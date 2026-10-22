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Jessenia Uceda cuestionó que llamen tricampeón a Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley: “Regatas Lima es el que más campeonatos ha ganado”

La exvoleibolista lanzó un comentario minimizando los títulos de las ‘blanquiazules’ generando polémica y reacciones de los hinchas: “no podemos seguir agarrándonos de algo que ya pasó”

Jessenia Uceda pidió no llamar tricampeón a Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley
Jessenia Uceda pidió no llamar tricampeón a Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley
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Jessenia Uceda cuestionó que se mantenga la referencia al tricampeonato de Alianza Lima y sostuvo que el nuevo torneo de la Liga Peruana de vóley debe afrontarse sin trasladar los resultados de temporadas anteriores.

Para la exseleccionada nacional, el historial de la competencia debe incluir a otros clubes que acumularon campeonatos a lo largo de los años, entre ellos Regatas Lima y Universidad San Martín.

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Yo creo que ya no debemos referirnos tanto como que el tricampeón y tanto a Alianza Lima, porque al final Regatas Lima es el que más campeonatos ha ganado en la liga. Luego, San Martín también ha ganado muchos partidos”, afirmó Uceda en el programa ‘Mate Galáctico’.

La exvoleibolista se refirió a los tres campeonatos consecutivos que obtuvo el club victoriano en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Mate Galáctico)

La exdeportista consideró que la nueva etapa de la competencia no debe quedar condicionada por los logros previos de las actuales campeonas.

Yo creo que ahorita estamos empezando de cero. Claro, es el tricampeón vigente y está bien, pero no podemos seguir agarrándonos de algo que ya pasó”, señaló.

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Sus declaraciones generaron debate entre los seguidores de la Liga Peruana de vóley, en especial por la valoración del tricampeonato de las ‘blanquiazules’ y el peso de los antecedentes de otros equipos en el campeonato nacional.

Afiche de las tricampeonas de vóley de Alianza Lima. Jugadoras y director técnico posan con trofeos, confeti dorado y el texto "TRICAMPEONAS".
El equipo femenino de Alianza Lima, junto a su director técnico, celebra su histórico tercer campeonato consecutivo en la Liga Peruana de Vóley Betsson, reafirmando su dominio en el deporte nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianza Lima vs Regatas Lima: programación del partidazo

La programación de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tendrá como uno de sus partidos centrales el cruce entre Alianza Lima y Regatas Lima, dos equipos que suelen competir por el título nacional.

El encuentro se jugará este sábado 24 de octubre a las 19:00 horas de Perú, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en Lima.

El encuentro será transmitido en vivo por Latina Televisión, mediante los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible en la página web y la aplicación de Latina.

Infobae Perú seguirá el partido punto a punto, con las incidencias, el resumen final y la actualización de las posiciones del campeonato.

Flavia Montes aseguró que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano previo al duelo por fecha 2.
Flavia Montes aseguró que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano previo al duelo por fecha 2.

Programación de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Precios de entradas para los partidos de la fecha 2

Los boletos se encuentra disponibles en el portal de Joinnus y los ‘voleilovers’ podrán alentar al equipo de sus amores desde las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

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