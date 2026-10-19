Perú

Sismo de magnitud 3,5 remeció Lima HOY lunes 19 de octubre

El movimiento telúrico, con epicentro a 8 kilómetros del distrito limeño, tuvo una profundidad de 15 kilómetros y fue clasificado por el IGP con alerta verde

Un mapa físico del Perú con marcas rojas de epicentros, una mano que sostiene un bolígrafo y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa sísmico del Instituto Geofísico del Perú indica los epicentros de sismos recientes en Lima, Ucayali, Callao y Moquegua señalados por un bolígrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un sismo de magnitud 3,5 sacudió el distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, la mañana de este lunes 19 de octubre, según el reporte más reciente del Centro Sismológico Nacional (Censis), dependencia del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0742, quedó registrado a las 07:08:10, hora local, y se sumó a la actividad sísmica habitual que el organismo monitorea a diario en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con los datos difundidos por la Red Sísmica Nacional, el epicentro del movimiento se localizó 8 kilómetros al noreste de San Mateo, con coordenadas de -11,70 grados de latitud y -76,26 grados de longitud. El sismo alcanzó una profundidad de 15 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de foco superficial, una característica que suele incrementar la percepción del movimiento en superficie aun cuando la magnitud registrada sea moderada.

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La sucesión de temblores recuerda la alta actividad sísmica del Perú, pero no implica que se avecine un terremoto mayor. Estos movimientos responden a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.
La sucesión de temblores recuerda la alta actividad sísmica del Perú, pero no implica que se avecine un terremoto mayor. Estos movimientos responden a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Foto: TVPerú

En cuanto a la intensidad, el reporte del IGP consignó un nivel de II-III en la escala de Mercalli Modificada para la localidad de San Mateo. Según la propia clasificación del instituto, ese rango corresponde a un movimiento “débil” que no representa ningún daño tanto para la población como para las edificaciones cercanas al epicentro.

Por su magnitud, el evento se ubicó dentro del rango de alerta verde, la categoría más baja dentro del sistema de clasificación que utiliza el IGP para catalogar la severidad de los sismos registrados en el país. Esa categoría agrupa a la gran mayoría de los movimientos que ocurren a diario en el territorio peruano, de magnitud moderada y sin consecuencias materiales reportadas.

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Una pantalla muestra el mapa de la costa de Perú con marcadores sísmicos junto a informes en papel y una mano con un bolígrafo.
Un especialista del Instituto Geofísico del Perú analiza reportes y datos de los sismos registrados en la costa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así funciona el sistema de alerta sísmica del IGP

La escala de colores empleada por el IGP continúa con el rango amarillo, reservado para los movimientos telúricos cuya magnitud oscila entre 4,5 y 6,0 grados, y culmina con el rango rojo, categoría que identifica a los terremotos superiores a 6,1 grados y que suele implicar un mayor nivel de alerta para la población y los organismos de respuesta. Esta clasificación permite al instituto priorizar recursos y comunicación según la severidad de cada evento.

Los datos que sustentan cada reporte provienen de la Red Sísmica Nacional, una infraestructura integrada por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en distintos puntos del país. Gracias a esa red, el Censis logra emitir reportes en tiempo real con información precisa sobre magnitud, profundidad, ubicación geográfica y hora exacta de cada sismo, datos que luego son difundidos de manera pública a través de los canales oficiales del organismo.

Mapa impreso de Perú sobre una mesa, con círculos rojos de epicentros, el logotipo del IGP y una mano que señala una región con un bolígrafo.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala los epicentros de sismos recientes registrados en Lima, Ucayali, Callao y Moquegua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú, un territorio marcado por la actividad sísmica constante

El territorio peruano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra alrededor del 75% de los volcanes existentes en el mundo y donde ocurre cerca del 80% de los temblores más fuertes registrados a escala global. Esa región se extiende por aproximadamente 40.000 kilómetros con forma de herradura y agrupa a 452 volcanes, entre ellos varios de los denominados “supervolcanes”, capaces de generar erupciones catastróficas.

La actividad sísmica recurrente que experimenta el país responde a la colisión entre la placa tectónica de Nazca y la placa Sudamericana. La fricción constante entre ambas estructuras genera una acumulación de tensión que se libera de manera periódica en forma de sismos de distinta magnitud, un fenómeno geológico que convive, además, con una actividad volcánica persistente en varias regiones del sur y centro del territorio peruano.

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