Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

La temporada 2026 de 'Yo Soy' llega a su fin. Acompaña a nuestros finalistas en su última noche de competencia y sé testigo de la coronación del ganador. ¡Una gala inolvidable para todos los fans! | Latina TV

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El rock se impuso en la gran final de Yo Soy 2026. Mr. Nik, el imitador del cantante argentino Adrián Barilari, se consagró ganador de la edición 38 del reality de Latina Televisión y cerró su participación con el reconocimiento del público, el trofeo de campeón y un premio económico de S/20.000.

La definición se realizó el sábado 17 de octubre, en una gala que reunió a los cinco participantes que lograron llegar a la última etapa de la competencia. Sin embargo, solo tres avanzaron a la instancia decisiva: Mr. Nik, representante del vocalista de Rata Blanca; Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja; y Favio Enríquez, quien caracterizó a Ricky Martin.

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El resultado coronó el recorrido de Nikolas Bujahico, nombre real del artista conocido como Mr. Nik, quien logró destacar por su interpretación vocal y su caracterización del reconocido cantante de hard rock y heavy metal. Su presentación final fue una de las más esperadas de la noche, especialmente después de recibir observaciones del jurado durante los días previos.

El cantante e imitador de Adrián Barilari celebra en el escenario tras anunciarse su victoria en el programa de concurso Yo Soy emitido por Latina.

¿Quién ganó la edición 38 de Yo Soy 2026?

Mr. Nik ganó la edición 38 de Yo Soy al imitar a Adrián Barilari, vocalista de la emblemática banda argentina Rata Blanca. El participante obtuvo el primer lugar en la gran final y recibió S/20.000, además del trofeo que lo acredita como campeón de la temporada.

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La victoria llegó después de una semana decisiva, en la que los concursantes tuvieron que demostrar que podían mantener el nivel de sus interpretaciones bajo la presión de las últimas presentaciones.

Mr. Nik interpreta a Adrián Barilari durante una presentación musical en el escenario del programa de televisión Yo Soy. (Latina TV)

El desenlace también confirmó el respaldo del público al representante del rock argentino. La votación fue determinante en una competencia que reunió estilos musicales muy distintos, desde el hard rock hasta la balada romántica y el pop latino.

La final estuvo marcada por la expectativa de los seguidores del programa, que acompañaron las actuaciones y participaron en la elección del ganador a través de los mecanismos habilitados por Latina.

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¿Qué canciones interpretó Mr. Nik en la final de Yo Soy?

El imitador de Adrián Barilari llegó a la instancia definitiva con dos canciones vinculadas al repertorio de Rata Blanca: “Aún estás en mis sueños” y “Mujer amante”.

En su primera presentación de la gran final, Mr. Nik interpretó “Aún estás en mis sueños”, una canción que le permitió mostrar los registros agudos y la potencia vocal asociados al cantante argentino.

La actuación recibió comentarios favorables de los integrantes del jurado. Carlos Alcántara destacó su recuperación con una frase contundente: “Señores, ha vuelto”, en referencia al nivel que el participante había mostrado en etapas anteriores del concurso.

Ricardo Morán coincidió en que el imitador había recuperado la calidad que esperaban ver durante la semana final. También le recomendó continuar cuidando su voz, una herramienta fundamental para sostener interpretaciones de alta exigencia.

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El cantante Mr. Nik interpreta una canción durante su caracterización del músico Adrián Barilari en el escenario del programa televisivo Yo Soy. (Latina TV)

En la segunda ronda, Mr. Nik volvió al escenario con “Mujer amante”, otro de los temas emblemáticos de Rata Blanca. La presentación destacó por su entrada, la seguridad mostrada frente al público y el control vocal durante una noche en la que cada detalle podía influir en el resultado.

Con ambas canciones, el participante reforzó su candidatura y llegó al cierre de la competencia con una interpretación alineada con el estilo de Adrián Barilari.

El cantante Mr. Nik se presenta en el escenario durante la emisión del programa televisivo Yo Soy, donde fue anunciado como el ganador de la competencia por su tributo a Adrián Barilari.

¿Quiénes quedaron en segundo y tercer lugar en Yo Soy 2026?

La gran final de Yo Soy 2026 tuvo como protagonistas a tres imitadores que disputaron el título hasta el desenlace.

Paulina Villalobos, quien representó a Isabel Pantoja, obtuvo el segundo lugar. Su actuación con “Hoy quiero confesarme” recibió elogios del jurado, que destacó su evolución interpretativa y el trabajo realizado para acercarse al estilo de la cantante española.

