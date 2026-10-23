Tumbes: intensas lluvias inundan colegios y dejan a familias afectadas

1. Las familias afectadas exigen una respuesta oportuna de las autoridades para retirar el agua acumulada, atender la emergencia y reducir los daños en viviendas y colegios (Créditos: Panamericana TV)

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Las intensas lluvias registradas en Tumbes provocaron inundaciones en instituciones educativas, calles y viviendas, lo que obligó a suspender las clases en algunos colegios y dejó a decenas de familias afectadas. En Puerto Pizarro, uno de los sectores más perjudicados es el asentamiento humano Santa Rosa, donde los vecinos solicitan apoyo de las autoridades para evacuar el agua estancada y evitar mayores daños.

Según Buenos días Perú de Panamericana TV, uno de los establecimientos afectados es la institución educativa Miguel Grau, que ofrece servicios de nivel primario y secundario. La acumulación de precipitaciones dejó anegados varios ambientes del plantel e impidió el desarrollo normal de las actividades escolares.

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Las precipitaciones, de ligera a moderada intensidad, generaron condiciones que impiden utilizar parte de la infraestructura, por lo que se suspendieron las clases mientras persisten los efectos de las inundaciones. La situación preocupa a la comunidad educativa, que enfrenta dificultades para garantizar el desarrollo de las actividades académicas.

Los vecinos de Santa Rosa pidieron apoyo para retirar el agua acumulada y evitar mayores daños materiales en sus hogares - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Más de 20 familias afectadas en Puerto Pizarro

En el asentamiento humano Santa Rosa, las lluvias registradas durante la noche dejaron varios sectores bajo el agua. Un residente señaló que alrededor de 20 viviendas resultaron afectadas, además de los locales destinados a la educación inicial, primaria y secundaria.

Los vecinos advirtieron que la acumulación de agua compromete sus hogares y dificulta las actividades cotidianas. Ante este escenario, solicitaron la intervención de las autoridades para retirar el líquido estancado y proporcionar los recursos necesarios para atender a las personas perjudicadas.

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Las autoridades de Puerto Pizarro señalaron que cuentan con una motobomba para afrontar la emergencia; sin embargo, este equipo resulta insuficiente para evacuar el agua acumulada en los distintos puntos afectados. Por ello, solicitaron mayor apoyo logístico, más maquinaria y personal para responder a las inundaciones.

Asimismo, pidieron la entrega de materiales plásticos y la disponibilidad de equipos adicionales de bombeo para acelerar las labores de drenaje. Los representantes locales indicaron que constituyen el primer punto de contacto de los habitantes ante estas situaciones y solicitaron la intervención de las autoridades competentes para atender las necesidades de las familias perjudicadas.

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Los vecinos de Santa Rosa pidieron apoyo para retirar el agua acumulada y evitar mayores daños materiales en sus hogares - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Pampa Grande denuncia problemas en una obra

De acuerdo con el medio, las inundaciones también alcanzaron el centro poblado de Pampa Grande, donde algunos moradores atribuyeron la acumulación de agua a deficiencias en la ejecución de una obra. Según explicó un vecino, los trabajos habrían dejado un desnivel en la vía que favorece el estancamiento de las precipitaciones.

El residente sostuvo que el agua permanece acumulada en ese punto debido a la forma en que quedó construida la infraestructura. Su testimonio plantea la necesidad de revisar las condiciones de la zona para determinar si existen problemas en el drenaje que agravan los efectos de las lluvias.

Mientras continúan las precipitaciones, las familias esperan que las autoridades evalúen los sectores perjudicados y dispongan medidas para reducir los riesgos sanitarios y materiales.

Sunass advierte sobre los riesgos de abrir buzones de desagüe

La emergencia también genera preocupación por el estado de las infraestructuras de saneamiento en la región. Rosario Silva Puelles, jefa de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en Tumbes, informó a las cámaras de Panamericana que la entidad elaboró, desde inicios de abril, un análisis de vulnerabilidad de las instalaciones operadas por la Unidad Ejecutora Agua Tumbes.

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De acuerdo con la funcionaria, de las 85 infraestructuras de saneamiento evaluadas, 30 presentan un nivel de vulnerabilidad muy alto. Esta condición evidencia la exposición de parte de los sistemas ante situaciones que pueden comprometer su funcionamiento.

Silva Puelles exhortó a los ciudadanos a no abrir los buzones del alcantarillado para evacuar el agua acumulada en las calles. Aunque esta práctica podría parecer una solución inmediata, advirtió que permite el ingreso de basura, piedras y lodo, elementos que pueden obstruir las tuberías y provocar atoros.

La representante de Sunass alertó que estos bloqueos podrían ocasionar que las aguas residuales lleguen hasta las viviendas, lo que agravaría las consecuencias de las inundaciones y generaría riesgos para la salud pública.

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