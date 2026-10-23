Melcochita se enfrenta a Susan y Yessenia en vivo por su dinero y promete comprar casa a sus hijas menores: “No es problema de ustedes”

Susan y Yessenia Villanueva manifestaron su desacuerdo con la decisión del cómico y lanzaron críticas contra su actual pareja y Monserrat Seminario, luego de que ambas anunciaran su reconciliación en televisión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La tensión familiar entre Melcochita y sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, alcanzó uno de sus momentos más fuertes durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’. Mientras Magaly Medina entrevistaba a las dos hermanas desde Estados Unidos, el propio Pablo Villanueva pidió ingresar a la comunicación telefónica para responder a los cuestionamientos sobre la compra de un departamento a nombre de su actual pareja, Heydi Amado.

Lo que comenzó como una conversación sobre el patrimonio del humorista terminó en una acalorada discusión, con reproches sobre el dinero, los vehículos que el artista asegura haber regalado y las diferencias que mantiene con sus hijas desde hace años.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde el inicio de su intervención, el cómico dejó en evidencia su molestia por los comentarios que estaban haciendo sus familiares. “Buenas noches, buenas noches. He estado con estas señoras, que son mis hijas”, expresó al ingresar a la conversación, en referencia a Susan y Yessenia.

Melcochita sostuvo que sus hijas habían vendido tres vehículos que tenía y afirmó que, cuando se fue de gira, solamente regresó con 4.000 dólares, pese a que, según su versión, había ganado 18.000 dólares en un mes. El artista aseguró que ese dinero terminó en manos de sus hijas y utilizó este argumento para defenderse de los cuestionamientos que estaba escuchando durante la entrevista.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Vendieron los tres carros que tenía. Cuando yo me fui de gira, solamente traje cuatro mil dólares porque los dieciocho mil dólares que gané en un mes fueron para ella y para la otra de malagradecida”, manifestó.

El humorista también se refirió a la celebración que se realizó en el Parque de la Amistad, un evento que, según explicó, reunió a 1.300 personas. Melcochita aseguró que los organizadores le ofrecieron quedarse con los ingresos de la taquilla y la venta de licor, por lo que cuestionó que se pusiera en duda el dinero que habría obtenido de aquella actividad.

“Además, le digo una cosa, o sea que yo trabajé gratis en el evento que fueron mil trescientas personas al Parque de la Amistad, que los que hicieron la fiesta me dijeron: ‘Melcochita, la taquilla y el licor es suyo’”, afirmó.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan y Yessenia contradicen a Melcochita por el dinero de la celebración

En medio de la discusión, una de las hijas del artista insistió en que la compra del inmueble se había producido mucho antes de la celebración. Según explicó, aunque el evento se realizó cuando ella estaba presente, el pago correspondiente habría llegado recién esa semana, por lo que cuestionó que se relacionara ese ingreso con la adquisición del departamento.

“Sí, el evento que hizo cuando yo estaba ahí, pero eso recién le han pagado esta semana, pero el apartamento lo compró mucho antes de venir acá”, sostuvo durante la conversación.

La precisión buscaba contradecir la versión de Melcochita sobre el origen del dinero utilizado para adquirir la propiedad. El cómico, sin embargo, insistió en que había recibido ingresos y que estos le correspondían.

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“¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Antes de que esté la función, señora”, respondió inicialmente, en medio de las intervenciones cruzadas.

Magaly intentó ordenar la conversación y le preguntó directamente si había recibido dinero por la celebración. Cuando el artista reconoció que sí había cobrado, la conductora buscó aclarar si esos ingresos habían sido destinados a la compra del departamento. “Yo sí he recibido plata”, admitió Melcochita.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ante la pregunta de la conductora sobre el destino de ese dinero, el humorista respondió: “Para mí todo. Toda la taquilla, el licor, todo”.

Luego, cuando Magaly le consultó si había utilizado ese dinero para comprar el inmueble, él contestó afirmativamente y explicó que había recibido un adelanto.

“Claro, me dieron un adelanto. Yo le pedí por favor a los señores, a mis amigos”, señaló, antes de que las intervenciones de sus hijas volvieran a interrumpir el intercambio.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nunca nos pagó nada”: sus hijas cuestionan los regalos y la ayuda económica

La discusión se trasladó rápidamente a la relación entre el cómico y sus hijas. Una de ellas insistió en que tenía comprobantes para respaldar su versión sobre los pagos y la compra del inmueble, mientras rechazaba las afirmaciones de su padre sobre el dinero que supuestamente habría recibido de ella.

“Miren la fecha cuando fue comprado el apartamento. Tengo mi prueba, mi voucher y todo. Nunca usted me pagó nada, papá”, manifestó.

La hija también cuestionó la manera en que Melcochita se refería a sus responsabilidades familiares y lanzó una crítica directa sobre su papel como padre. “Ya aprenda a ser un, aprenda a ser un padre, porque usted nunca, nunca, nunca nos pagó a nosotras. Porque nosotras nada nos dio”, expresó durante el enfrentamiento.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El comentario provocó una nueva respuesta del artista, quien intentó defenderse recordando los regalos que, según afirmó, había hecho a sus hijas cuando eran más jóvenes. “Y te regalé el carro, ¿por qué eres así, Yessenia?”, respondió el cómico.

