Perú

Comisión de Constitución del Senado continúa hoy el debate sobre el pedido de facultades legislativas

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, convocó a los senadores a las 11:00 a.m. para evaluar las facultades que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados sobre seguridad y atención al Fenómeno El Niño

La comisión deberá definir si emite un dictamen sobre la delegación legislativa o si deja que entre en vigor el texto aprobado por Diputados, ante el vencimiento del plazo constitucional de revisión
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El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, convocó a los integrantes de este grupo de trabajo para retomar hoy el debate sobre el pedido de facultades legislativas en temas de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

Según la convocatoria emitida para los miembros titulares de la Comisión, el encuentro se realizará a partir de las 11:00 a.m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. La citación busca desbloquear la evaluación del dictamen sobre la solicitud aprobada por la Cámara de Diputados.

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La sesión requiere la asistencia de al menos siete senadores, la mitad más uno de los 12 miembros titulares de la comisión. El bloque oficialista reúne a seis representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que la oposición cuenta con otros seis integrantes de Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación.

La asistencia de los representantes opositores aún no estaba confirmada. Sin ellos, Fuerza Popular y Renovación Popular no pueden alcanzar por sí solos el número mínimo para realizar una votación.

Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)
Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)

Durante la sesión del 15 de octubre la Comisión experimentó incidentes con la votación de sus miembros. En la reunión, la senadora Patricia Iturregui Byrne, de Partido del Buen Gobierno, planteó una cuestión de orden para definir hasta dónde puede modificar el Senado el texto que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados y que solo considera 20 iniciativas en lugar de las 66 presentadas por el Ejecutivo.

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Luego de la votación, la secretaría técnica registró inicialmente siete votos a favor de la moción y seis en contra. El conteo no incluyó al senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, quien participaba de forma virtual desde Argentina y sostuvo que tuvo problemas de conexión que le impidieron votar dentro del plazo antes de que el presidente de la Comisión diera por cerrada la votación.

De haberse incorporado ese voto, el resultado habría sido un empate de siete a siete y Mesía, integrante de Fuerza Popular y presidente de la Comisión, habría debido emitir un voto dirimente. La mesa rectificó luego la votación y consignó cero votos a favor y siete en contra, una decisión que provocó el reclamo y el retiro de las bancadas opositoras, según Canal N.

Los 20 puntos aprobados por Diputados y las alternativas planteadas

El punto central del conflicto se genera debido a que la Cámara de Diputados ya aprobó 20 puntos vinculados con seguridad y medidas frente al fenómeno El Niño. Aunque estos son temas prioritarios para el gobierno de Keiko Fujimori, el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución propone incorporar otros aspectos que ya fueron rechazados por la cámara baja del Congreso, además de una disposición reglamentaria, lo que abrió el desacuerdo sobre el alcance que tiene el Senado para realizar estas modificaciones.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

Mesía propuso que la oposición presente un dictamen en minoría o que se realice una votación diferenciada: primero sobre los puntos aprobados por la Cámara de Diputados y después sobre los cambios incorporados en el Senado. El senador de Fuerza Popular había advertido que no convocaría una nueva reunión sin acuerdos entre las bancadas.

“Yo no voy a citar a la Comisión para que vuelva a haber este caos. Si no hay consenso, no habrá facultades legislativas. Para que haya votación, se necesita cuórum. Sin ellos, no se puede votar. Si se quiere, no votemos, pero debatamos. Tenemos que llegar a un punto medio”, declaró Mesía a RPP.

El presidente de la comisión también sostuvo: “Es factible debatir los 20 puntos del dictamen. La política es el arte de lo posible. El reglamento tiene sus instrumentos y palancas para sacar los puntos muertos. Si la oposición tiene buena fe, la salida es que presenten un dictamen en minoría. O la otra alternativa, hacer una votación distinguida: primero votar los 20 puntos y luego los otros”

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