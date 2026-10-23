Receta de causa rellena de pollo

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La causa rellena de pollo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Se prepara con papa amarilla prensada, ají amarillo, limón y un relleno cremoso de pollo deshilachado con mayonesa. Es una receta fresca, deliciosa y perfecta para servir como entrada en un almuerzo familiar o en una ocasión especial.

Aprende cómo preparar una causa rellena de pollo peruana, con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación sencilla para conseguir una textura suave y un sabor equilibrado.

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Ingredientes para preparar causa rellena de pollo

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 25 minutosTiempo de cocción: 30 minutosTiempo total: 55 minutos aproximadamenteDificultad: Fácil

Para la masa de papa

1 kg de papa amarilla.

3 cucharadas de pasta de ají amarillo.

3 cucharadas de jugo de limón.

3 cucharadas de aceite vegetal.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto (opcional).

Para el relleno de pollo

2 tazas de pollo cocido y deshilachado.

4 cucharadas de mayonesa.

1/2 cebolla pequeña, finamente picada (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

Para decorar

1 palta madura.

2 huevos cocidos.

Aceitunas negras al gusto.

Hojas de lechuga para servir (opcional).

Mayonesa adicional al gusto.

¿Cómo preparar causa rellena de pollo paso a paso?

1. Cocina las papas

Lava las papas amarillas y cocínalas en una olla con agua hasta que estén suaves. Comprueba la cocción pinchándolas con un tenedor. Escúrrelas, pélalas mientras aún estén calientes y prénsalas hasta obtener un puré sin grumos.

2. Prepara la masa de la causa

Deja que la papa prensada se entibie. Agrega la pasta de ají amarillo, el jugo de limón, el aceite vegetal, la sal y, si deseas, un poco de pimienta.

Mezcla y amasa suavemente hasta conseguir una masa uniforme, suave y manejable. Prueba y ajusta la cantidad de limón, ají amarillo o sal según tu gusto.

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3. Prepara el relleno de pollo

Coloca el pollo cocido y deshilachado en un recipiente. Añade la mayonesa y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren. Incorpora la cebolla picada si deseas darle un toque más intenso y sazona con sal y pimienta.

Reserva el relleno en la refrigeradora mientras preparas el resto de los ingredientes.

4. Corta la palta y los huevos

Pela la palta, retira la pepa y córtala en láminas. Pela los huevos cocidos y córtalos en rodajas. Estos ingredientes aportarán cremosidad, sabor y una presentación más atractiva.

5. Arma la causa rellena

Para preparar una causa en capas, utiliza un molde redondo o rectangular:

Coloca una primera capa de masa de papa y presiónala suavemente. Distribuye las láminas de palta sobre la papa. Añade el relleno de pollo con mayonesa. Cubre con una segunda capa de masa de papa y nivela la superficie.

También puedes preparar porciones individuales utilizando un molde pequeño. Si lo prefieres, sirve la causa en un plato formando capas directamente.

6. Decora y sirve

Desmolda con cuidado y decora con rodajas de huevo cocido, aceitunas negras y un poco de mayonesa. Puedes acompañar cada porción con hojas de lechuga.

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Sirve la causa rellena de pollo fría o ligeramente fresca para disfrutar mejor su textura y sabor.

Consejos para preparar una causa rellena de pollo deliciosa

Utiliza papa amarilla: ayuda a conseguir una masa suave y con el sabor tradicional de la causa peruana.

Prensa las papas cuando estén calientes: así será más fácil eliminar los grumos.

Agrega el limón poco a poco: permite equilibrar la acidez sin opacar el sabor de la papa y el ají amarillo.

No excedas la cantidad de mayonesa: el relleno debe quedar cremoso, pero no demasiado líquido.

Refrigera antes de servir: unos 20 a 30 minutos ayudan a que las capas mantengan mejor su forma.

Conserva el relleno refrigerado: al contener pollo cocido y mayonesa, evita dejarlo a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

¿Con qué acompañar la causa rellena de pollo?

La causa rellena de pollo puede servirse como entrada o como plato principal ligero. Combina muy bien con una ensalada fresca, hojas de lechuga, rodajas de tomate o una porción adicional de palta.

Si deseas variar la receta, puedes incorporar zanahoria cocida y picada al relleno, reemplazar parte del pollo por atún o preparar porciones individuales para una presentación más elegante.

Preguntas frecuentes sobre la causa rellena de pollo

¿Qué tipo de papa se utiliza para la causa peruana?

La papa amarilla es una de las más utilizadas por su textura y sabor. Si no la encuentras, puedes emplear otra variedad de papa harinosa que permita obtener un puré firme y fácil de moldear.

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¿La causa rellena de pollo se sirve fría o caliente?

Tradicionalmente se sirve fría o fresca, después de refrigerarla brevemente. No es necesario calentarla antes de consumirla.

¿Cuánto tiempo se puede conservar la causa rellena de pollo?

Lo recomendable es mantenerla refrigerada, en un recipiente cerrado, y consumirla dentro de uno o dos días para conservar mejor su calidad. No la dejes fuera de la refrigeradora durante más de dos horas; si el ambiente supera los 32 °C, el límite recomendado es una hora.

¿Se puede preparar la causa rellena de pollo el día anterior?

Sí. Puedes cocinar las papas y preparar el pollo con anticipación, guardándolos refrigerados por separado. Para obtener una mejor textura, arma la causa el mismo día o mantenla bien cubierta y refrigerada hasta el momento de servir.

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