Melcochita insistió en que también le había comprado una mototaxi y otro vehículo. La hija, sin embargo, negó que esa ayuda hubiera ocurrido en los términos que él describía y cuestionó el estado del automóvil que, según su versión, había recibido.

“¿Qué carro? Un carro viejo que me lo dio ahí. Y ahí, eh, eh, después me lo quitaron ese carro, que usted tenía papeletas y todo”, replicó.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita se defiende y recuerda los vehículos que asegura haber regalado

El cómico volvió a insistir en que sí había ayudado económicamente a Yessenia y utilizó el ejemplo de la mototaxi para respaldar su posición. “¿No te regalé un carro también? Una. ¿No te regalé un carro? A ver, habla, contesta, pues, Yessenia”, reclamó.

La hija respondió que el vehículo al que él hacía referencia era antiguo y que posteriormente se lo habrían quitado. También mencionó las papeletas asociadas al automóvil, en un intercambio que se volvió difícil de seguir por las voces que se superponían durante la llamada.

Magaly intervino nuevamente para recordar que el propio Melcochita le había contado anteriormente que le compró una mototaxi a su hija.

“Sí, es cierto. Tú nos lo contaste aquella vez cuando ella manejaba el mototaxi, que tú se lo compraste. Eso es cierto”, señaló la conductora.

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Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Que me quiten mi dinero no es problema de ustedes”: el momento más tenso

A medida que avanzaba la conversación, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en las fechas de compra y los vehículos. Las hijas de Melcochita expresaron su preocupación por la relación del artista con las mujeres de su entorno y cuestionaron que, desde su perspectiva, él estuviera perdiendo dinero.

Magaly intentó bajar la tensión y recordó la edad del humorista, de 90 años, al advertir que el enfrentamiento podía afectarlo.

“Bueno, Melcochita ya tiene noventa años, es un hombre mayor, y no vaya a ser que se le suba la presión o le dé algo”, manifestó la conductora. Sin embargo, una de las hijas respondió que también le preocupaba lo que consideraba un perjuicio económico para su padre.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Y cómo no se le sube la presión cuando las mujeres le quitan su dinero y lo sangran y todo y su vida tiene que volver a empezar?”, cuestionó. La frase provocó una reacción inmediata de Melcochita, quien rechazó que sus hijas tuvieran que intervenir en la forma en que maneja sus recursos.

“Que me quiten mi dinero no es problema de ustedes. Ustedes trabajan”, contestó.

La respuesta volvió a encender el intercambio. La hija intentó explicar que ella había tenido que salir adelante por sus propios medios y mencionó las dificultades que, según relató, atravesó para sostenerse económicamente. “Yo vivo de mis hijos aquí en Estados Unidos, en Perú. Salía a vender dulces, chocolate, me subía a los buses”, manifestó durante la discusión.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase de Melcochita que obligó a Magaly Medina a detener la discusión

Uno de los momentos más delicados llegó cuando el cómico manifestó que llevaba décadas soportando los reclamos familiares y expresó su desesperación con una frase que provocó una inmediata reacción de la conductora.

“Hace treinta años me tienen fastidiando. Treinta años me tienen malgastando. ¿Quiere que me meta un balazo y se acabó la vaina? O me entierra un hijo”, expresó Melcochita.

La declaración generó preocupación en el set. Magaly Medina intentó detener la discusión y pidió al humorista que se calmara, mientras trataba de evitar que el enfrentamiento siguiera escalando.

“No, por favor, Melcochita. Calmémonos acá. Calmémonos. Melcochita, calmémonos aquí. Calmémonos aquí y dejemos esta conversación aquí”, insistió la conductora.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita promete comprar una casa para sus hijas menores

Cuando Magaly Medina buscó regresar al motivo principal de la entrevista, recordó que sus hijas estaban preocupadas por el futuro patrimonial de las menores de la familia. La conductora planteó que el conflicto no debía quedarse únicamente en las diferencias entre el humorista y sus hijas mayores, sino que también debía considerarse la seguridad económica de las niñas.

Melcochita respondió asegurando que sus hijas menores no quedarían desprotegidas y que tenía planes de comprarles una propiedad.

“No se preocupe de mis hijas menores, que con los trabajos que tengo le voy a comprar una casa también a ellas”, afirmó.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La promesa fue una de las últimas declaraciones del artista durante la comunicación. Con ella, buscó responder a la preocupación de Susan y Yessenia por el departamento que figura a nombre de Heydi Amado y asegurar que las menores también tendrían una vivienda.

El cómico añadió que tenía mucho trabajo y agradeció a una persona a la que se refirió como la señora Ágoro por las oportunidades laborales que, según dijo, le permitían continuar generando ingresos.

“Así que no catees, pues. Porque tengo mucho trabajo gracias a la señora Ágoro”, expresó, en una frase que se escuchó al cierre de la discusión.

Magaly le respondió con un deseo para que las hijas del humorista pudieran quedar aseguradas económicamente. “Ojalá, ojalá, Melcochita, que sus hijas queden aseguradas, eso es importante”, señaló la conductora.

Antes de finalizar la comunicación, el artista se dirigió a sus hijas con un mensaje de despedida: “Que Dios me las bendiga a las dos. Nos vemos, hijitas mías”.

Melcochita explota contra sus hijas EN VIVO y lanza alarmante frase: “¿Quiere que me meta un balazo?”. Captura: Magaly TV La Firme.