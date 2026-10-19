Deysi Araujo anuncia que devuelve a su cabrita: "He tomado la triste decisión de deshacerme de mi cabrita, Rubí Rosaura"

Deysi Araujo devolvió a la cabrita Rubí Rosaura a su dueño original tras los cuestionamientos por mantenerla en su departamento de San Isidro.

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Deysi Araujo anunció que devolverá a su cabrita Rubí Rosaura a la persona que se la obsequió, luego de que su decisión de mantenerla en su departamento de San Isidro generara cuestionamientos en redes sociales y en distintos programas de televisión. La exvedette comunicó la noticia a través de un video en el que reveló que el animal fue un regalo de su compadre Víctor Chunga, conocido en el medio como el ‘chamán Chunga’.

“Hoy quiero contarles que he tomado la triste decisión de deshacerme de mi cabrita, Rubí Rosaura, de devolverle a su dueño, a quien me regaló con todo el cariño del mundo, que es mi compadre Víctor Chunga, más conocido como el chamán Chunga”, expresó Araujo al inicio de su mensaje, difundido en sus redes sociales.

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La exvedette explicó el origen de las dos cabritas y el motivo de los videos iniciales

La exvedette detalló que Chunga le entregó originalmente dos cabritas, de las cuales ella decidió quedarse solo con una. Según su relato, la primera grabación que circuló en redes correspondió a un ejemplar que no se quedó en su poder.

“Él, con todo el cariño del mundo, me trajo dos cabritas. Con la primera que llegó yo grabé haciéndolo entrar rapidito al departamento. Él me lo trajo amarrado de sus patitas, algo que ni bien yo le hago ingresar al departamento, yo grabé ese instante, pero esa cabrita yo no me quedé con esa cabrita. Esa cabrita él se lo llevó. Yo me quedé con la cabrita, con la blanquita, que le puse de nombre Rubí Rosaura”, explicó.

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La influencer Deysi Araujo comparte su difícil decisión de devolver a su perrita rescatada a su dueño original, tras recibir críticas y consejos veterinarios. Video: TikTok Deysi Araujo

Araujo también aclaró por qué decidió registrar en video únicamente la limpieza de la segunda cabrita y no la primera. “¿Y por qué grabé con la primera? Porque la primera estaba limpia y la segunda estaba bien cochinita, y como era blanca, entonces se notaba que estaba bien cochina. Hasta que yo la bañé, la sequé y todo, quedó muy bonita con su toalla, le compré sus cosas, le di su leche”, relató la exvedette, quien insistió en que las imágenes de las patas amarradas correspondieron al momento de la entrega por parte de Chunga y no a un maltrato posterior de su parte.

Araujo defendió su experiencia previa con la crianza de animales

Frente a las críticas recibidas en redes sociales, Araujo remarcó que su vínculo con los animales se remonta a su infancia, cuando convivió con distintas especies en su hogar. “Yo desde muy pequeñita me crié con los animales. Yo en mi casa he criado pollos, gallinas, chanchos, he criado ovejas, caballos, burros, de todo”, afirmó.

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La exvedette también relató un episodio de su niñez en el que crio a dos perritas recién nacidas con mazamorra y leche de vaca, pese a la oposición inicial de su madre. “Mi mamá nunca estaba de acuerdo, pero sin embargo, yo fui perseverante. Yo dije, yo puedo”, recordó.

La exvedette insistió en que nunca mantuvo atada a Rubí Rosaura durante el tiempo que la cabrita vivió en su departamento. “Me duele porque yo me había acostumbrado con la cabrita en la casa y nunca la he tenido amarrada, jamás. Siempre la he tenido sueltita. Ella se iba al mueble, comía su alfalfa, comía su pasto que yo le compraba y tomaba su leche”, sostuvo.

