Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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La fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con partidos que pueden modificar una tabla apretada en la zona alta. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el liderato con 25 puntos, mientras Universitario de Deportes los sigue con 24 unidades.

La jornada se abrirá el viernes con UTC ante Melgar en Cajamarca. El ‘gavilán del norte’ llegará tras perder 1-0 frente a Cienciano, mientras que el ‘dominó’ viene de imponerse 4-2 a Deportivo Garcilaso y se mantiene dentro del grupo de equipos que suma 22 puntos.

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El segundo encuentro del día será Atlético Grau contra ADT en Piura. El conjunto ‘albo’ cayó 3-1 ante Alianza Lima en la fecha anterior y buscará recuperarse. El ‘vendaval celeste’ también afrontará el compromiso después de una derrota: perdió 2-1 frente a Los Chankas.

Los arequipeños lograron imponerse a los cusqueños con una exhibición plena de fútbol. Anotaron Nicolas Quagliata, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. | VIDEO: L1MAX

En el sábado, Sport Huancayo chocará en casa con Alianza Atlético. El equipo de la ‘incontrastable’ comparte el primer lugar del Torneo Clausura luego de vencer 2-1 a Cusco FC, resultado que le permitió alcanzar las 25 unidades. El elenco ‘churre’, en cambio, llegará luego de perder 4-1 ante Universitario en Trujillo.

Además, Cusco FC recibirá después a Sporting Cristal en uno de los partidos centrales de la fecha. Los ‘dorados’ vienen de caer ante Sport Huancayo y buscarán cortar esa racha frente a un conjunto ‘rimense’ que superó 4-2 de local a Comerciantes Unidos y apunta a dar el golpe en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Universitario cerrará la programación del sábado ante Juan Pablo II en el estadio Monumental. El cuadro ‘crema’ llega impulsado por su goleada 4-1 sobre Alianza Atlético, con la que quedó a un punto de los punteros. No obstante, los de Chongoyape superaron 2-0 a Sport Boys en su presentación anterior.

Los 'cremas' golearon 4-1 a los 'churres' en Trujillo por la jornada 12 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

El domingo se iniciará con Comerciantes Unidos frente a Cienciano en Cutervo. El cuadro cajamarquino perdió ante Sporting Cristal, mientras que el ‘papá’ venció por la mínima a UTC en la fecha 12.

De la misma manera, CD Moquegua recibirá a Alianza Lima en otro duelo con incidencia en la clasificación. La ‘fuerza del sur’ viene de ganar 1-0 como visitante ante FC Cajamarca, mientras que los ‘íntimos’ derrotaron 3-1 a Atlético Grau y alcanzaron las 22 unidades.

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Sport Boys se medirá en el Callao con FC Cajamarca. Ambos clubes buscarán reaccionar después de sus derrotas ante Juan Pablo II y CD Moquegua, respectivamente.

Goles y resumen de la victoria 'blanquiazul' en Matute contra los 'albos' por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

La fecha concluirá con el duelo en Cusco entre Deportivo Garcilaso y Los Chankas. El ‘pedacito de cielo’ llegará tras caer 4-2 en Arequipa ante Melgar, mientras que los ‘guerreros’ vencieron 2-1 a ADT.

Cabe mencionar, que L1 MAX se encarga de la transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026. También se pueden ver por su plataforma de streaming, Liga 1 Play.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Viernes 23 de octubre

- UTC vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs ADT (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)*

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)**

* El partido estaba previsto para las 13:00 horas, pero con la actualización se cambió para el mismo día a las 13:15 horas.

** El compromiso estaba agendado para el lunes 26 de octubre a las 15:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 25 a las 11:00 horas.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1