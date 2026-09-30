Perú

Fonavi: Llaman a cobrar a 241 mil 559 exaportantes y herederos al Banco de la Nación

Usted puede tener un pago pendiente de cobrar del Fonavi y no lo sabe. Revise en el portal oficial, sobre todo si ha sido aportante o un familiar suyo lo fue

Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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Aún hay un grupo de exaportantes del Fonavi pendiente de los nuevos pagos que se aprobarán en el marco de las devoluciones de aportes a este extinto fondo estatal peruano. Pero algunos podrían no tener que esperar más.

La Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha informado que hay 241 mil 559 beneficiarios del Fonavi (entre exaportantes y exherederos) que tienen cobros pendientes en el Banco de la Nación, por las diferentes listas y grupos de reintegro del Fonavi. Es decir, son personas, posiblemente, no se han enterado que han salido en los padrones del Fonavi.

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  • Para revisar si tienes un cobro pendiente, coloca tu DNI en el siguiente link y consulta. Si eres exaportante del Fonavi será tu DNI, o el DNI de tu familiar que aportó si eres heredero: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/.
  • Si has recibido algún pago anteriormente o salido en una lista anterior, puedes saber si te toca el último pago aprobado, del Reintegro 5 en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.
Fonavistas luchan en el centro de Lima
Se confirma el nuevo pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. - Crédito Fenaf Perú

Podrías tener cobro pendiente del Fonavi

“La Fenaf Perú pone en conocimiento de todos los fonavistas a nivel nacional el estado actual del proceso de devolución. Según los últimos reportes oficiales al 31 de agosto de 2026, una gran cantidad de beneficiarios que ya figuran en las listas aptas aún no se han acercado a cobrar su dinero en el Banco de la Nación. ¡Hacemos un llamado urgente a verificar sus nombres y hacer efectivo su cobro!“, avisan desde la asociación de exfonavistas.

Así, también revelan los datos de los exfonavistas que han cobrado y los que tienen cobro pendiente y aún no se acercan al Banco de la Nación a cobrar:

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  • En los grupos de reintegro, del grupo 1 al 5 han cobrado 690 mil 861, pero faltan que se acerquen a cobrar 153 mil 976
  • En las listas de pago (de la 1 a la 22) ya han cobrado 1 millón 279 mil 355 exaportantes y faltan cobrar 87 mil 583. Estos últimos ya tienen aprobado un pago.
El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Como se sabe, estas cifras no incluyen a los exaportantes que hasta la fecha no han sido programados ni convocados para un padrón y grupo de pago. Solo se refiere a los fonavistas que sí tienen cobros pendientes y que pueden acercarse al Banco de la Nación.

¿Y el nuevo pago del Reintegro 6?

Como se sabe, todavía está pendiente que la Comisión Ad Hoc defina el pago del Reintegro 6; sin embargo, ya se tienen algunos detalles para cuántos y las características que podrían tener los fonavistas que integren este grupo.

adulto mayor con dinero en mano y boleta de pago del Banco de la Nación
Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Así, esto sería lo que se conoce:

  • El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas
  • Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.
  • Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos
  • La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre
  • El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más
  • Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más.

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