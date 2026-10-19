Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

El Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles de Lima este lunes 19 de octubre y pasará por hospitales, avenidas principales y zonas de gran movimiento vehicular. La imagen del Cristo Moreno inició su tercer recorrido de 2026 a las 6:00 a. m. desde la Iglesia del Carmen, en una jornada que también contempla homenajes y restricciones al tránsito en el Cercado de Lima y La Victoria.

Uno de los puntos destacados del itinerario será el Hospital Nacional Dos de Mayo, donde la imagen recibirá un homenaje. La procesión también contempla el paso por el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, además de un recorrido por los alrededores del Palacio de Justicia y la plaza San Martín.

Para quienes buscan seguir la procesión EN VIVO, conocer la ubicación del Cristo Moreno o acercarse a acompañarlo, resulta clave identificar las calles incluidas en el trayecto. La Municipalidad de Lima también programó cierres progresivos desde las 6:00 a. m. de este lunes hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre, por lo que los desplazamientos deberán considerar las vías afectadas.