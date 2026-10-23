Magaly Medina pide un peritaje psicológico para Andrea San Martín y lanza contundente mensaje: “Hay que creerles siempre a los niños”

El extripulante de cabina abandonó la comisaría de Miraflores sin responder las preguntas de los periodistas. La investigación por la presunta agresión a su hija continúa, mientras se conoció una publicación de Dora Pilares, madre de la modelo. Captura: Magaly TV La Firme.

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La denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija continúa generando reacciones en la televisión peruana. Esta vez, Magaly Medina se pronunció sobre el caso durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ y dejó clara su postura respecto a la importancia de escuchar a los menores cuando relatan situaciones que podrían comprometer su integridad. La conductora también cuestionó si la exchica reality debería continuar teniendo a la niña bajo su cuidado mientras se esclarecen los hechos denunciados.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hay que creerle al niño siempre, hay que creerle siempre a los niños”, manifestó la periodista de espectáculos al referirse a la situación que involucra a la influencer y a su hija. Con esta frase, Medina puso el foco en la necesidad de prestar atención a los testimonios infantiles, especialmente cuando se presentan denuncias por presuntos episodios de violencia dentro del entorno familiar.

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Magaly Medina cuestiona si Andrea San Martín está capacitada para criar a su hija tras denuncia por presunta agresión. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de la conductora se producen después de que Juan Víctor, padre de la menor, denunciara a San Martín. Según la versión difundida sobre el caso, la niña le habría contado que su madre la jaloneó del brazo porque estaba comiendo chizito, situación que presuntamente habría provocado un golpe en su rodilla izquierda. Estos hechos son materia de investigación y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide una evaluación psicológica profunda para Andrea San Martín

Durante su intervención en ‘Magaly TV La Firme’, la periodista sostuvo que Andrea San Martín debería someterse a un peritaje psicológico profundo y analítico para evaluar las circunstancias del caso. Desde su perspectiva, resulta importante examinar cómo determinados adultos gestionan sus emociones y de qué manera pueden reaccionar ante situaciones de frustración o tensión dentro del hogar.

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Medina advirtió que algunos padres pueden descargar sus emociones negativas sobre los menores que tienen a su cargo. En ese contexto, recordó que la crianza implica una responsabilidad especial, pues los niños dependen de los adultos para su cuidado, seguridad y desarrollo.

Magaly Medina cuestiona si Andrea San Martín está capacitada para criar a su hija tras denuncia por presunta agresión. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hay gente que almacena una violencia que está ahí y que la desfoga con cualquiera de las criaturas que tiene al lado”, agregó la conductora. La periodista también recordó que anteriormente se habían difundido audios de Andrea San Martín en los que, según señaló, se la escuchaba perder la paciencia. La conductora mencionó esos antecedentes como parte de su argumentación para solicitar una evaluación más exhaustiva.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Andrea San Martín puede seguir a cargo de la crianza de su hija?

Uno de los cuestionamientos más contundentes de Magaly Medina estuvo relacionado con la posibilidad de que la influencer continúe teniendo a su hija en casa y bajo su responsabilidad cotidiana mientras se esclarece la denuncia. “Habría que ver si realmente ella está capacitada para seguir teniendo a su hija en su casa y seguir a cargo de la crianza”, sostuvo la conductora.

La frase resume la preocupación que expresó durante el programa por las condiciones en las que se desarrolla la crianza de la menor. Para Medina, la prioridad debe ser determinar si la niña se encuentra protegida y si existen circunstancias que requieran la intervención de las instituciones encargadas de velar por sus derechos.

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Magaly Medina cuestiona si Andrea San Martín está capacitada para criar a su hija tras denuncia por presunta agresión. Captura: Magaly TV La Firme.

La Fiscalía investiga a Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lima Centro inició una investigación preliminar contra Andrea San Martín por la presunta agresión en agravio de su hija, según la información difundida sobre el caso.

La apertura de esta investigación supone que las autoridades deben realizar diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido, recoger los elementos disponibles y evaluar los testimonios pertinentes. En esta etapa, no corresponde presentar la acusación como una responsabilidad acreditada, pues los hechos todavía deben ser examinados dentro del procedimiento.

Magaly Medina también se refirió a la situación legal de la modelo y señaló que las 48 horas de detención terminaban esa noche. La conductora planteó la posibilidad de que San Martín pudiera salir en libertad al día siguiente, aunque expresó dudas sobre cuál sería la decisión de la Fiscalía. “No sé si la Fiscalía ahora indique que ella puede esta investigación afrontarla en libertad”, comentó durante el programa.

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Magaly Medina cuestiona si Andrea San Martín está capacitada para criar a su hija tras denuncia por presunta agresión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona el trato que reciben las denuncias contra madres y padres

Otro de los puntos que destacó la conductora fue la manera en que la opinión pública suele reaccionar cuando una denuncia por presunta violencia contra un menor involucra a una madre. Medina consideró que la respuesta social puede ser distinta dependiendo de si la persona señalada es un hombre o una mujer. “Si hubiera sido un hombre el acusado de este tipo de delito, todos estarían diciendo que lo metan a la cárcel”, cuestionó.

La conductora recordó que se han conocido casos graves de menores que han sido quemados, golpeados o magullados, y utilizó esas referencias para subrayar la importancia de no minimizar las denuncias que involucran a niños. Su planteamiento fue que las autoridades deben tomar en serio cualquier señal de posible maltrato, independientemente de quién sea la persona denunciada.

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Magaly Medina cuestiona si Andrea San Martín está capacitada para criar a su hija tras denuncia por presunta agresión. Captura: Magaly TV La Firme.