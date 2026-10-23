Katherine Ampuero explotó contra el jefe de Sunedu por negar una denuncia de acoso sexual delante de la víctima: “Es inaceptable”

La senadora Katherine Ampuero interrumpió la intervención del superintendente de Sunedu, Vicente Paúl Espinoza, durante una sesión de comisión, luego de que el funcionario diera lectura a un informe sobre la denuncia por acoso sexual en su contra. Ampuero exigió que se retiraran calificativos hacia la denunciante y advirtió que no permitiría la revictimización de la agraviada. | Congreso de la República

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La senadora Katherine Ampuero estalló de indignación contra Vicente Espinoza, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), durante una sesión de la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría. La senadora interrumpió su exposición y lanzó una dura protesta al considerar que sus declaraciones sobre la mujer que lo denunció por presunto acoso sexual constituían una forma de revictimización. “No voy a permitir que en esta sesión se falte el respeto a la denunciante”, advirtió.

“No voy a permitir que en esta sesión se falte el respeto a la denunciante tachándola o tildándola de mentirosa. Eso es inaceptable”, manifestó Katherine Ampuero, quien pidió que se retirara cualquier calificativo contra la mujer. La intervención generó un intercambio con Espinoza, quien negó haber utilizado esa palabra y defendió la información que presentó ante los integrantes de la comisión.

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La legisladora fue más allá y cuestionó la permanencia del superintendente de la Sunedu en el cargo debido a las acusaciones que enfrenta. “Habrá que levantar la alfombra y habrá que sacar a usted de Sunedu”, expresó durante la sesión, en la que también pidió explicaciones sobre su gestión y su capacidad para garantizar una respuesta adecuada ante las denuncias de presunto acoso sexual.

Katherine Ampuero protesta ante las declaraciones del titular de la Sunedu, Vicente Espinoza, durante una sesión de la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría. (Composición: Infobae Perú)

Katherine Ampuero rechaza declaraciones de Vicente Espinoza sobre la denunciante

La controversia comenzó cuando Vicente Espinoza expuso conclusiones de la Secretaría Técnica del Ministerio de Educación (Minedu) sobre la denuncia por acoso sexual presentada en su contra. El funcionario señaló que las capturas de conversaciones de WhatsApp, los registros de llamadas y las fotografías no acreditaban directamente los acercamientos de naturaleza sexual denunciados. También citó una resolución del Primer Juzgado de Familia especializado en violencia contra la mujer que no otorgó medidas de protección.

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Durante su intervención, el jefe de la Sunedu cuestionó la suficiencia de los elementos presentados y se refirió a la denunciante como autora de una “falsa denuncia”. Ante ello, Ampuero interrumpió su exposición y exigió que se respetara a la mujer, quien se encontraba presente en la sesión de la comisión. El presidente de la comisión, Percy Osorio Palpán, respaldó el pedido y solicitó al funcionario retirar el calificativo.

Espinoza respondió que nunca había pronunciado la palabra “mentirosa” y sostuvo que se limitó a leer los documentos oficiales del caso. La secretaria de la comisión, Mirtha Vásquez, también expresó su protesta y cuestionó que el superintendente expusiera información sobre la denunciante sin responder las preguntas relacionadas con los protocolos de acoso sexual activados por la Sunedu.

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“Habrá que levantar la alfombra”: Ampuero exige que el jefe de la Sunedu dé un paso al costado

En una segunda intervención, Ampuero retomó las expresiones de Espinoza sobre la necesidad de levantar la alfombra para eliminar irregularidades y combatir el acoso sexual en la Sunedu. La senadora utilizó esa referencia para exigir la salida del superintendente de la institución y cuestionar que una persona denunciada por presuntos hechos de esta naturaleza permanezca al frente de la entidad responsable de supervisar la educación superior universitaria.

La senadora Katherine Ampuero confrontó al superintendente de Sunedu, Vicente Paúl Espinoza, y reveló que el funcionario afronta una carpeta fiscal por presunto acoso sexual, abierta en septiembre de este año, además de una investigación por usurpación de función pública. Ampuero exigió su renuncia inmediata y cuestionó la legitimidad de su gestión al frente del organismo que supervisa la calidad universitaria. | Congreso de la República

“Usted daría realmente un favor enorme a la educación en este país si da un paso al costado y mejor se dedica a defenderse de esta acusación, que es muy grave”, sostuvo la senadora. Durante su intervención, mencionó la carpeta fiscal N.° 7782-2026, del 11 de septiembre de ese año, vinculada con la denuncia por presunto acoso sexual contra Espinoza.

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La legisladora también aludió a una denuncia por presunta usurpación de funciones públicas contra el jefe de la Sunedu y preguntó qué garantías ofrecía su gestión al frente de la institución. “¿Cómo piensa limpiar una institución si usted está seriamente cuestionado?“, planteó. Ampuero advirtió que los cuestionamientos contra quienes dirigen una entidad pueden afectar la confianza pública y el prestigio de la institución.

Vicente Espinoza defiende su actuación y anuncia que acudirá a la Fiscalía

Durante la sesión, Espinoza sostuvo que tanto la instancia administrativa como la judicial habían expuesto razones para no iniciar determinadas actuaciones o conceder medidas de protección a la denunciante. Según su lectura, los documentos citados señalaban que los elementos presentados no permitían corroborar suficientemente los hechos denunciados en su contra.

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El superintendente de Sunedu, Vicente Paúl Espinoza, respondió a los pedidos de renuncia en su contra y leyó ante la comisión el archivamiento de la denuncia por acoso sexual dictado por la Secretaría Técnica del Ministerio de Educación. El funcionario citó además la resolución judicial que rechazó dictar medidas de protección para la denunciante por considerar que no se acreditó vulnerabilidad, relación de poder ni daño psicológico. | Congreso de la República

El superintendente de la Sunedu también afirmó que defendería su honor y el de su familia ante la Fiscalía. Además, explicó que su designación se realizó mediante una resolución ministerial y defendió la legalidad de su nombramiento, al responder los cuestionamientos relacionados con una presunta usurpación de funciones públicas.

La decisión de no otorgar medidas de protección no determina por sí misma que una denuncia sea falsa ni establece una responsabilidad penal. Por ello, las acusaciones contra Espinoza deben entenderse como presuntas mientras las autoridades competentes no emitan una decisión definitiva sobre el caso.

La denuncia también involucra a otro funcionario de la Sunedu

El caso de acoso sexual en la Sunedu también alcanza a Luis Corrales, quien renunció al cargo de director de la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria tras ser denunciado por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral. La Sunedu informó que aceptó su salida y precisó que la renuncia no afecta las investigaciones administrativas en curso.

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El jefe de la Sunedu se mostró en desacuerdo con la nueva ley del Congreso. Foto: Andina

Según la denuncia, Corrales habría dirigido expresiones ofensivas e intimidatorias contra la trabajadora después de que ella comunicara que reportaría los hechos a la institución. La abogada presentó mensajes de WhatsApp como parte de los elementos que respaldarían su versión contra ambos funcionarios.

La entidad también indicó que la denunciante cuenta con una orden de servicio vigente, después de que ella afirmara que fue desvinculada tras reportar el caso de acoso sexual. En su comunicado, la Sunedu reiteró su rechazo al acoso y al hostigamiento laboral o sexual, mientras continúan las diligencias relacionadas con las acusaciones contra Espinoza y Corrales.

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