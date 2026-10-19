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Fabián Bustos explica sus apuestas en Universitario tras la goleada en Trujillo: “Tratamos de ser justos con los que alineamos”

Tras vencer 4-1 a Alianza Atlético, el estratega valoró el trabajo de sus dirigidos y se refirió a las oportunidades que vienen recibiendo futbolistas que tenían poco protagonismo antes de su llegada

La fórmula de Fabián Bustos en Universitario tras la goleada: competencia interna y oportunidades para todos.
La fórmula de Fabián Bustos en Universitario tras la goleada: competencia interna y oportunidades para todos. Crédito: Instagram
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Fabián Bustos destacó el rendimiento de Universitario de Deportes tras la goleada por 4-1 ante Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Luego del importante triunfo conseguido en Trujillo, el entrenador argentino habló sobre el funcionamiento del equipo y explicó cómo está tomando decisiones en la elección de su once titular, en medio de la competencia interna por un lugar en el plantel.

El técnico ‘crema’ valoró la respuesta de sus dirigidos en el estadio Mansiche y resaltó la importancia de cumplir con las indicaciones trabajadas durante los entrenamientos. Para el estratega, el resultado fue consecuencia del esfuerzo colectivo y de la capacidad de los futbolistas para ejecutar el plan de juego ante un rival que también llegaba con buenos antecedentes.

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Hicieron un gran trabajo los chicos, aplicaron todo. En su medida colaboraron para que el resultado sea ese. Enfrentamos a un gran equipo, que venía haciendo las cosas muy bien”, señaló Bustos en conversación con ‘Fútbol en América’.

Asimismo, el entrenador destacó los avances que busca consolidar en el funcionamiento del conjunto merengue, especialmente en las tareas defensivas y en la libertad que pretende darles a sus jugadores cuando tienen la pelota.

“Es mérito de ellos, de todo el trabajo del grupo, de empezar a hacer cosas que nos gustan y que nos ayudan a ser más fuertes en defensa y más sueltos en ataque”, explicó. De esta manera, el técnico atribuyó la goleada a la respuesta de sus futbolistas y al trabajo que vienen realizando desde su llegada.

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Tras el triunfo en Trujillo, el entrenador argentino resaltó la competencia interna del plantel y aseguró que el rendimiento diario es determinante para elegir a su once inicial. (Video: Fútbol en América)

El sufrimiento de Bustos desde el palco del Mansiche

El entrenador argentino no pudo dirigir desde el banquillo durante el compromiso frente a Alianza Atlético debido a que cumple una sanción. Por ello, siguió las acciones desde uno de los palcos del estadio Mansiche, en Trujillo, y tuvo que vivir el encuentro lejos de la zona técnica.

Consultado sobre esta experiencia, Fabián Bustos reconoció que prefiere estar cerca del campo de juego, aunque admitió que la tensión se mantiene independientemente del lugar desde el que observe el partido.

Estuve apoyando a los chicos desde el palco, abajo (en la cancha) es más lindo. Arriba se sufre; se sufre en todos lados, pero abajo se sufre menos”, comentó el entrenador de Universitario, quien acompañó a su equipo durante una jornada en la que consiguió una victoria importante en el campeonato.

La confianza en Edison Flores y Horacio Calcaterra

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la confianza que Bustos está depositando en jugadores que tuvieron menor protagonismo antes de su llegada. Entre los casos más recientes aparecen Edison Flores y Horacio Calcaterra, quienes fueron titulares ante Alianza Atlético y respondieron a la oportunidad recibida.

El estratega evitó comparar su gestión con la etapa anterior y remarcó que sus decisiones se basan en lo que observa desde que asumió el cargo, además del rendimiento diario de cada futbolista.

“No tiene nada que ver. Yo miro desde cuando llegamos para adelante. No sé si antes tuvieron poco menos minutos. Veo lo que veo en el día a día y lo saben ellos. Tratamos de estar muy parejos y tratamos de ser justos con los que alineamos”, manifestó.

Edison Flores abrazado con Fabián Bustos.
Edison Flores abrazado con Fabián Bustos. Crédito: Instagram

La competencia interna en Universitario

Bustos también explicó que existe una importante paridad entre los futbolistas que compiten por la titularidad en distintas posiciones. Por ese motivo, aseguró que los detalles terminan inclinando sus decisiones, mientras que quienes reciben minutos deben aprovecharlos para seguir ganándose un lugar.

“Me pasa en casi todos los puestos que hay mucha paridad, entonces uno se inclina por detalles y los que le toca entrar lo están aprovechando”, indicó.

Finalmente, destacó la disposición de todo el plantel, incluidos los suplentes y aquellos que no fueron considerados para el encuentro. “Los que están entrando están con ganas de colaborar también y los que quedaron afuera también suman. Así que esa es la forma, es una fórmula que te ayuda a estar más cerca”, concluyó. Con estas palabras, Bustos dejó en claro que busca sostener una competencia interna basada en el rendimiento y el compromiso colectivo.

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