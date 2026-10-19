Perú

Corrió para escapar y lo hallaron 48 horas después: el crimen del entrenador de gimnasio que defendió a su amigo

Cámaras de seguridad registraron parte de la persecución contra Jaime Marchán Pérez en Carquín. La Policía detuvo a tres mujeres y busca a dos presuntos implicados en el homicidio

La necropsia atribuyó el fallecimiento a un traumatismo craneoencefálico, mientras los investigadores reconstruyen el ataque registrado durante la madrugada| Video: Domingo Al Día
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La Policía investiga el asesinato de Jaime Marchán Pérez, un joven que fue hallado sin vida 48 horas después de una gresca ocurrida en el sector Santa Rosa, en el distrito de Carquín. La hipótesis policial sostiene que fue perseguido y atacado por varias personas tras intervenir para defender a un hombre que era agredido en la vía pública.

Las imágenes de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación registraron parte de la secuencia. Según la reconstrucción policial, el conflicto comenzó durante la madrugada del viernes, cerca de las 3:16, cuando Marchán intervino en una pelea en la que una mujer golpeaba a un hombre que permanecía en el suelo.

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En ese lugar estaban Argelia Alejandra Larrosa Varillas, de 23 años; Marinés Gavedia Varillas, de 25; y Camila Zabaleta Pichilingüe. La Policía sostiene que, durante la gresca, una de las involucradas pidió ayuda a sus familiares.

La Policía detuvo a tres mujeres y busca a un hombre y a su hijo adolescente, señalados como presuntos atacantes de la víctima
La Policía detuvo a tres mujeres y busca a un hombre y a su hijo adolescente, señalados como presuntos atacantes de la víctima| Foto: Domingo Al DÍa

Secuencia de las cámaras de seguridad

Minutos después del primer incidente, las grabaciones muestran a Jaime Marchán Pérez corriendo sin polo por una calle de Carquín. Detrás de él avanzaban dos hombres y, más tarde, una mujer que también aparece en las imágenes recopiladas por los investigadores.

La tesis de la Policía indica que Andy Mario Montañés Banana, de 39 años, y su hijo de 17 años habrían perseguido a Marchán. Uno de ellos llevaba un palo de madera, según las cámaras de seguridad y la versión preliminar de los agentes.

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Una testigo que acompañaba a las personas involucradas gritó: “Mátalo, Andy, mátalo”, de acuerdo con el audio incluido en las imágenes analizadas por la investigación. La persecución se habría extendido por la calle principal, en dirección a la salida del distrito.

Los investigadores presumen que los atacantes alcanzaron a la víctima a pocos minutos del lugar donde comenzó la pelea. La agresión habría incluido golpes con objetos contundentes y, no se descarta el uso de un arma blanca o machete.

Quiénes son los investigados por el crimen de Jaime Marchán Pérez en Carquín | Foto: Domingo Al Día
Quiénes son los investigados por el crimen de Jaime Marchán Pérez en Carquín

Cuerpo fue localizado en una canaleta cerca de la playa

La familia de Marchán denunció su desaparición luego de que el joven no acudiera a su trabajo ni a sus actividades habituales. Sus allegados recorrieron calles de Carquín y colocaron avisos para intentar ubicarlo.

Tras dos días de búsqueda, vecinos hallaron el cuerpo en una canaleta situada cerca del ingreso a Carquín, en una zona próxima a la playa. El cadáver presentaba lesiones graves en la cabeza y los brazos.

La necropsia estableció que la muerte se produjo por hemorragia subaracnoidea, fractura de cráneo y traumatismo craneoencefálico. La familia de la víctima pidió que se identifique y capture a todos los responsables.

Yo quiero que las autoridades actúen”, expresó Yolan Pérez, madre de Marchán, durante el velatorio. Amigos y familiares acompañaron el féretro hasta la losa deportiva donde el joven jugaba fútbol y luego realizaron una movilización para exigir justicia.

Tres mujeres fueron detenidas y la Policía busca a dos presuntos atacantes

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Lima Norte detuvo a dos personas que habían estado con Marchán durante la noche de los hechos. También fueron intervenidas Larrosa Varillas, Gavedia Varillas y Zabaleta Pichilingüe.

La Policía vincula a Larrosa Varillas con el inicio de la gresca y con la llamada que habría derivado en la llegada de otros familiares al lugar. Las autoridades deberán determinar el grado de participación de cada una de las detenidas en los hechos.

Los agentes mantienen la búsqueda de Andy Mario Montañés Banana y de su hijo adolescente, a quienes señalan como presuntos autores materiales del homicidio.

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