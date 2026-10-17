Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

El político Miguel Torres responde a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. (Flickr / Congreso de la República)

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La Constitución prevé una salida automática para el estancamiento en el que se encuentra el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: si el Senado no emite un dictamen antes del lunes 19 de octubre, el texto aprobado por la Cámara de Diputados deberá convertirse en ley sin necesidad de un pronunciamiento de la Cámara Alta. Sería la primera vez en la historia del Perú que se aplicaría esta figura.

El penúltimo párrafo del artículo 105 de la Carta Magna establece que, “vencido el plazo para su revisión en el Senado, el presidente del Congreso remite al presidente de la República, la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados”. La disposición fue incorporada en la reforma que restableció la bicameralidad.

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El plazo vence este lunes

El Reglamento del Senado fija un plazo de siete días hábiles para dictaminar propuestas remitidas por la Cámara de Diputados con carácter urgente, como el pedido de delegación de facultades solicitado por el Poder Ejecutivo. El expediente de la Cámara Alta registra el ingreso formal del texto el 7 de octubre, por lo que el plazo reglamentario se cumple este lunes 19.

Por una modificación en la Constitución, se terminaría imponiendo el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Si para esa fecha la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado no aprueba un dictamen, la oposición podrá exigir al presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, que aplique el artículo 105 y remita el texto aprobado por Diputados a la presidenta Keiko Fujimori para su promulgación en el diario oficial El Peruano.

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El constitucionalista Enrique Ghersi advirtió sobre las implicaciones de un escenario de este tipo. “Se aplicaría por primera vez en nuestra historia constitucional un principio introducido en la modificación del artículo 105 de la Constitución denominado silencio parlamentario positivo. Nunca ha existido esto en nuestra historia, sería la primera vez”, señaló en declaraciones a RPP. El especialista agregó que, de concretarse, “el proyecto de Diputados se convertiría en ley, sin pronunciamiento del Senado, circunstancia que sería dramática porque en la práctica habríamos regresado al unicameralismo”.

Debate estancado

El debate en la Comisión de Constitución del Senado quedó suspendido tras el retiro de las bancadas de oposición de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que dejaron sin quorum al grupo de trabajo. El conflicto surgió por el intento del predictamen de incorporar siete materias adicionales a las 20 ya aprobadas por la Cámara de Diputados, entre ellas el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini) y modificaciones a las atribuciones de las Fuerzas Armadas.

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Debate de facultades en el Senado está estancado.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, descartó convocar una nueva sesión hasta que exista un acuerdo previo entre bancadas sobre los puntos a debatir. El legislador reconoció que “los plazos se supone que son preclusivos”, pero planteó que la práctica parlamentaria podía imponerse al procedimiento y citó como antecedente lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde, según dijo, “vencieron los plazos e igual mandaron la propuesta”.

El diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría respaldó esa lectura al sostener que el reglamento no contempla sanciones específicas por incumplir los plazos. “No hay una sanción, los plazos son un ejercicio de responsabilidad”, afirmó.

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