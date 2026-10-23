Ministro Rafael Belaúnde revela que llama a su esposa desde penales para probar fallas de bloqueadores: “Siempre me ha contestado”

El titular de Defensa advirtió que los equipos de rayos X y escaneo también están averiados en los establecimientos penitenciarios

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, reveló este jueves que ha llamado a su esposa desde distintos penales para probar los bloqueadores de señal y que siempre logró comunicarse con ella, una prueba que, a su juicio, evidencia las deficiencias de estos sistemas de seguridad.

“Yo he visitado muchos penales y he hecho siempre la misma prueba. Desde dentro del penal he llamado al celular de mi esposa y siempre me ha contestado”, declaró durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado celebrada en La Libertad.

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Belaúnde afirmó que las fallas también afectan a los equipos de rayos X y escaneo instalados en los accesos penitenciarios, cuyo deterioro dificulta la detección de objetos prohibidos y el ingreso de contrabando.

“Si uno va al penal de varones de Trujillo o si uno va a Castro Castro o si uno va a cualquier penal, va a ver que efectivamente dentro del penal hay un área de control con equipos de rayos X, con equipos de escaneo, pero en todos los penales están todos malogrados”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó el penal El Milagro, en Trujillo, donde, según relató, los equipos dejaron de funcionar poco después de su instalación y permanecieron averiados durante años.

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El ministro de Defensa denunció que los equipos de rayos X y escaneo de los accesos a las cárceles están averiados, lo que facilita el ingreso de objetos prohibidos y contrabando

Ante este panorama, el titular de Defensa defendió la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de los perímetros y los accesos a las cárceles, así como la incorporación de operadores privados especializados para reforzar la seguridad y reducir la carga operativa del personal militar.

“Tenemos que tener un permanente control de lo que ocurre en el penal y un control muy estricto del acceso”, afirmó.

Entre las medidas propuestas, Belaúnde mencionó la instalación de cámaras de vigilancia, el uso de sistemas tecnológicos y drones para supervisar los alrededores de los establecimientos, detectar el contrabando y vigilar las antenas de telecomunicaciones situadas en sus inmediaciones.

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El ministro explicó que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirían ampliar el horizonte de estas intervenciones y darles continuidad mediante convenios entre los ministerios de Justicia y Defensa.

Asimismo, anunció la construcción de un nuevo pabellón y un área de trabajo en el penal El Milagro, a cargo de la Marina de Guerra a través del Servicio Industrial de la Marina (SIMA).

Belaúnde advirtió que El Milagro, diseñado para 1.500 internos, alberga a 6.700 personas. También anunció un nuevo pabellón y planteó un marco legal para operaciones militares contra organizaciones criminales

El establecimiento, diseñado originalmente para albergar a 1.500 internos, acoge actualmente a 6.700 personas, una sobrepoblación que, afirmó, deteriora las condiciones de vida y dificulta las tareas de seguridad.

El titular de Defensa también sostuvo que el Gobierno busca establecer un marco legal que permita realizar operaciones militares contra organizaciones criminales y sus principales dirigentes, con la intervención de unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y en coordinación con la Policía Nacional.

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“El Estado y la democracia no puede ser, pues, ciega ni boba, y tiene que poner y tener una respuesta a la altura de ese desafío”, afirmó.

Por último, destacó la importancia de la cooperación con los países vecinos para intercambiar información de inteligencia y coordinar operaciones contra grupos criminales que actúan en zonas fronterizas.