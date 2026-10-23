Perú

Lluvias por el fenómeno El Niño en Lima inundan el bypass de la avenida Pachacutec de Villa María del Triunfo

El paso a desnivel permaneció cerrado durante la mañana tras las precipitaciones nocturnas. Cisternas e hidrojets retiraban el agua acumulada, mientras el Senamhi mantiene alertas por lloviznas y lluvias ligeras en Lima

Reporte en vivo desde Villa María del Triunfo, Lima, donde las intensas lluvias han provocado la inundación del bypass de la Avenida Pachacutec, afectando el tráfico y la circulación vehicular. Equipos de emergencia trabajan para mitigar la situación. - Canal N
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Las precipitaciones registradas durante la madrugada causaron la inundación del bypass de la avenida Pachacutec, en Villa María del Triunfo, donde cisternas e hidrojets trabajaban este viernes para retirar el agua acumulada y permitir la reapertura de la vía.

El paso a desnivel permanecía cerrado durante las primeras horas de la mañana. Los vehículos que circulaban por los accesos debían reducir la velocidad ante los charcos y la presencia de agua en la pista, una situación que elevaba el riesgo de accidentes y salpicaduras hacia peatones y otros conductores.

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Según el reporte de Canal N, las precipitaciones cesaron cerca de las 3:30 de la madrugada. Pasadas las 7:00, unidades de limpieza iniciaron las labores para drenar el bypass, uno de los puntos que suele registrar aniegos cuando se presentan lloviznas o lluvias de baja intensidad en la capital peruana.

Lluvias inundan by pass de Villa María del Triunfo
Lluvias inundan by pass de Villa María del Triunfo - Canal N

El bypass de Pachacutec quedó cerrado tras las precipitaciones nocturnas

La acumulación de agua en el paso a desnivel volvió a afectar la circulación en la zona. No se trató de una lluvia intensa, sino de precipitaciones ligeras que bastaron para inundar la infraestructura vial.

El episodio se suma a otros reportes registrados en el mismo lugar. Hace cerca de dos meses, un bus de transporte público quedó atrapado en el agua acumulada dentro del bypass de la avenida Pachacutec. La recurrencia de estos aniegos expone las dificultades de drenaje en sectores de Lima Sur.

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Las autoridades no habían informado, hasta el momento del reporte televisivo, cuánto tiempo demandarían las tareas de limpieza ni la hora prevista para la reapertura completa del paso vehicular.

Lluvias inundan by pass de Villa María del Triunfo
Lluvias inundan by pass de Villa María del Triunfo - Canal N

Senamhi alertó sobre lloviznas y lluvias ligeras en Lima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el calentamiento del mar frente al litoral puede incrementar la humedad en la capital y favorecer la presencia de lloviznas y lluvias ligeras durante los próximos días.

El meteorólogo Erickson Rojas explicó que los distritos cercanos al litoral podrían registrar eventos de llovizna. También existe la posibilidad de precipitaciones en Lima Este y Lima Norte por el desplazamiento de sistemas provenientes de la sierra limeña.

El organismo emitió el aviso meteorológico 432, vigente entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, ante precipitaciones que pueden incluir lluvias, granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones. La alerta abarca a Lima, además de otras 19 regiones del país.

Villa María del Triunfo figura entre las zonas con riesgo de empozamientos

La situación registrada en el bypass coincide con las advertencias sobre los efectos que pueden tener las precipitaciones en distritos con infraestructura de drenaje insuficiente. En Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, el agua puede permanecer empozada durante varias horas en calles y zonas cercanas a quebradas poco profundas.

Especialistas señalaron que Lima puede presentar problemas de tránsito y aniegos aun con acumulados reducidos. Los pasos a desnivel, las vías con pendientes y las pistas deterioradas figuran entre los sectores más expuestos.

El agua estancada también puede generar riesgos sanitarios si entra en contacto con residuos o desagües. Las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas, mantener distancia de las corrientes y revisar techos, canaletas y sistemas de evacuación de agua en las viviendas.

Ante posibles emergencias, el Senamhi aconsejó identificar rutas de evacuación, coordinar con los vecinos y preparar una mochila con agua, alimentos, linterna, radio, ponchos y botas.

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