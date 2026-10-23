Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de octubre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,44 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual del 0,22% respecto al cierre anterior, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,1%, mientras que en un contexto interanual, su valor se ha incrementado en un 2,03%.
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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un fortalecimiento del sol. La volatilidad actual se sitúa en 4,2%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,62%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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