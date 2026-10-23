Universidad peruana abre su campus Lima Centro a escolares y presenta 21 carreras profesionales

Foto: Difusión

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La Universidad César Vallejo (UCV) abrió las puertas de su campus Lima Centro a estudiantes de diferentes colegios durante un Open Day en el que los participantes recorrieron las instalaciones, conocieron la oferta académica y recibieron información para orientar su elección profesional.

Ivo Prieto, director de Admisión y Promoción de la UCV, señaló durante la jornada que 800 escolares de diez instituciones educativas habían participado durante la mañana y otros 400 estaban previstos para la tarde. El directivo indicó además que la universidad cuenta con 35 carreras profesionales y que 21 de ellas se están aperturando en Lima Centro.

En cuanto al costo de los estudios, Julio Zárate, director general del campus Lima Centro, señaló que las pensiones van de S/350 a S/400 y sostuvo que el monto asignado a cada estudiante se mantendrá desde el inicio hasta la culminación de su carrera.

“El fundador, César Acuña, ha tomado la decisión de que todos los jóvenes que estudian aquí en este campus de Lima Centro tengan una pensión plana desde que inician hasta que terminan. Nuestras pensiones van desde trescientos cincuenta soles a cuatrocientos soles”, declaró Zárate.

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Orientación antes de elegir una carrera

La actividad estuvo dirigida principalmente a estudiantes próximos a terminar la secundaria e incluyó información sobre carreras, planes de estudio, recursos tecnológicos e infraestructura, además de talleres y espacios vinculados con diferentes áreas profesionales.

Prieto identificó la incertidumbre sobre qué hacer después de terminar el colegio como uno de los principales retos que encuentran entre los jóvenes que participan en este tipo de jornadas.

“Uno de los mayores retos que afrontan los alumnos es no saber qué hacer. Están terminando la secundaria, pero ¿qué hago después de terminar la secundaria?”, señaló.

El director explicó que las ferias permiten a los escolares ingresar a la universidad, conocer las carreras en las que podrían estar interesados y buscar información antes de tomar una decisión. La UCV también brinda, según indicó, orientación vocacional gratuita a los jóvenes que acuden a la institución.

La programación combinó la feria de carreras y los espacios de orientación con actividades artísticas, deportivas y recreativas desarrolladas durante la visita al campus.

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Prieto explicó además que la universidad registra a los escolares que participan en este tipo de jornadas y posteriormente realiza un seguimiento para determinar cuántos terminan inscribiéndose. Según el directivo, el promedio de conversión de los asistentes a estos eventos que finalmente se inscriben es del 20 %.

El campus Lima Centro inició sus actividades académicas el 1 de septiembre, de acuerdo con Zárate. El directivo señaló que las clases comenzaron con ocho carreras profesionales de pregrado, nueve de SUBE, para gente que trabaja, ocho programas de maestría y dos doctorados.

Plan de inversión y nuevas instalaciones

El desarrollo del campus contempla una inversión proyectada de S/354 millones en aproximadamente ocho años, según Prieto.

Zárate detalló que los planes para la sede incluyen tres edificios de 20 pisos, más de 3.000 estacionamientos y 87 laboratorios, además de la contratación progresiva de profesionales.

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Las proyecciones de la institución también contemplan un crecimiento de la matrícula. Prieto señaló que, al momento de la entrevista, el campus acumulaba más de 400 postulantes para el pregrado presencial después de aproximadamente un mes y medio de campaña y estimó que podría alcanzar alrededor de 3.000 estudiantes matriculados hasta marzo.

Para un horizonte posterior, Zárate proyectó que Lima Centro podría contar con entre 5.000 y 6.000 estudiantes matriculados para octubre de 2027.