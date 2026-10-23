Alessia Rovegno preocupa a sus seguidores por su salud y Magaly Medina reflexiona sobre los estándares de belleza

Las recientes fotografías de la modelo generaron comentarios por sus costillas marcadas, sus piernas más delgadas y los cambios en su rostro. Una especialista explicó los riesgos de la presión por mantener una figura determinada, mientras la conductora de televisión pidió prestar atención a las señales de posibles trastornos alimentarios.

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Las recientes publicaciones de Alessia Rovegno en redes sociales generaron una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por los cambios que percibieron en la apariencia física de la modelo peruana.

Las reacciones surgieron a partir de las imágenes compartidas por la modelo, hija de la actriz Bárbara Cayo y quien representó al Perú en el certamen Miss Universo 2022.

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Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conversación tomó mayor relevancia porque, además de expresar inquietud por la apariencia de Alessia, varios seguidores cuestionaron los ideales estéticos que continúan presentes en el mundo de la moda y el entretenimiento. Las reacciones no se limitaron a describir sus cambios físicos, sino que también plantearon interrogantes sobre la relación entre la delgadez y los modelos de belleza que circulan en las redes sociales.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: ¿qué comentaron sus seguidores?

Las fotografías recientes de Alessia Rovegno motivaron a distintos usuarios a manifestarse en las plataformas digitales. Algunos expresaron su deseo de que la modelo se encuentre bien, mientras que otros cuestionaron que la delgadez extrema pueda seguir asociándose con un ideal de belleza.

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Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ya está demasiado delgada, espero esté saludable”, escribió uno de sus seguidores. El comentario refleja la inquietud de quienes percibieron una diferencia en su apariencia y manifestaron su preocupación por su bienestar.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Otra persona planteó una crítica más directa a los estándares estéticos: “¿Acaso ahora la belleza es estar hueso y pellejo?“. La frase abrió una discusión sobre los límites de los ideales físicos y la manera en que determinadas imágenes pueden influir en la percepción del cuerpo.

Otra seguidora expresó su preocupación con un mensaje dirigido directamente a la modelo: «Eres linda, solo deseo que tu delgadez no sea alguna enfermedad». El comentario resume una parte de las reacciones: usuarios que, más allá de la apariencia física, esperan que Alessia se encuentre bien.

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Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La presión por mantener una figura determinada en el mundo del modelaje

La discusión en torno a la apariencia de Alessia Rovegno también puso sobre la mesa las exigencias que afrontan las mujeres que trabajan en la industria de la moda. En este sector, la imagen puede convertirse en un factor importante para acceder a determinadas oportunidades, lo que, según especialistas, puede generar presión para mantener un peso específico.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La psicóloga y psicoterapeuta Lizbeth Carol Cueva Zúñiga advirtió que la pérdida de peso puede tener distintas causas. Entre ellas mencionó posibles alteraciones de la tiroides y del metabolismo de la glucosa. También señaló que algunas personas recurren a dietas estrictas debido a la presión social por adelgazar o conservar una determinada apariencia.

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Estas posibilidades, sin embargo, no constituyen una explicación del caso de Alessia Rovegno. La especialista se refirió a factores generales que pueden estar relacionados con la pérdida de peso y con las dificultades que algunas personas experimentan cuando sienten que deben responder a determinadas expectativas físicas.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Cueva Zúñiga también comentó que ha trabajado con misses que desarrollaron malos hábitos alimenticios en sus intentos por adelgazar o mantenerse delgadas. De acuerdo con su explicación, estas conductas pueden poner en riesgo la salud y tener consecuencias a largo plazo.

La presión no siempre se relaciona únicamente con el deseo personal de alcanzar una imagen determinada. En algunos casos, también puede estar vinculada con las condiciones laborales y el temor a perder oportunidades profesionales.

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Según explicó la psicóloga, algunas modelos sienten que podrían quedarse sin trabajo si no mantienen el peso que les exigen. Esta percepción puede convertir el cuidado de la figura en una fuente de preocupación constante y favorecer decisiones que no necesariamente priorizan el bienestar físico y emocional.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

El casting de Victoria’s Secret y las exigencias físicas de la industria

Otro elemento que volvió a mencionarse en torno a la modelo fue su participación, meses atrás, en el casting de Victoria’s Secret, una de las marcas más conocidas de la industria de la lencería y la moda.

La convocatoria para buscar nuevas modelos despertó interés entre el público peruano debido a la participación de representantes nacionales. Para quienes aspiran a trabajar en escenarios internacionales, este tipo de oportunidades puede significar una posibilidad de ampliar su trayectoria profesional y acceder a nuevos espacios dentro del sector.

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La psicóloga Lizbeth Carol Cueva Zúñiga advirtió que el temor a perder oportunidades puede llevar a algunas modelos a descuidar su salud con tal de conservar el peso que consideran necesario para continuar trabajando.

Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide prestar atención a las señales de posibles trastornos alimentarios

En medio de la preocupación expresada en redes sociales, Magaly Medina resaltó la importancia de que las personas cercanas puedan identificar señales de alerta cuando alguien atraviesa un posible trastorno alimentario.

La conductora se refirió al papel que pueden cumplir los familiares y amigos para ayudar a una persona a reconocer que podría estar enfrentando una situación que necesita atención.

“Hay que decirles a las personas que queremos, que tenemos al lado, esto está pasando, hacerles darse cuenta racional de eso, porque personas que atraviesan algún tipo de trastorno alimentario no se dan cuenta”, manifestó.

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Alessia Rovegno genera preocupación por su delgadez: “Eres linda, solo deseo que no sea alguna enfermedad”. Captura: Magaly TV La Firme.