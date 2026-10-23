“Nadie vino a ayudarnos”: vecinos reconstruyen un puente que el Estado nunca reparó sobre el río Chillón

Un informe periodístico de Latina Noticias muestra cómo vecinos de Comas y Puente Piedra repararon el puente peatonal Victoria sobre el río Chillón con recursos propios. La estructura conecta tres asentamientos y permite el tránsito diario hacia centros educativos y vías de transporte. Durante la cobertura televisiva se observa la vegetación acumulada en el cauce del río y el paso de transeúntes sobre la pasarela de madera pintada de amarillo.

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Vecinos de tres asentamientos humanos se organizaron para reparar el puente Victoria, ubicado en el límite de los distritos de Comas y Puente Piedra, ante la falta de una solución definitiva de las autoridades municipales. Los residentes financiaron los materiales y aportaron su propia mano de obra para mantener habilitado este acceso peatonal, que consideran fundamental para trasladarse a centros educativos, llegar a sus trabajos y conectar con la carretera Panamericana Norte.

La intervención se realizó ante el deterioro de la estructura y la preocupación por una eventual crecida del río Chillón durante la temporada de lluvias. Según los testimonios recogidos por Latina Noticias, el puente ya se había visto afectado por las crecidas de 2017 y 2023, cuando el desborde del río alcanzó viviendas y arrasó con 30 casas en el sector de La Esperanza.

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Vecinos financiaron la reparación del puente Victoria

Richard Caldas, residente de la zona, explicó que la reparación surgió por la necesidad de contar con un acceso que utilizan diariamente decenas de personas. Para concretar los trabajos, los habitantes de tres asentamientos se organizaron y realizaron una jornada comunitaria.

“Hemos trabajado más de cien personas. En realidad somos tres asentamientos. Nos hemos agrupado todos en una organización entre nosotros y hemos hecho la reparación”, relató.

El vecino señaló que cruzar por este punto permite ahorrar tiempo, ya que la ruta alternativa para llegar al otro extremo implica desplazarse aproximadamente cuatro kilómetros adicionales, un recorrido que puede tomar más de media hora.

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Residentes del distrito de Comas habilitan un puente peatonal de madera sobre el cauce de un río para asegurar el tránsito vecinal. (Latina)

Caldas también sostuvo que las autoridades han prometido en distintas ocasiones construir un puente más seguro, incluso durante campañas políticas, pero que hasta el momento no han visto concretada esa solución. Según relató, existió un proyecto para ejecutar una infraestructura de mayor altura y con acceso vehicular, pero la iniciativa no llegó a materializarse.

“Sí, muchas veces nos afirman, nos comentan que ‘vamos a colocar un puente más seguro’, pero en el momento de los hechos, nada que ver, no se hacen presentes”, denunció Richard Caldas, vecino de la zona.

Pese al esfuerzo de los residentes, el propio Caldas reconoció que la estructura reparada no cuenta con una evaluación técnica profesional que garantice su seguridad. Indicó que algunos vecinos tienen conocimientos de construcción y que los pilares levantados anteriormente han resistido otras crecidas, aunque admitió que no recibieron asesoría de ingenieros para realizar los trabajos.

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Vegetación cubre el cauce del río Chillón

Otra de las preocupaciones de los habitantes es la falta de trabajos recientes de descolmatación en este tramo del río Chillón. Durante el recorrido, se observó una importante presencia de vegetación y maleza en el cauce, una situación que los vecinos consideran preocupante ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

Caldas manifestó que anteriormente se realizaban labores de limpieza antes de los periodos de crecida, pero que ahora no observa intervenciones similares en el sector. Por ello, pidió que las autoridades ejecuten trabajos preventivos para reducir el riesgo de afectaciones a las viviendas cercanas.

Una vecina identificada durante el reporte como Ana recordó los daños sufridos por las familias de La Esperanza y advirtió que todavía no cuentan con defensas suficientes para proteger sus viviendas frente a una eventual crecida. Según explicó, los propios residentes han colocado piedras y mallas para reforzar algunos sectores, mientras esperan una intervención de las autoridades.

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Riesgo ante las lluvias y falta de asistencia técnica

La reparación comunitaria del puente Victoria evidencia la necesidad de una intervención de las autoridades para evaluar las condiciones de la estructura y determinar si ofrece garantías de seguridad para los peatones. Durante el informe, se advirtió que las obras de este tipo requieren estudios y supervisión técnica especializada, especialmente por encontrarse sobre un río que ha ocasionado daños en temporadas anteriores.

Los vecinos esperan que las municipalidades competentes atiendan sus pedidos y concreten tanto la construcción de un puente seguro como las labores de limpieza del cauce. La preocupación aumenta ante el escenario climático previsto para los próximos meses, cuando las lluvias podrían incrementar el caudal del río Chillón y exponer nuevamente a las familias de la zona.

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