Perú

Giacomo Benavides viajó a Miami para ver a Tini y show fue cancelado a último momento: “¿Cómo es que cancelaron el concierto?"

El líder de Zaca TV se encontraba listo para ir al recinto, cuando notó que un anuncio revelaba que el show no se daría

Retrato dividido con un hombre con camiseta roja y gorra hacia atrás a la izquierda, y una mujer de cabello rubio a la derecha
Giacomo Benavides y la cantante Tini aparecen en una composición fotográfica tras la suspensión de una presentación musical en la ciudad de Miami.
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El líder de Zaca TV estaba por salir de su hospedaje rumbo al Kaseya Center, pero una publicación en redes sociales le confirmó que la presentación de la cantante argentina no se realizaría.

La noche que Giacomo Benavides había planeado para ver a Tini Stoessel en Miami terminó con una noticia inesperada. El creador de contenido viajó a Estados Unidos para asistir al concierto de la artista, previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center, pero el espectáculo fue suspendido a último momento.

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El influencer, conocido por liderar el proyecto Zaca TV, compartió en su cuenta de Instagram el momento en que se enteró de la cancelación. Según mostró en sus historias, se encontraba listo para salir de su hospedaje y dirigirse al estadio cuando vio el aviso que confirmó que el recital no se llevaría a cabo.

“¿Cómo es eso que cancelaron el concierto?”, escribió Benavides junto a una imagen de su rostro, con una expresión de sorpresa ante la decisión. Horas después, cuando el impacto inicial había pasado, volvió a referirse al tema con humor.
Capturas de historias de redes sociales con un hombre frente a un recinto deportivo iluminado y una imagen humorística con textos superpuestos
Dos publicaciones de Instagram de Giacomo Benavides registran su reacción tras la cancelación imprevista del recital de Tini Stoessel en Miami.

El peruano publicó un meme para describir su reacción tras conocer la suspensión. “Yo cuando me dijeron que me vaya, que el show se había cancelado”, expresó sobre la imagen, que acompañó con una referencia a la frustración que vivieron quienes esperaban ingresar al recinto.

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Antes de que se conociera la noticia, Benavides había compartido su entusiasmo por la presentación. En sus redes, mostró que contaba las horas para presenciar el espectáculo de su artista favorita, sin imaginar que la noche terminaría sin música ni escenario.

El concierto en Miami era una de las fechas internacionales de Futtura, el espectáculo con el que Tini Stoessel recorrió distintos escenarios. La cancelación afectó a personas que habían viajado desde otras ciudades y países para ver a la cantante en vivo.

Fotografía en blanco y negro de Tini Stoessel con un micrófono en la mano sobre un escenario iluminado
La cantante argentina Tini Stoessel sostiene un micrófono mientras canta sobre el escenario durante un concierto.

La organización suspendió el show cuando el público ya esperaba para ingresar

La presentación de Tini Stoessel estaba programada para la noche del 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. La suspensión se comunicó pocos minutos antes del comienzo, cuando parte del público ya se encontraba en los accesos y otros asistentes habían ingresado al estadio.

En un primer aviso, la organización informó que la decisión respondió a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”. El mensaje no detalló de inmediato qué había ocurrido ni confirmó una nueva fecha para el espectáculo.

Más tarde, la productora explicó que el recital no pudo realizarse por el incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción que, según señaló, eran indispensables para montar el show. También indicó que no fue posible garantizar las condiciones de seguridad necesarias dentro del plazo disponible.

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La artista estaba preparada para subir al escenario, de acuerdo con el comunicado difundido tras la cancelación. La producción aclaró que la situación fue ajena a Tini y a su equipo de trabajo, que intentaron resolver los inconvenientes hasta último momento.

Tini habló de fallas técnicas y problemas de seguridad en el recinto

Después de la suspensión, Tini Stoessel publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram para dar su versión de lo ocurrido. La cantante lamentó que el espectáculo no pudiera concretarse y pidió disculpas a quienes habían comprado sus entradas o viajado para acompañarla.

La artista sostuvo que, al llegar al recinto, su equipo encontró condiciones distintas a las que se habían acordado para la presentación. Entre los inconvenientes, mencionó demoras en la entrega del lugar, partes del montaje sin terminar y fallas en sistemas vinculados al sonido, la iluminación, el video y las comunicaciones.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un texto en letras negras sobre fondo blanco de la cuenta verificada de Tini Stoessel
Tini Stoessel explica en una publicación de redes sociales las fallas técnicas y de seguridad que provocaron la cancelación de su concierto en Miami, Estados Unidos.

También aseguró que no pudieron completar pruebas de seguridad necesarias para el desarrollo del show, entre ellas las relacionadas con los vuelos escénicos. “La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, expresó la cantante.

Tini adelantó que habrá una comunicación formal con más detalles sobre lo sucedido en Miami. Hasta el momento, no se informó si la fecha en el Kaseya Center será reprogramada.

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