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Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Arranca el torneo nacional con duelos emocionantes: Alianza Lima choca con Rebaza Acosta, Universitario se mide ante Soan, San Martín enfrenta a Circolo, y mucho más

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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Hoy, sábado 17 de octubre, regresa la Liga Peruana de vóley 2026/2027 con partidos imperdibles. Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín, Regatas Lima, y los otros equipos arrancarán con su lucha rumbo al título nacional.

Con la inclusión de Perú Sub 19, el torneo nacional presenta más novedades: video challenge desde la jornada inaugural, descenso directo en la Fase 1, nueva definición del podio, y mucho más.

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Resultados de la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 estará garantizada para los espectadores en Perú mediante la señal abierta de Latina TV. La cobertura de los partidos del certamen nacional incluirá las dos frecuencias televisivas ya anunciadas por la cadena.

El acceso a las emisiones no requerirá el pago de una suscripción. A las alternativas disponibles en televisión se añadirán la página web y la aplicación oficial de Latina, que permitirán seguir la programación de cada jornada desde dispositivos digitales.

Los seguidores del campeonato contarán así con distintas opciones para ver los compromisos programados a lo largo de la temporada. Infobae Perú acompañará la competencia con las previas de los encuentros, la cobertura punto a punto, las acciones destacadas, los resultados y la actualización de la tabla de posiciones.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Continúa la venta de boletos para los duelos de la primera fecha que se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito ingresando al portal de Joinnus.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Nueva regla de juego

La competencia aplicará la regla vinculada al techo del recinto. Cuando el balón lo impacte y se mantenga dentro del mismo campo, la jugada seguirá en desarrollo sin que el árbitro interrumpa las acciones.

La falta se cobrará si, después de tocar el techo, el balón cruza hacia el lado contrario de la cancha. Durante esta semana, los entrenadores recibirán una citación para revisar los criterios arbitrales y las reglas de juego que regirán el torneo.

El campeonato está previsto que termine alrededor del 17 de abril. Y mientras la visita del Papa, no habrá actividad deportiva debido a una disposición de la Policía Nacional del Perú.

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