo la Constitución de 1979. “La Constitución es clarísima. Te dice: dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa. ¿A quién? Al Senado. Entonces, el que tiene que remitirlo es el presidente del Senado”, expresó.

El presidente del Congreso añadió que Reto no debía firmar el documento, dado que la Mesa Directiva del Congreso está conformada por el presidente del Senado y el vicepresidente Alejandro Muñante. Sin embargo, eso es falso. El Reglamento del Congreso establece que su Mesa Directiva está integrada también por el presidente de la Cámara de Diputados.

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