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Los imitadores de Isabel Pantoja y Adrián Barilari aguardan los resultados finales frente al trofeo del programa de televisión Yo Soy.

Ricardo Morán consideró que aquella había sido la mejor presentación de la participante, mientras que Carlos Alcántara expresó su satisfacción por el nivel alcanzado en la gala decisiva.

Favio Enríquez, imitador de Ricky Martin, ocupó el tercer puesto. El concursante llegó a la final con un medley que reunió cuatro canciones populares del repertorio del artista puertorriqueño: “Livin’ la vida loca”, “Vente pa’ acá”, “María” y “La copa de la vida”.

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Su presentación destacó por la energía, el baile y la interacción con el elenco. La propuesta también fue celebrada por el jurado, que resaltó su capacidad para sostener el espectáculo durante una actuación con varios cambios musicales.

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De esta manera, el podio quedó conformado por Mr. Nik en el primer lugar, Paulina Villalobos en el segundo y Favio Enríquez en el tercero.

¿Quién es Mr. Nik, el imitador de Adrián Barilari?

Nikolas Bujahico, conocido artísticamente como Mr. Nik, es el cantante que representó a Adrián Barilari en la edición 38 de Yo Soy. Su participación se distinguió por la interpretación de canciones de Rata Blanca y por el trabajo vocal necesario para reproducir el estilo de uno de los referentes del rock en español.

El personaje exige una preparación particular debido a los registros agudos, la potencia y la expresividad que caracterizan las interpretaciones de Barilari. Por ello, el desafío no consiste únicamente en parecerse al cantante, sino también en reproducir sus recursos vocales y la intensidad de sus actuaciones.

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Durante el concurso, Mr. Nik tuvo que demostrar esas capacidades en diferentes rondas, frente a un jurado que evaluó tanto la imitación como la evolución del participante.

El participante Mr. Nick sostiene el trofeo de ganador tras su presentación como imitador de Adrián Barilari en el programa de televisión Yo Soy.

La semana final representó una prueba especialmente exigente. Las observaciones recibidas en sus presentaciones anteriores lo obligaron a trabajar en el cuidado de su voz y en la seguridad escénica. En la gala definitiva, sus interpretaciones de “Aún estás en mis sueños” y “Mujer amante” le permitieron mostrar una recuperación que fue reconocida por los jueces.

Su victoria representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante la temporada y abre una nueva etapa para el artista, que ahora tendrá que aprovechar la visibilidad obtenida en televisión.

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¿Quién es Adrián Barilari, el cantante que inspiró la imitación ganadora?

Adrián Barilari es el vocalista de Rata Blanca, una de las bandas argentinas más reconocidas dentro del hard rock y el heavy metal en español. Su voz forma parte de la identidad musical del grupo, conocido por combinar guitarras potentes, arreglos melódicos y canciones que se convirtieron en referentes del rock latinoamericano.

Entre los temas más populares asociados con la agrupación se encuentran “Mujer amante”, “La leyenda del hada y el mago” y “Aún estás en mis sueños”.

La interpretación de este repertorio representa un reto para cualquier imitador, debido a la combinación de potencia, precisión y amplitud vocal que requieren sus canciones. En el caso de Mr. Nik, el trabajo consistió en reproducir esos rasgos sin perder la fuerza escénica que caracteriza al cantante.

La elección de Barilari como personaje también permitió que el participante acercara a nuevas audiencias un repertorio que mantiene una presencia importante entre los seguidores del rock en español.

¿Qué significa ganar Yo Soy para Mr. Nik?

La consagración de Mr. Nik cierra una temporada de competencia y le entrega una mayor exposición ante el público peruano. Además del trofeo y los S/20.000, el título de campeón constituye una oportunidad para continuar desarrollando su carrera musical y presentarse ante nuevas audiencias.

El reto para los ganadores de los concursos de imitación suele comenzar después de la final: sostener el interés del público, aprovechar la visibilidad televisiva y definir cómo continuar su trayectoria artística más allá del personaje que los hizo conocidos.

El imitador Mr. Nik sostiene el trofeo y canta en el escenario junto a otros participantes tras consagrarse ganador del programa de televisión Yo Soy.

En el caso de Nikolas Bujahico, el triunfo llegó gracias a una imitación que exigió preparación vocal y una conexión con el repertorio de Rata Blanca. Su desempeño en la última gala terminó por consolidarlo como el ganador de la edición 38 de Yo Soy.

Con la victoria del imitador de Adrián Barilari, el programa de Latina cerró una temporada que reunió a representantes de géneros musicales diversos y dejó como campeón a una de las voces más vinculadas al rock dentro de la competencia.