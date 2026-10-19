Exponen plagio en tesis del diputado de Obras, Arturo Eusebio Padilla: se copió hasta los agradecimientos

Un reporte de Cuarto Poder señaló que la tesis de maestría del diputado Arturo Eusebio Padilla registra un 65% de similitud con otros documentos, según Turnitin

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La tesis de maestría del diputado Arturo Eusebio Padilla, del partido Obras, presenta un 65 % de similitud con otros documentos, según un análisis del programa antiplagio Turnitin difundido este domingo por el dominical Cuarto Poder.

El informe detectó coincidencias con investigaciones académicas, trabajos escolares y textos publicados antes de la presentación del estudio.

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La investigación periodística mostró párrafos completos que aparecen tanto en el trabajo del parlamentario como en documentos previos, algunos sin referencias bibliográficas ni citas adecuadas. El análisis también identificó 82 enlaces a fuentes con fragmentos coincidentes.

El estudio, titulado Clima escolar y la resolución de conflictos en estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, fue publicado en 2018 en el repositorio de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

Entre los textos señalados figuran investigaciones académicas de 2012 y 2017, así como la tesis de Elizabeth Mejía, docente de la misma universidad, publicada en 2014. El reportaje también encontró similitudes entre los agradecimientos de Padilla y los de un trabajo académico colombiano de 2012.

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El análisis identificó párrafos coincidentes con investigaciones académicas, trabajos escolares y textos previos, además de 82 enlaces con fragmentos similares

Al ser consultada por las coincidencias con su investigación, Mejía confirmó la similitud entre ambos documentos y señaló que no se reconocía la autoría de las investigadoras.

“Sí, está igual. Entonces, menciona, pero no menciona a las autoras, ¿no? Que en este caso, bueno, mi persona y mis otras compañeras (...) hasta las comas son iguales”, declaró al dominical.

La docente pidió que se reconozca la autoría de los fragmentos utilizados y consideró que el caso debe servir como ejemplo de responsabilidad académica.

Por su parte, Héctor Aponte, investigador de la Universidad Científica del Sur, señaló que la institución podría reevaluar la tesis y, si lo considera procedente, retirar el grado académico.

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La tesis fue publicada en 2018 en el repositorio de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta

Consultado al respecto, Padilla evitó responder directamente sobre las coincidencias detectadas en su tesis. Dijo que no era el momento de hablar del tema y que se sentía agobiado tras cinco días de viaje. “Ahorita, como yo hoy estoy apoyando a los trabajadores que están en huelga, así, y no me extrañaría que eso ya viene de los grupos de poder, los poderes fácticos”, afirmó.

El dominical intentó contactarlo nuevamente mediante llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no obtuvo respuesta sobre los señalamientos.

Padilla, profesor de Educación Física, obtuvo 4.133 votos para llegar al Congreso. Antes, fue sentenciado por peculado doloso por hechos relacionados con su gestión al frente del Centro Vacacional Huampaní, entidad pública adscrita al Ministerio de Educación.

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El partido Obras fue fundado por Ricardo Belmont, político y empresario televisivo de 80 años que fue alcalde de Lima y congresista, y quien postuló a la Presidencia en las últimas elecciones, en las que Keiko Fujimori resultó elegida.