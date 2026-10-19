Cae presunto hacker que habría vulnerado información del Estado para obtener datos de los familiares su víctima

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La Policía Nacional del Perú informó que capturó a siete presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Gatilleros de Lima Norte’, investigada por extorsionar a empresas de transporte que operan en Lima y Callao. Entre los detenidos figura Jasen Rojas, mencionado por la Policía como el presunto brazo informático de la banda, de acuerdo a los datos obtenidos por la tecnología.

El operativo incluyó el allanamiento de nueve inmuebles en Comas, San Martín de Porres y el Callao. Según la investigación preliminar, el grupo exigía hasta S/10 diarios a la empresa de transportes El Oro y a otras líneas que cubrían las rutas 21 y 30 en Lima Norte.

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El coronel Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que la organización obtenía alrededor de S/1.800 al día mediante el cobro de cupos. Añadió que no se descarta que los investigados hayan reunido más de S/1 millón.

Detuvieron al presunto brazo informático de una banda que cobraba cupos en Lima| Foto: Latina

La Policía señala a José Blas como presunto cabecilla

La Policía detuvo a José Blas Saavedra Llerena, alias Gordo Moy, a quien identifica como el presunto cabecilla de la organización. Los agentes ubicaron a los sospechosos mediante técnicas de geolocalización.

También fue intervenida Carmen Rosa Lainez Toro, alias Negra. La investigación policial la señala como la presunta cajera de la banda, con la función de administrar el dinero procedente de las extorsiones y efectuar los retiros.

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Las acciones extorsivas, según la Policía, eran coordinadas con Anthony Lizana Huatay, alias Tony, quien recibía datos de presuntos informantes. La lista de detenidos incluye además a Alberto Lisa Torres, alias Chupaca; José Moreno Hipólito, alias Moreno; y César Lara Sarmiento, alias Calichín.

Los tres últimos habrían ingresado como conductores en empresas de transporte para recopilar información sobre las víctimas, según la hipótesis policial.

Cayeron siete presuntos miembros de Los Gatilleros de Lima Norte por extorsiones a transportistas| Foto: Latina Noticias

Rojas Tábara es señalado por el acceso a datos de las víctimas

La investigación policial atribuye a Yasen Rojas Tábara, alias Chiquiplun, un papel central en la obtención de información para las extorsiones. Según la hipótesis de los agentes, era el presunto brazo informático de ¿Los Gatilleros de Lima Norte’ y habría vulnerado bases de datos del Estado, entre ellas plataformas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), además de registros de líneas telefónicas.

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Con esos accesos, presuntamente obtenía imágenes de familiares de las víctimas, que luego podían ser utilizadas para ejercer presión durante las exigencias de pago. Rojas Tábara fue detenido en el operativo que incluyó nueve allanamientos en Comas, San Martín de Porres y el Callao.

Otro de los intervenidos fue Víctor Campos Tejada, alias Hipólito, señalado como el encargado de recaudar el dinero mediante grupos de WhatsApp en los que participaban aproximadamente 150 conductores.

Durante los allanamientos, los agentes hallaron más de S/3.000, cuadernos con anotaciones relacionadas con el cobro de cupos, celulares y una motocicleta que, según el coronel Trujillo, era utilizada para los desplazamientos de los investigados. La Policía también mostró objetos que vinculó con prácticas de santería de protección.

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