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La presentadora Deysi Araujo comparte entre lágrimas la difícil decisión de entregar a su cabrita Rosaurita a su compadre, el chamán Víctor Chunga, para asegurar su bienestar. Video: TikTok Deysi Araujo

Además, cuestionó las advertencias difundidas por un veterinario respecto a la alimentación del animal. “Yo escuché de un veterinario también que decía que ella no pertenece a, que no debo tenerla, que no puede tomar leche. Entonces, ¿cómo se crían los animales si no pueden tomar leche? Yo he criado animales, sé lo que es el campo, sé cómo criar a un animal”, expresó.

Pancho Cavero y Magaly Medina cuestionaron las condiciones de vida del animal

La controversia se originó después de que Araujo presentara a Rubí Rosaura durante un enlace con ATV Noticias y en publicaciones de sus redes sociales, en las que mostró cómo alimentaba a la cabrita con biberón dentro de su departamento. Las imágenes llegaron al programa ‘América Hoy’, donde el veterinario Pancho Cavero fue consultado sobre la viabilidad de criar a un animal de esas características en un condominio.

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“No, de ninguna manera. Un cabrito necesita correr, necesita la luz solar, correr, comer, hacer... No, desde ningún punto de vista yo creo que sea conveniente. No es calidad de vida”, afirmó Cavero durante su intervención.

El especialista fue más allá al señalar que la exposición mediática del caso respondía, a su juicio, a intereses publicitarios de la propia Araujo. “Esto es marketing para ella, está en la noticia, necesitaba noticia, le estamos dando noticia, pero ese es un mal ejemplo, no hay que seguir ese ejemplo”, sentenció.

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento en San Isidro. América Hoy.

Las críticas escalaron cuando la conductora Magaly Medina se pronunció sobre el caso en ‘Magaly TV, la firme’ y retiró el respaldo que solía mostrar hacia las ocurrencias de la exvedette. “Ella llevó esta cabra a la que somete, a mi parecer, a un maltrato animal. La lleva a un departamento, no es un animal doméstico, y encima le amarra las patas y la somete a la tortura de pintarle la boca”, declaró Medina, quien pidió que el animal fuera trasladado a un entorno adecuado.

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La entrega de la cabrita a su dueño original quedó registrada en video

Un día después de anunciar su decisión, Araujo compartió en su cuenta de TikTok el momento en que entregó a Rubí Rosaura a Víctor Chunga en su propio departamento. “Te voy a dar que te lleves a mi cabrita, a la Rosaura, por favor, para que la cuides. Porque la gente está hablando muy mal y dice que yo la maltrato y no es así, yo no la maltrato a la cabrita”, expresó la exvedette al recibir a su compadre.

Chunga, por su parte, confirmó que la cabrita sería trasladada a su casa de campo ubicada en Canta, donde se reencontraría con su hermana. “Tu bebita, la cabrita Rubí Rosaura, va a estar en mi casa de campo en Canta. Ahí la vamos a criar junto a su hermanita. Cuando tú gustes, porque sé que te has encariñado mucho en todo este tiempo, sé que la vas a extrañar, te veo llorando desde que he llegado, porque es una decisión muy fuerte que has tomado porque te has encariñado, es como parte de la familia. Y cuando tú gustes, puedes visitarnos también en la casa de campo en Canta, comadre Deysi”, manifestó.

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La presentadora rechazó las imágenes difundidas desde la vivienda de la figura televisiva y consideró que el trato al animal excedió una broma. Magaly TV La Firme

Durante el breve intercambio, Chunga también explicó el motivo por el que la otra cabrita, hermana de Rubí Rosaura, fue trasladada con las patas sujetas desde un inicio. “Nosotros lo tenemos al hermanito, sino que él era muy saltarín, ¿te acuerdas? Y se le agarró las patitas con la única finalidad de que no vaya a saltar, se vaya a lastimar”, señaló. Visiblemente afectada, Araujo se despidió del animal entre lágrimas mientras lo entregaba a su compadre, quien le reiteró que podría visitarlo en cualquier momento en la propiedad de Canta.