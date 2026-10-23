Madre de Andrea San Martín compartió mensaje religioso tras la detención de su hija por presunta agresión a una menor

Dora Pilares, madre de Andrea San Martín, compartió un mensaje religioso en redes sociales mientras continuaban las diligencias por la denuncia contra su hija.

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Mientras Andrea San Martín permanecía detenida por una denuncia de presunta violencia física y psicológica contra su hija menor, su madre, Dora Pilares, publicó en redes sociales un mensaje religioso sobre la fe, el consuelo y la protección. La historia de Instagram se conoció durante las diligencias que siguen a la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la niña.

La publicación de Pilares mostró una imagen de la Virgen María junto a un texto sobre el acompañamiento en momentos de dolor. “Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota”, dice el mensaje compartido por la progenitora de la influencer.

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La madre de San Martín añadió una frase personal: “Solo en ti confío, Madre mía”. El post llamó la atención debido a que fue difundido mientras la situación legal de su hija concentraba la atención de los medios y las redes sociales.

La publicación incluyó una imagen de la Virgen María y una frase sobre el refugio, el consuelo y la fe.

La publicación no incluyó referencias directas a la denuncia, a Juan Víctor Sánchez ni a la menor de edad.

La denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez

El caso se hizo público el jueves 22 de octubre, cuando se informó que Juan Víctor Sánchez denunció a Andrea San Martín por una presunta agresión física y psicológica contra la hija que tienen en común.

De acuerdo con la información difundida en televisión y recogida por medios locales, Sánchez acudió a una dependencia policial después de una videollamada con la menor. El padre sostuvo que notó dificultades en el habla de la niña y que, al conversar con ella, conoció un presunto episodio ocurrido días antes.

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El parte policial citado por programas de televisión señala que la denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19:15. Según la versión consignada, la menor habría relatado que su madre la tomó del brazo para llevarla hacia una habitación, tras una discusión relacionada con el consumo de golosinas.

El denunciante afirmó que la niña cayó durante ese episodio y presentó un moretón en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. La acusación también incluye presuntos jaloneos y expresiones verbales que serán materia de las diligencias correspondientes.

Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

La información difundida hasta el momento corresponde a una denuncia en investigación. No existe una decisión judicial que determine responsabilidad de Andrea San Martín por los hechos denunciados.

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Andrea San Martín fue trasladada para diligencias policiales y médico-legales

Tras conocer la denuncia, Andrea San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su versión de los hechos. En ese contexto, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia, según el oficio policial mostrado en televisión.

El documento la vincula con la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar, en agravio de una menor de edad.

La influencer fue trasladada desde la dependencia policial a la sede de Medicina Legal de Lima Este para las evaluaciones previstas en el procedimiento. Más tarde, fue llevada a la comisaría de Miraflores.

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Durante el traslado, San Martín evitó profundizar sobre el contenido de la denuncia. Ante las preguntas de los reporteros, indicó que primero debía concluir las diligencias pendientes y que posteriormente convocaría a una conferencia de prensa.

“Mi conciencia está tranquila”, señaló ante una consulta de la prensa sobre la acusación. Esa declaración forma parte de su versión pública inicial, mientras las autoridades reúnen elementos y testimonios sobre lo ocurrido.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

Juan Víctor salió de la comisaría sin declarar ante la prensa

La noche del jueves 22 de octubre, Juan Víctor Sánchez abandonó la comisaría de Miraflores, donde San Martín permanecía detenida. El padre de la menor no respondió las consultas de los periodistas y se retiró en un vehículo que lo esperaba en el lugar.

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El caso incluye diligencias para esclarecer las circunstancias de la denuncia y evaluar la situación de la niña. Según la cobertura difundida, el Ministerio Público inició una investigación preliminar y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó medidas de protección para la menor.

Las autoridades deberán determinar el alcance de los hechos denunciados a partir de las declaraciones, las evaluaciones médico-legales y otros elementos que se incorporen al expediente. Mientras tanto, el mensaje de Dora Pilares se sumó a las reacciones que rodean la situación de su hija.

La influencer fue trasladada a esa dependencia policial tras las diligencias en Medicina Legal de Lima Este, por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. América Hoy/ YouTube/ América TV