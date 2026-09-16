Perú

Reintegro 6 del Fonavi se pagaría en octubre: Estado transferiría deuda pendiente

Desde la Federación de fonavistas revelan que el Tesoro público depositará el monto pendiente de la deuda, tras las gestiones del Banco de Materiales. Esto permitirá avanzar con las devoluciones con grupos como el Reintegro 6, el pago más pronto, y la Lista 23

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Se confirma el nuevo pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. - Crédito Fenaf Perú
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El Reintegro 6, la nueva devolución de aportes al Fonavi —el extinto fondo de vivienda estatal al que aportaron miles de trabajadores— confirmaría pronto su pago.

Como se recuerda, en el último proceso para entregar mayores fondos a la Comisión Ad Hoc, la que se encarga de aprobar los nuevos grupos de beneficiarios, faltaba que el Banco de Materiales —la entidad financiera estatal que utilizó recursos del Fonavi para otorgar créditos destinados a la construcción— entregara la información de los exfonavista que pagaron sus créditos ante el Gobierno. Ahora que las observaciones del Ejecutivo fueran levantadas, ya el Tesoro Público tendrá que entregar los montos contemplados.

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“Ya se ha concluido el proceso de la Ley 29231, en la cual el Banco de Materiales ha concluido levantar los informes. (...) Va haber un ingreso de S/340 millones a la Comisión Ad Hoc para los pagos siguientes”, reveló José Cortez, miembro de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú y la Comisión Ad Hoc.

Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pago vendría en octubre

Si bien no se ha revelado la fecha de los pagos oficialmente, dado que se señala desde la Fenaf Perú que el MEF tendría que transferir los montos a fin de septiembre, y en base a lo que se sabe que se demoran en aprobar los padrones (según declaraciones anteriores a Infobae Perú), el pago para los beneficiarios del Reintegro 6 se haría el siguiente mes, en octubre.

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“Yo creo que este fin de mes ya se debe entregar ese recurso íntegro. Va a pasar primero al Banco de Materiales, y despues a la Comisión Ad Hoc”, aclaró Cortez en reunión de información a los exfonavistas.

Como se recuerda, originalmente se calculaba que el pago se hicieran en julio, y luego, dada la falta de presupuesto, se fue postergando a agosto, septiembre y ahora llegaría en octubre. También está pendiente que se defina si se pagaría la Lista 23 cuando estaba previsto, en diciembre de 2026.

adulto mayor con dinero en mano y boleta de pago del Banco de la Nación
Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Reintegro 6 se aprobaría pronto

Así, el siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi es inminente. Ya Luis Luzuriaga, de la Comisión Ad Hoc, había detallado a Infobae Perú qué se esperaba del nuevo grupo de Reintegro 6.

Tentativamente, se calcula que este grupo lo conformarían beneficiarios que estaría entre 66 y 67 años de edad a más para exfonavistas vivos, y entre 86 y 87 años para los fallecidos (cuyos herederos son los que cobran).

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Más datos incluirían inclusive el monto que se busca destinar:

  • El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas
  • Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.
  • Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos
  • La fecha tentativa estaría alrededor, ahora, de octubre
  • El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más
  • Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más

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