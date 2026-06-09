Reintegro 5 del Fonavi: Más de 38 mil beneficiarios aún no se acercan a cobrar su devolución

La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica para la devolución de aportes al Fonavi —el extinto Fondo Nacional de Vivienda, al cual aportaron miles de trabajadores en los 80 y 90— aprobaron e implementaron uno de los padrones con menor cantidad de beneficiarios para el Reintegro 5, un pago para avanzar con el retorno de aportes de exfonavistas que cobraron uno ya anteriormente en las listas 1 a la 19.
Pero a pesar de esta cantidad más reducidas de beneficiarios, a casi un mes de que se iniciaron los pagos, aún hay más de la mitad de aportantes incluidos en el padrón que no se han acercado a cobrar este dinero en el Banco de la Nación.
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Según datos oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi, se trataría de 27 mil 780 fonavistas que han cobrado su pago como parte del grupo de Reintegro 5, y en total se desembolsaron S/106 millones 331 mil 616,73. Es decir, aún hay 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución.
¿Cuánto se ha pagado del Reintegro 5?
Para poder hacer estos cálculos, se debe saber primero que el grupo de pago Reintegro 5 incluye en total a 66 mil 644 beneficiarios. Dentro de estos 49 mil 891 son beneficiarios vivos y 16 mil 753 son fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus herederos.
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Como se sabe, los fonavistas vivos han podido cobrar desde el pasado 14 de mayo, pero los familiares de los fallecidos recién pudieron acreditarse desde el 21 de mayo, por lo que su pago aún se hará cuando no haya oposición de alguna que considere tener mejor o igual derecho como heredero (para esto esperan 45 días calendario).
Por esto, es que hay un grupo de beneficiarios que aún no cobran su devolución. Igual, De los 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución, serían igual menos de la mitad, alrededor de 16 mil 753, quienes aún no cobran por los plazos de los herederos.
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Es decir, igual habría 22 mil 111 beneficiarios que podrían cobrar su devolución, pero que no se han acercado aún a las oficinas del Banco de la Nación.
¿Te toca Reintegro 5? Consulta en link
Hay miles de beneficiarios que aún no cobran su pago del Reintegro 5. Si bien hay un grupo de fonavistas que no han recibido ningún sol de devolución de sus aportes porque aún no han presentado documentos y no han acreditado sus pagos, los que sí están en el padrón del Reintegro 5 ya están acreditados y pueden acercarse ya a cobrar solo con su DNI.
¿No sabes si te toca este pago? Sigue estos pasos:
- Ingresa al link oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/
- Ahí debes poner tu DNI (o el DNI de tu familiar fonavista) y poner el código CAPTCHA
- Con eso listo, haz clic en ‘enviar’ y ahí te saldrá el mensaje que dirá si eres parte de esta devolución o no.
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