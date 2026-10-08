Fonavi: Llaman a cobrar a 87 mil beneficiarios al Banco de la Nación, pendientes de listas 1 a la 22

Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

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Los aportantes al extinto fondo de vivienda del Estado, el Fonavi, sí pueden recibir devoluciones de sus aportes si se consideró que no han salido beneficiados por este mecanismo. Es más, algún exfonavista puede haber salido en uno de los padrones de pago sin que hasta ahora sepa si tiene dinero pendiente por cobrar.

Como se sabe, se han implementado ya 22 listas de pagos, en las cuales se ha devuelto parte de sus dinero a fonavistas por millones de soles. Tal como informó la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ya ha se ha pagado a 1 millón 279 mil 355 beneficiarios por estas listas —entre exfonavistas y herederos—.

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Sin embargo, aún faltan cobrar 87 mil 583 beneficiarios, quienes no sabrían que su pago ya está disponible para cobrar en las oficinas del Banco de la Nación, tan solo presentado su DNI (para los herederos es necesario hacer trámites). Estos últimos ya tienen aprobado un pago.

Algunos fonavistas de las listas 1 a la 22 podrían no haber cobrado sus montos aún. - Crédito Fenaf Perú

Link para revisar pago del Fonavi

¿Sabías que para saber si tienes un cobro pendiente del Fonavi solo necesitas tu DNI? Asimismo, si es que eres heredero de un exfonavista fallecido podrás revisar la información de tu familiar con el número de su DNI.

Para revisar si tienes un cobro pendiente, coloca tu DNI en el siguiente link y consulta. Si eres exaportante del Fonavi será tu DNI, o el DNI de tu familiar que aportó si eres heredero: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Si has recibido algún pago anteriormente o salido en una lista anterior, puedes saber si te toca el último pago del reintegro. En este caso, el del grupo 5 es se puede revisar en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Como se recuerda, la Fenaf Perú puso en conocimiento de todos los fonavistas a nivel nacional el estado actual del proceso de devolución. “Según los últimos reportes oficiales al 31 de agosto de 2026, una gran cantidad de beneficiarios que ya figuran en las listas aptas aún no se han acercado a cobrar su dinero en el Banco de la Nación. ¡Hacemos un llamado urgente a verificar sus nombres y hacer efectivo su cobro!“, avisan desde la asociación de exfonavistas”.

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El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

¿Cuántos fonavistas faltan cobrar?

Según revelan los datos de los exfonavistas que han cobrado y los que tienen cobro pendiente y aún no se acercan al Banco de la Nación a cobrar, se dividen en dos grandes grupos

En los grupos de reintegro , del grupo 1 al 5 han cobrado 690 mil 861, pero faltan 153 mil 976 que se acerquen a cobrar

En las listas de pago (de la 1 a la 22) ya han cobrado 1 millón 279 mil 355 exaportantes y faltan cobrar 87 mil 583.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pago del reintegro 6 pendiente

Si eres exfonavista, ya recibiste un pago en una lista anterior, pero te faltan pagar más montos para completar los aportes que realizaste al fondo, entonces podrás salir en un grupo de reintegro.

Esto depende, sin embargo, si los aportes que realizaste están acreditados y te faltan pagar montos justamente de ese cálculo. Por ejemplo, si aportaste S/1.000 y estos están acreditados, y te han pagado ya S/500 en el padrón de una lista, los S/500 que faltan te los deberán pagar en un grupo de reintegro.

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Así, el siguiente es el grupo de Reintegro 6, que se pagaría este octubre:

El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas

Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.

Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos

La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre

El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más

Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más.