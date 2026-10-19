Franco Velazco le respondió a Pablo Guede tras triunfo de Universitario: “A fin de año veremos quién hizo mejor las cosas”

Franco Velazco le respondió a Pablo Guede tras triunfo de Universitario.

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Universitario de Deportes goleó a Alianza Atlético en Trujillo durante la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado le dio impulso al cuadro ‘crema’ en la recta decisiva, aunque el cruce de declaraciones con Alianza Lima se mantuvo fuera del campo de juego.

El administrador de la ‘U’, Franco Velazco, respondió a las expresiones del entrenador Pablo Guede, quien había cuestionado sus intervenciones públicas y afirmó que desconocía quién era. “¿Le cayó mal lo que dijo Pablo Guede? No he escuchado, me han comentado algo. Yo he estado en realidad concentrado en el tema del femenino. He llegado ayer (sábado) por la noche de Quito”, explicó.

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El máximo dirigente ‘merengue’ señaló que no pretende intercambiar cuestionamientos públicos con el técnico rival. “¿Me dijo que debería dedicarme a administrar y que no me conoce? Ahora no es el momento para mí entrar en dimes y diretes, en realidad. En verdad que nunca ha sido mi estilo tampoco, pero a fin de año vamos a ver quién hizo mejor las cosas”, manifestó.

Velazco también remarcó que la prioridad de Universitario está puesta en los encuentros que quedan por disputar, dejándole un recado a Guede. “Estamos concentrados en lo que hoy es el resto del campeonato. Esto es fútbol. El que se pica pierde. Así que tranquilo nomás”, comentó entre risas.

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El administrador de Universitario ofreció comentarios en los que abordó los que declaró el técnico argentino de Alianza Lima. (Video: Fútbol en América)

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Franco Velazco?

Las declaraciones de Franco Velazco llegaron después de los comentarios de Pablo Guede en su última conferencia de prensa. El técnico de Alianza Lima fue consultado por las intervenciones del administrador de Universitario y respondió con una crítica a su rol dentro de la institución ‘crema’.

“Que administre, es importante eso. Si yo gané o perdí dos clásicos y estoy en el cargo; él ganó dos y echó a cuatro entrenadores... Creo que habla por sí solo. Pero que siga administrando que lo está haciendo bien”, sostuvo tras la victoria sobre Atlético Grau en Matute.

El DT argentino también cuestionó que un dirigente con ese cargo opine sobre los estrategas de otros clubes, reafirmando su desconocimiento hacia Velazco. “No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores de los equipos rivales. Debe querer notoriedad o lo que sea. No sé quién es”, acotó.

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La controversia sumó un capítulo a la rivalidad entre las dos instituciones más convocantes del fútbol peruano. Esta vez, el intercambio no surgió de un clásico disputado entre ambos, sino de las repercusiones que dejaron sus campañas en el Clausura.

El técnico argentino habló de la victoria 3-1 de su equipo ante los 'albos' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

El próximo partido de Universitario y Alianza Lima en el Clausura

Universitario volverá a jugar el sábado 24 de octubre, cuando se enfrente a Juan Pablo II desde las 19:30 horas en el estadio Monumental. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura y será una oportunidad para que el conjunto ‘estudiantil’ prolongue su recuperación tras la victoria en Trujillo, aunque el elenco de Chongoyape también se metió en la parte de la alta y promete una dura batalla en Ate.

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Alianza Lima, por su parte, visitará a CD Moquegua el domingo 25 de octubre a las 13:15 horas en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro dirigido por Pablo Guede llegará a ese compromiso con la necesidad de sumar para no resignar terreno en la disputa por el campeonato. Sin embargo, la ‘fuerza del sur’ buscará hacer respetar la casa para no peligrar su permanencia en Primera División.

La programación de la fecha 13 concentrará varios duelos entre equipos que persiguen los primeros puestos. La ‘U’ figura en el tercer lugar del Torneo Clausua con 24 puntos, mientras que los ‘blanquiazules’ (7°) integran un grupo de clubes que cuenta con 22 unidades antes del inicio de la jornada.

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