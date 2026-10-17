Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Continúa la pelea por el Torneo Clausura 2026 y la tabla acumulada de la Liga 1.

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La lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la duodécima jornada que puede generar cambios importantes en la clasificación. Los equipos que pelean por el liderato buscarán sumar tres puntos para acercarse al objetivo, en una recta decisiva en la que cada resultado puede marcar diferencias en la disputa por el campeonato.

Al mismo tiempo, la tabla acumulada mantiene en juego otros objetivos de la temporada, como la clasificación a los torneos internacionales y la lucha por alejarse de los últimos puestos para evitar el descenso. La fecha 12 se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con nueve encuentros que podrían modificar ambas tablas. Revisa aquí la clasificación del Clausura y del acumulado, que se actualizarán con los resultados de cada partido.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

En la previa de la fecha 12, Sporting Cristal lidera el Torneo Clausura 2026 con 22 puntos, aunque la pelea por el primer lugar se mantiene ajustada. En el inicio de la competencia, Sport Huancayo ha dado un golpe de autoridad al vencer por 2-1 a Cusco FC. Así marcha la clasificación durante la jornada:

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada de la Liga 1 2026, Alianza Lima se mantiene como el líder absoluto, sumando un total de 56 puntos, con una ventaja importante sobre sus perseguidores. Universitario ocupa la segunda posición, mientras que Deportivo Garcilaso completa el podio. Así marcha la clasificación anual:

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Tabla de posiciones Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 ADT (Finalizado)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Universitario (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

¿Qué nos depara la fecha 12 del Torneo Clausura?

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 promete emociones en la lucha por el liderato, con Sporting Cristal en la cima y varios equipos al acecho. Uno de los partidos que más atención concentra es el Alianza Atlético vs Universitario, que se disputará el domingo 18 de octubre en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro crema buscará sumar fuera de casa ante un rival que intentará hacerse fuerte como local en una jornada clave para sus aspiraciones.

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La acción comenzará el viernes 16 de octubre con los encuentros entre Sport Huancayo y Cusco FC, y Los Chankas frente a ADT. El sábado 17 jugarán Juan Pablo II contra Sport Boys, Melgar ante Deportivo Garcilaso y Alianza Lima frente a Atlético Grau. El domingo, además del duelo entre sullanenses y cremas, se medirán Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, FC Cajamarca y CD Moquegua, y Cienciano contra UTC.

Cada resultado puede mover la clasificación del Clausura y tener repercusiones en la tabla acumulada, donde también se juega buena parte de los objetivos de la temporada.