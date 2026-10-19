Perú

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía indaga el origen del patrimonio de Manuel Vidal Camargo, quien figura entre los candidatos con mayor votación en Lima. Una medida judicial restringió la disposición de varios de sus bienes desde febrero de 2024

Dos hombres con camisetas polo blancas que llevan el logotipo de Avanza País y el texto Vidal por Ate posan sobre fondo blanco.
Manuel Vidal Camargo, virtual alcalde de Ate y padre del actual alcalde Franco Vidal, es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El virtual alcalde de Ate, Manuel Vidal Camargo, es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito a raíz de operaciones inmobiliarias que multiplicaron el valor de algunas propiedades en pocos días y de un patrimonio cuyo origen está bajo escrutinio, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.

Vidal, padre del actual alcalde del distrito, el streamer Franco Vidal, y uno de los candidatos más votados en los últimos comicios, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) catorce inmuebles, siete vehículos e ingresos anuales superiores al millón de soles. Las investigaciones fiscales y policiales buscan establecer la procedencia de esos bienes y determinar si están relacionados con actividades ilícitas.

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Uno de los casos analizados corresponde a un terreno de 192 metros cuadrados que Vidal Camargo y Milagros Morales, su exesposa y madre del actual burgomaestre, compraron en marzo de 2003 por 12.633 dólares. Siete meses después, ambos lo transfirieron a José Moreno Antauro, hermano de Morales, por 20.000 dólares.

En 2012, Moreno vendió el predio a Lucero Castro por 25.000 dólares. Ese mismo año, Vidal Camargo lo adquirió nuevamente a través de una empresa de la que era gerente general y, quince días después, lo vendió por 250.000 dólares. Posteriormente, recuperó la propiedad por ese mismo importe, de acuerdo con los documentos revisados por el programa.

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Franco Vidal
En febrero de 2024, el Poder Judicial aprobó una inhibición sobre parte de sus bienes, medida que limita la transferencia de propiedades y vehículos mientras continúan las investigaciones

Al ser consultado sobre estas transacciones, el virtual edil atribuyó el incremento del precio a la valoración comercial del terreno y aseguró que se trató de una venta efectiva, no de un préstamo. No obstante, un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía concluyó que las operaciones podrían constituir indicios de blanqueo de capitales.

La investigación también abarca otro terreno que Vidal Camargo y Morales compraron en agosto de 2014 por 25.000 dólares y vendieron 21 días después por 30.000 dólares. Cinco años más tarde, recuperaron el inmueble por 100.000 dólares, según el reportaje. Actualmente, figura a nombre de Morales, quien lo recibió en donación.

Cuarto Poder también constató que un edificio comercial de propiedad de Vidal Camargo tiene varios pisos desocupados, oficinas sin actividad y locales cerrados, además de áreas con escaso mantenimiento.

Manuel Vidal
Las pesquisas se concentran en operaciones inmobiliarias con aumentos rápidos y elevados de valor, como un terreno que pasó de costar USD 25.000 a USD 250.000 en 15 días

En febrero de 2024, el Poder Judicial declaró procedente una solicitud de inhibición sobre sus bienes, una medida que restringe la transferencia de determinadas propiedades mientras avanzan las investigaciones. Según el reportaje, la resolución comprende cinco inmuebles en Lima, cuatro terrenos en Junín, una propiedad en Ucayali y otra en Piura, además de siete vehículos.

La investigación contempla la posible procedencia de los fondos de la trata de personas con fines de explotación sexual, pues estuvo recluido por estafa en 1997 y proxenetismo en 2006, y fue vinculado a la muerte de una mujer en una de sus propiedades en 2013.

El virtual alcalde rechazó las acusaciones y defendió sus negocios al afirmar que llegó a Lima desde Huancayo a los 15 años y comenzó vendiendo productos agrícolas, como tomates, papas y limones.

Durante la entrevista, el investigado cuestionó el tratamiento periodístico de su caso. “Si yo veo en su programa no hay cariño y veo que lo que le conviene me suelta y lo que no, no, simplemente voy a pensar que no es una buena periodista”, dijo a la autora del reportaje.

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