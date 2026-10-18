Perú

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

En redes sociales, fanáticas peruanas expusieron el mismo discurso que utilizaron los integrantes de BTS en Chile y Perú

Composición de dos fotos con RM sonriendo con traje negro a la izquierda y J-Hope con chaqueta oscura y micrófono en la mano a la derecha
Los músicos RM y J-Hope, miembros de la banda surcoreana BTS, figuran en un fotomontaje que reúne retratos individuales de ambos artistas.
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La despedida de BTS en Santiago dejó un mensaje de RM que generó entusiasmo entre las ARMY chilenas y, a la vez, abrió una comparación con el concierto que el grupo ofreció días antes en Lima. El líder de la agrupación surcoreana destacó la respuesta del público durante una de las canciones del repertorio.

El último show de la banda en Chile se realizó el 17 de octubre, después de su paso por Perú. Durante la presentación, los integrantes agradecieron las muestras de afecto de sus seguidores latinoamericanos, que acompañaron cada tema y respondieron a las intervenciones de los artistas desde el escenario.

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Uno de los momentos más comentados surgió a partir de las palabras de RM sobre “Body to Body”. El cantante resaltó la participación del público chileno durante el fragmento en el que se interpreta “Arirang”, una canción tradicional coreana.

Durante un concierto de BTS, el cantante RM elogió a los asistentes en Santiago de Chile desde el escenario. El video compartido en redes sociales compara sus palabras con declaraciones que J-Hope realizó previamente ante el público en Lima, Perú, al destacar el canto de los asistentes durante un tema musical.

“En ‘Body to Body’, la parte que cantamos ‘Arirang’, entre todos los países donde hemos ido, ustedes han sido los mejores. No los olvidaré por buen tiempo. Los amo, gracias”, expresó el artista en coreano. Una traductora transmitió el mensaje al público presente en el recinto.

La frase fue recibida con gritos y aplausos por parte de las asistentes chilenas. En TikTok y otras plataformas, el video del momento comenzó a circular entre seguidores de distintos países de la región, donde aparecieron comparaciones con una intervención de J-Hope durante su presentación en el Estadio San Marcos.

Pantalla de concierto con un cantante que levanta el pulgar sobre un escenario iluminado y un texto en español superpuesto
El cantante RM del grupo BTS gesticula con el pulgar hacia arriba en una pantalla instalada sobre el escenario de un concierto.

Las fanáticas peruanas recordaron que el rapero tuvo un comentario similar en el concierto realizado en Lima. Según los videos difundidos por el público, J-Hope también se refirió a la fuerza con la que las asistentes interpretaron “Arirang”.

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“Ustedes cantaron ‘Arirang’ y creo que fue el más fuerte de todos los conciertos que hemos tenido”, señaló entonces el integrante de BTS. El recuerdo reavivó una discusión entre seguidoras peruanas y chilenas sobre los mensajes que los artistas suelen dedicar a cada público durante las giras.

Algunas usuarias cuestionaron si las frases respondían a una fórmula habitual de los conciertos. Otras consideraron que se trata de una forma de agradecer el entusiasmo de cada país, sin que eso invalide la reacción de los demás públicos. También surgieron bromas sobre los próximos espectáculos en Brasil y Argentina, donde las ARMY esperan escuchar elogios similares.

Una pantalla proyecta a un cantante de cabello claro con micrófono en mano, acompañada de un texto en letras blancas en la parte inferior
J-Hope de BTS sostiene un micrófono en un escenario mientras un texto en pantalla recuerda sus declaraciones dirigidas al público de Lima.

BTS también usó ponchos en Chile, tal como lo hizo en Perú

La comparación entre ambas fechas no quedó limitada a los discursos. En la última presentación de BTS en Santiago de Chile, los siete integrantes salieron al escenario con ponchos y sombreros inspirados en expresiones tradicionales del país anfitrión.

El gesto evocó lo ocurrido una semana antes en Perú. El 10 de octubre, al cierre de sus tres conciertos en Lima, los miembros del grupo lucieron prendas vinculadas con la cultura peruana, entre ellas ponchos, chullos y otros accesorios tradicionales.

Siete integrantes de un grupo musical con ponchos y sombreros en un escenario frente a una tribuna con luces violetas
Los integrantes del grupo surcoreano BTS se presentan con ponchos tradicionales chilenos frente al público en el estadio de Santiago

La aparición con indumentaria local formó parte del tramo final de los espectáculos y se convirtió en uno de los pasajes compartidos por las fanáticas en redes sociales. En ambos casos, las prendas permitieron identificar elementos culturales de los países que recibieron a la banda durante su recorrido sudamericano.

El concierto del 17 de octubre fue la tercera y última fecha de BTS en Chile, tras los shows del 14 y 16 de octubre en el Estadio Nacional de Chile. Para las seguidoras que asistieron o siguieron las presentaciones en ambos países, las coincidencias entre Lima y Santiago reforzaron la conversación regional que acompañó la gira.

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