Perú

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su tercer recorrido este lunes 19 de octubre

El itinerario contempla el paso por importantes calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria, así como paradas frente a hospitales que forman parte de la ruta del Cristo Moreno

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El Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles de Lima este lunes 19 de octubre y pasará por hospitales, avenidas principales y zonas de gran movimiento vehicular. La imagen del Cristo Moreno inició su tercer recorrido de 2026 a las 6:00 a. m. desde la Iglesia del Carmen, en una jornada que también contempla homenajes y restricciones al tránsito en el Cercado de Lima y La Victoria.

Uno de los puntos destacados del itinerario será el Hospital Nacional Dos de Mayo, donde la imagen recibirá un homenaje. La procesión también contempla el paso por el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, además de un recorrido por los alrededores del Palacio de Justicia y la plaza San Martín.

Para quienes buscan seguir la procesión EN VIVO, conocer la ubicación del Cristo Moreno o acercarse a acompañarlo, resulta clave identificar las calles incluidas en el trayecto. La Municipalidad de Lima también programó cierres progresivos desde las 6:00 a. m. de este lunes hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre, por lo que los desplazamientos deberán considerar las vías afectadas.

La misa central se celebró a las tres de la tarde en un gran altar levantado en Sáenz Peña con Pacífico, con la presencia de autoridades eclesiásticas. | Agencia Andina
La misa central se celebró a las tres de la tarde en un gran altar levantado en Sáenz Peña con Pacífico, con la presencia de autoridades eclesiásticas. | Agencia Andina
11:38 hsHoy

Procesión del Señor de los Milagros: Así fue el segundo recorrido de la imagen del Cristo Moreno el domingo 18 de octubre

El Congreso de la República también participó en la jornada con un homenaje a la imagen religiosa en las inmediaciones de la plaza Bolívar. El Señor de los Milagros llegó por la noche a la Iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará hasta el día siguiente

La imagen del Señor de los Milagros recorrió este domingo las calles del Centro Histórico de Lima como parte de las actividades religiosas de octubre. El segundo recorrido del Cristo moreno comenzó en el santuario de Las Nazarenas y abarcó varias vías del casco antiguo de la capital peruana. La salida fue a las 6:00 de la mañana, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

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02:01 hsHoy

Esta es la ruta del Señor de los Milagros hoy: revisa las avenidas y jirones del recorrido

El tercer recorrido del Señor de los Milagros 2026 comenzó en la Iglesia del Carmen, después de una misa de campaña. Desde allí, la imagen avanzará por diferentes calles de La Victoria y el Cercado de Lima, con paradas previstas en establecimientos de salud y puntos emblemáticos de la capital.

El itinerario comprende los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, además de las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay. La procesión continuará por los jirones Leticia, Carlos Zavala y Miguel Aljovín, antes de llegar a la avenida Paseo de la República.

19 de octubre: tercera salida, con recorrido por Huánuco, Tarata, Cangallo, avenida Grau, Abancay, Leticia, paseo de la República y Tacna, además de homenajes en establecimientos de salud. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
19 de octubre: tercera salida, con recorrido por Huánuco, Tarata, Cangallo, avenida Grau, Abancay, Leticia, paseo de la República y Tacna, además de homenajes en establecimientos de salud. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

El trayecto también incluye el Palacio de Justicia, el jirón Carabaya y los alrededores de la plaza San Martín. Luego, la imagen seguirá por la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna, hasta ingresar al Santuario de las Nazarenas por el jirón Huancavelica, de acuerdo con el itinerario previsto.

01:56 hsHoy

¿Cómo llegar al santuario de Las Nazarenas para ver al Señor de los Milagros? Rutas a pie, transporte público y accesos

El santuario es uno de los principales puntos de encuentro de los fieles durante el Mes Morado. Conoce su ubicación, las alternativas de transporte público y las rutas para llegar a pie durante las jornadas procesionales

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)
La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)

Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, cuando el Cristo Moreno vuelva a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima. La segunda salida procesional del año comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, donde se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio antes del inicio del recorrido.

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01:55 hsHoy

Señor de los Milagros pasará por tres hospitales de Lima durante su recorrido de este lunes

Los establecimientos de salud forman parte de los puntos destacados de esta tercera salida procesional. La imagen pasará por el entorno del Hospital Nacional Dos de Mayo, donde está programado un homenaje, y continuará por sectores próximos a otros centros médicos de Lima.

El recorrido también contempla el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Estos puntos permiten a pacientes, familiares y trabajadores de salud participar de la jornada religiosa, aunque la hora exacta de llegada a cada establecimiento dependerá del avance de la procesión.

Señor de los Milagros
La sagrada imagen se encuentra en el frontis del Palacio de Justicia.

Toledo Zapata explicó a los medios que la Hermandad mantiene el paso por establecimientos de salud como parte de sus recorridos. Sobre una posible visita al Hospital del Niño de la avenida Brasil, señaló que las obras vinculadas con la Línea 2 del Metro de Lima impiden llegar este año a ese nosocomio infantil.

01:53 hsHoy

Señor de los Milagros: ¿Cuáles son los milagros que se le atribuyen al Cristo de Pachacamilla?

La permanencia de un mural de adobe en Pachacamilla después de tres sismos dio origen a una tradición religiosa que cada octubre reúne a miles de personas en Perú y otros países

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV
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Cada octubre, el Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles de Lima entre miles de fieles que acompañan la imagen del Cristo Moreno. La devoción, una de las expresiones católicas con mayor convocatoria en el mundo, se remonta al siglo XVII y tiene su origen en un mural pintado sobre un muro de adobe en el barrio de Pachacamilla. Para sus seguidores, la supervivencia de esa pared frente a sucesivos terremotos fue la prueba de una protección que atravesó generaciones.

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01:50 hsHoy

Cercado de Lima y La Victoria tendrán restricciones vehiculares por la procesión del Cristo Moreno

La Municipalidad Metropolitana de Lima programó restricciones vehiculares desde las 6:00 a. m. del lunes 19 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 20. El operativo comprende calles del Cercado de Lima y La Victoria por donde avanzará la imagen religiosa.

Las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. de cada jornada y se extenderán, según lo programado, hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.
Las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. de cada jornada y se extenderán, según lo programado, hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.

Entre las vías incluidas figuran los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo, Leticia, Carlos Zavala, Miguel Aljovín, Carabaya y de la Unión, además de las avenidas Grau, Nicolás de Piérola, Abancay, Paseo de la República y Tacna. Los cierres se aplicarán de forma progresiva y las vías se habilitarán conforme avance la procesión.

Para el transporte público, se establecieron rutas alternas que incluyen avenidas como Miguel Grau, Nicolás de Piérola, Abancay, Manco Cápac, México y Parinacochas, según el punto de interferencia y el sentido de circulación. La Municipalidad recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito.

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