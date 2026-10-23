Atacan a balazos a bus interprovincial en la Panamericana Norte: dos sujetos dispararon desde una motocicleta

Cerca de 40 personas viajaban en el autobús, que cubría la ruta desde el terminal de Javier Prado, en Lima, hacia la ciudad de Trujillo (Créditos: Panamericana TV)

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Un bus de la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur fue atacado a balazos durante la madrugada de este viernes 23 de octubre, mientras circulaba por la carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 40 aproximadamente, en Ancón. El atentado ocurrió alrededor de las 12:05 a. m., cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y efectuaron varios disparos contra su parte delantera. En el vehículo viajaban alrededor de 40 personas que se dirigían hacia Trujillo.

De acuerdo con información del programa Buenos días Perú de Panamericana TV, el conductor continuó avanzando después de escuchar las detonaciones y se detuvo posteriormente cerca de una garita de control de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). En ese punto, descendió para inspeccionar los daños y comprobar la magnitud de la agresión.

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Durante la revisión, el trabajador identificó seis orificios en la sección frontal del vehículo. Inicialmente, existieron dudas sobre el tipo de proyectiles empleados, debido al reducido tamaño de las perforaciones. Sin embargo, los agentes confirmaron que los daños correspondían a impactos de arma de fuego, por lo que descartaron la posibilidad de que se tratara de perdigones.

Las primeras informaciones policiales señalaron que los atacantes habrían utilizado una pistola calibre 38, descrita durante la cobertura televisiva como un arma poco habitual en este tipo de hechos. Esta hipótesis forma parte de las diligencias destinadas a determinar las circunstancias del atentado y establecer las características del armamento empleado por los responsables.

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Los pasajeros fueron trasladados a otro autobús de Cruz del Sur para continuar su viaje hacia Trujillo, mientras se desarrollaban las diligencias en la zona - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Policía recoge evidencias tras el ataque

Luego de recibir la alerta, los efectivos policiales acudieron al sector de la Panamericana Norte donde quedó estacionado el autobús para iniciar las investigaciones. Los agentes inspeccionaron la carrocería, documentaron las perforaciones y recogieron indicios que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Asimismo, las autoridades recabaron las declaraciones del conductor y de los pasajeros que se encontraban a bordo cuando se produjeron los disparos. La presencia de estos testigos podría contribuir a identificar detalles sobre el desplazamiento de la motocicleta, la posición de los agresores y la dirección desde la cual abrieron fuego.

Un representante del Ministerio Público también llegó al lugar para verificar los orificios y participar en las actuaciones correspondientes. Mientras continuaban las diligencias, la zona permanecía bajo intervención policial para facilitar el levantamiento de evidencias y el desarrollo de las pesquisas.

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Hasta el momento de la cobertura, no se había informado de personas heridas como consecuencia de los disparos. Tampoco se habían comunicado detenciones relacionadas con este episodio, por lo que la identificación de los responsables y el esclarecimiento del móvil del ataque permanecían pendientes.

Las primeras informaciones policiales apuntaron al uso de un arma de fuego calibre 38, mientras las autoridades recogían evidencias y testimonios para esclarecer lo sucedido - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Pasajeros continuaron su viaje hacia Trujillo

Tras la inspección inicial, los pasajeros fueron trasladados a otro autobús de la misma empresa para continuar el trayecto hacia el norte del país. La medida permitió que los viajeros prosiguieran su desplazamiento después de permanecer en la zona mientras se verificaban los daños y se realizaban las primeras actuaciones policiales.

La unidad afectada había partido desde el terminal de Javier Prado, en Lima, con destino a Trujillo. El ataque se produjo cuando se encontraba en movimiento, circunstancia que incrementó el riesgo para las personas que viajaban en su interior, debido a la posibilidad de que los proyectiles alcanzaran al conductor o a alguno de los ocupantes.

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El caso también vuelve a poner atención sobre los ataques contra vehículos de transporte interprovincial que circulan por la Panamericana Norte. Según lo señalado durante el reporte televisivo, no sería la primera vez que una unidad de Cruz del Sur resulta afectado por disparos, pues se mencionó un antecedente ocurrido en agosto de este año.

De acuerdo con esa información, los vehículos que cubren rutas hacia el norte peruano también habrían sido blanco de agresiones similares. No obstante, las circunstancias del nuevo atentado y su posible relación con episodios anteriores deberán ser establecidas por las autoridades responsables de la investigación.

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Las diligencias continuaban durante la madrugada en el sector de Ancón, mientras la Policía reunía los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido. La investigación deberá determinar quiénes participaron en el ataque, cuáles fueron sus motivaciones y si existe algún vínculo con otros hechos registrados contra unidades de transporte interprovincial.