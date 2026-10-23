Perú

Papa León XIV: misa en Pimentel tendrá 14 rutas de acceso y evacuación

El Consejo Multisectorial aprobó el Plan de Seguridad, que incluye medidas para prevenir aglomeraciones y facilitar la respuesta ante posibles emergencias

El Gobierno Regional de Lambayeque informó que el Plan de Seguridad para la celebración religiosa contempla un aforo previsto de 900.000 personas - Créditos: AFP/Andina.
El Gobierno Regional de Lambayeque informó que el Plan de Seguridad para la celebración religiosa contempla un aforo previsto de 900.000 personas - Créditos: AFP/Andina.
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La próxima llegada del papa León XIV al Perú ha movilizado a las autoridades de Lambayeque, que coordinan acciones para organizar las actividades previstas durante su visita. La planificación incluye medidas logísticas y de seguridad orientadas a facilitar la participación de los fieles y prevenir incidentes durante las concentraciones multitudinarias.

En ese contexto, el gobernador regional Jorge Pérez Flores informó, durante una entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Chiclayo de RPP, que la misa central del sumo pontífice, programada para el viernes 13 de noviembre en las pampas de Pimentel, contará con 14 rutas de acceso y evacuación. La medida forma parte de un dispositivo destinado a ordenar el desplazamiento de los asistentes y facilitar la respuesta ante posibles emergencias durante la concentración multitudinaria.

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La autoridad explicó que el Consejo Multisectorial aprobó el Plan de Seguridad para esta celebración religiosa, cuyo aforo previsto es de 900.000 personas. La propuesta busca establecer condiciones adecuadas para recibir a los feligreses y evitar aglomeraciones en los puntos de entrada, los espacios de permanencia y las vías de salida.

Cada acceso estará identificado con letras y dividido en subsectores con capacidad aproximada para 10.000 asistentes, según informó el gobernador Jorge Pérez Flores - Créditos: Andina.
Cada acceso estará identificado con letras y dividido en subsectores con capacidad aproximada para 10.000 asistentes, según informó el gobernador Jorge Pérez Flores - Créditos: Andina.

El esquema contempla 14 sectores de ingreso debidamente zonificados, respaldados por dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. De acuerdo con lo anunciado por Pérez Flores, cada acceso estará identificado por letras y dividido en subsectores con capacidad aproximada para 10.000 asistentes, a fin de facilitar la distribución del público.

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Además, se aplicará un sistema de ingresos escalonados, cuyos horarios dependerán de la cercanía de los espacios asignados respecto del estrado principal. Con esta disposición, los participantes podrán llegar de manera progresiva, encontrar sus ubicaciones y evitar concentraciones excesivas en los alrededores del recinto.

La planificación también considera espacios preferenciales acondicionados para adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Estas áreas forman parte de las medidas destinadas a facilitar la participación de quienes requieren condiciones específicas durante la celebración. La organización de los accesos y la distribución interna serán aspectos centrales para gestionar la presencia de una multitud que llegará desde distintos puntos del país.

La misa del papa León XIV en las pampas de Pimentel, prevista para el viernes 13 de noviembre, contará con 14 rutas de acceso y evacuación para ordenar el desplazamiento de los asistentes - Créditos: Europa Press.
La misa del papa León XIV en las pampas de Pimentel, prevista para el viernes 13 de noviembre, contará con 14 rutas de acceso y evacuación para ordenar el desplazamiento de los asistentes - Créditos: Europa Press.

Estacionamiento gratuito y transporte hacia las Pampas de Pimentel

En ese contexto, el desplazamiento por carretera constituye otro de los aspectos incluidos en el operativo. El Gobierno Regional de Lambayeque, en coordinación con el Ejército del Perú, dispuso habilitar un estacionamiento gratuito de entre 20 y 30 hectáreas en el Fuerte Cáceres, donde podrán dejar sus vehículos quienes se trasladen hasta la zona de la ceremonia.

Desde esa instalación militar se implementará un servicio especial de autobuses hacia el óvalo de Pimentel. Al llegar a este punto, los pasajeros deberán continuar a pie hasta el área destinada a la misa. La iniciativa busca reducir la circulación de automóviles particulares cerca del escenario religioso y facilitar el movimiento de los visitantes durante la jornada.

Pérez Flores precisó que el traslado en buses no tendrá costo para los usuarios y que la medida pretende mantener un flujo ordenado tanto de personas como de unidades vehiculares. “Desde este espacio del cuartel llevaremos a las personas gratis en buses para el óvalo de Pimentel y luego caminarán hacia la zona donde será la misa. La idea es que todo sea fluido para las personas y unidades vehiculares”, declaró.

¿Qué días visitará el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará el miércoles 11 de noviembre y permanecerá hasta el lunes 16. Durante su estadía, recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con actividades religiosas y encuentros con autoridades, jóvenes y representantes de comunidades amazónicas. El jueves 12 participará en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, mientras que el último día celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas.

Esta visita tendrá un significado especial, pues será el primer viaje apostólico de Robert Prevost al Perú desde que asumió el pontificado en mayo de 2025. Además, permitirá al papa reencontrarse con el país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de Francisco.

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