Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de octubre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,44 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual del 0,22% respecto al cierre anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,1%, mientras que en un contexto interanual, su valor se ha incrementado en un 2,03%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un fortalecimiento del sol. La volatilidad actual se sitúa en 4,2%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,62%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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