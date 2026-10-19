Perú

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori dará más detalles sobre su decisión en el pódcast que conduce cada lunes a las 20:00 horas

Kenji Fujimori revela su adhesión a un nuevo movimiento político en Perú, prometiendo representar al pueblo y ofrecer un plan claro para el futuro del país. Tampoco Tampodcast

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El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, anunció su regreso a la política a través de un “movimiento que representa realmente al pueblo”, según un adelanto de su pódcast en el que dará más detalles sobre su decisión.

“Creo que ha llegado el momento de hablar (...) con muchísima seriedad. Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo llamado Perú, he decidido seguir”, declaró en un mensaje previo a la emisión, prevista para este lunes a las 20:00 horas.

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El menor de los Fujimori, quien hasta hace unos meses declaraba que no planeaba regresar al entorno político, añadió que la agrupación a la que decidió sumarse “no tiene miedo de decir las cosas como son y que, sobre todo, tiene una propuesta clara para el futuro” del país.

En agosto pasado, el exlegislador había expresado su deseo de que el país siga un rumbo favorable tras la asunción de su hermana a la Presidencia para el periodo 2026-2031. “Nosotros como ciudadanos deseamos el bien del país (...) porque tendríamos que ser mentecatos pensar o desear que la situación vaya adversa”, declaró en un programa digital conducido por el actor Cristian Rivero.

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El excongresista aseguró que la agrupación tiene una propuesta clara para el país y que no teme “decir las cosas como son”
El excongresista aseguró que la agrupación tiene una propuesta clara para el país y que no teme “decir las cosas como son”

Sostuvo que cada persona debe seguir su propio camino y trabajar por sus objetivos, y afirmó que mantenerse alejado de la política le ha proporcionado una “sensación de calma, de ataraxia, de paz total”, similar a la que experimentó durante uno de sus viajes recientes, en el que practicó esnórquel y observó especies marinas junto a su esposa, Erika Muñoz.

El exparlamentario, elegido en 2011 y reelegido en 2016, reconoció que volver a ese terreno implicaría exponerse nuevamente al escrutinio público, algo que no estaba dispuesto a afrontar. Sin embargo, su reciente anuncio marca un cambio respecto a esa postura.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso que Kenji deberá realizar una obra de bien social o cumplir diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta impuestas tras su condena por tráfico de influencias.

Kenji Fujimori

Los ‘Mamanivideos’

El caso formó parte de la investigación conocida como los ‘Mamanivideos’, que surgió por las gestiones para conseguir votos de congresistas contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

Las conversaciones quedaron registradas en videos y audios grabados por el fallecido excongresista Moisés Mamani. El material mostró reuniones en las que se discutieron apoyos políticos y posibles beneficios para parlamentarios.

En este caso, el tribunal aplicó el artículo 57, numeral 1, del Decreto Legislativo 1585, expedido en noviembre del 2023, el cual señala que la ejecución de la pena se suspende cuando esta no es mayor a los cinco años.

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