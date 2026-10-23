Palmeiras vs Estudiantes: ¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo?

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

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Final confirmada. Palmeiras y Estudiantes de La Plata lucharán por la ‘Gloria eterna’ de la Copa Libertadores 2026, luego de superar sus respectivas series de semifinales. El conjunto brasileño selló su clasificación pese a caer por 1-0 con Fluminense en el partido de vuelta, en el estadio Nubank Parque. La escuadra argentina, en tanto, aseguró su lugar en la definición tras eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná.

¿Cuándo será la final de la Copa Libertadores 2026?

Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Los dos clubes conocen lo que significa conquistar el máximo torneo continental y llegarán a esta definición con el objetivo de ampliar su palmarés y seguir sumando capítulos a su historia en Sudamérica.

Por ahora, la Conmebol no oficializó el horario del partido entre el ‘verdao’ y el ‘pincha’ por el título del torneo internacional. Se espera que el organismo rector del fútbol sudamericano informe en las próximas horas la hora en la que se jugará este encuentro internacional.

Se definió la final de la Copa Libertadores 2026.

Canal TV para ver la final de la Copa Libertadores 2026

La transmisión del partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata por la final de la Copa Libertadores 2026 estará disponible en vivo a través de la señal de ESPN para todos los países de Sudamérica.

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Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet también podrán acceder a la cobertura mediante las plataformas de transmisión Disney Plus y DGO.

Así llegan Palmeiras y Estudiantes a la final de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras avanzó tras imponerse 5-3 en los penales ante Fluminense. La serie llegó igualada a esa instancia luego de que Hércules marcara el 1-0 en la vuelta, disputada en el estadio Nubank Parque, y equilibrara el 2-1 que el ‘verdao’ había conseguido en la ida.

El arquero Carlos Miguel atajó uno de los remates rivales y fue una de las figuras de la clasificación paulista.

El club brasileño alcanzará su octava final del certamen y buscará su cuarto título, después de las consagraciones de 1999, 2020 y 2021. También tendrá la oportunidad de recuperarse de la derrota ante Flamengo en la definición de la edición 2025, jugada en Lima.

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Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Palmeiras v Fluminense - Nubank Parque, Sao Paulo, Brazil - October 21, 2026 Palmeiras' Jose Lopez and teammates celebrate after the penalty shootout as Palmeiras qualify for the final of Copa Libertadores REUTERS/Alex Silva

Estudiantes de La Plata, en tanto, dejó fuera a Flamengo tras igualar 0-0 en el estadio Maracaná. El ‘Pincha’ sostuvo la paridad global y ganó la definición por 3-2 desde los doce pasos. Gran actuación del portero Muslera para hacer vibrar al pueblo argentino. El conjunto argentino regresará a una final continental después de 17 años.

A sus 40 años, Fernando Muslera encontró una ocasión para reivindicarse tras un Mundial de 2026 marcado por cuestionamientos a sus errores, luego de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos.

El arquero tuvo una actuación decisiva en una definición que dejó sin respuesta al campeón brasileño. El equipo no logró convertir sus oportunidades durante los 90 minutos ni sacar provecho de la superioridad numérica que tuvo en la segunda parte.

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El arquero uruguayo Fernando Muslera, de Estudiantes de la Plata, ataja un penal ejecutado por Jorginho, de Flamengo, en la tanda para definir la semifinal de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, el jueves 22 de octubre de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)