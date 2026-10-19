‘El Jorobado’ presenta hábeas corpus para evitar traslado de penal Ancón I tras operativo contra ‘La Confederación’

El operativo en el penal Ancón I busca impedir que integrantes de distintas organizaciones criminales mantengan vínculos y continúen delinquiendo desde sus celdas. Entre los internos señalados figura Adam Smith Lucano Cotrina, cuya defensa presentó un recurso judicial el 5 de octubre. Latina / Punto Final.

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Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial en medio de las medidas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para trasladar a internos señalados por sus presuntos vínculos con La Confederación, una alianza criminal que, según las investigaciones policiales y fiscales citadas en el reportaje de Punto Final, habría conectado a integrantes de distintas organizaciones para continuar operando desde prisión.

La intervención se desarrolló en el penal Ancón I, donde agentes penitenciarios ingresaron a los pabellones para identificar a los internos comprendidos en el operativo y ejecutar las medidas de traslado. El objetivo de las autoridades es separar a los presuntos integrantes de esta estructura y evitar que mantengan coordinaciones ilícitas desde sus celdas.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

En medio del procedimiento, las cámaras del programa de Latina, ‘Punto Final’ captaron a Lucano Cotrina, investigado como presunto cabecilla de Los Sanguinarios de la Construcción. El interno intentó pasar desapercibido entre los demás reclusos mientras los agentes avanzaban con la intervención. Según la narración del reportaje, llegó a intercambiar su polo con el de otro interno y aprovechó el movimiento en el patio para intentar evitar ser identificado por las cámaras.

El caso volvió a cobrar relevancia después de que su defensa recurriera a la vía judicial para cuestionar sus condiciones de reclusión ante un eventual cambio de penal.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

‘El Jorobado’ presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial

De acuerdo con la documentación mencionada en el reportaje, el 5 de octubre la defensa de Adam Smith Lucano Cotrina presentó un recurso de hábeas corpus para cuestionar sus condiciones de reclusión. Entre los argumentos expuestos se mencionaron problemas de salud y solicitudes relacionadas con su permanencia en el pabellón ante un posible traslado.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

Según el informe periodístico, en menos de 24 horas la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla admitió a trámite el recurso. El juzgado dispuso notificar al director del penal Ancón I para que respondiera a los hechos denunciados dentro de un plazo de 48 horas desde que recibiera la notificación.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

La admisión a trámite no significa que el recurso haya sido declarado fundado ni que el traslado haya quedado definitivamente impedido. La resolución final dependerá de lo que determine la autoridad judicial competente.

La presentación del hábeas corpus se produjo mientras el INPE avanzaba con una estrategia para separar a internos que, según las investigaciones, estarían relacionados con La Confederación. El recurso abrió así un frente judicial en paralelo a las medidas de seguridad penitenciaria.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

El INPE advierte sobre acciones legales para frenar los traslados

Abraham Lescano, director del INPE, se refirió a las acciones legales presentadas por algunos internos en medio de las intervenciones y traslados. El funcionario sostuvo que estas medidas forman parte de las estrategias que, según su evaluación, algunos reclusos utilizan para intentar alterar las decisiones penitenciarias.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

“Lamentablemente, parte de la estrategia de ellos también criminal es generar también una serie de dispositivos legales que puedan manejar sus abogados o las personas con las que ellos contratan, justamente para interponer estos tipos de acciones legales y tratar de evitar o alterar cualquier situación que nosotros ya tenemos [...] planificando para fortalecer la seguridad”, declaró.

El funcionario explicó que los traslados implican medidas especiales debido al nivel de seguridad previsto para los internos comprendidos en el operativo.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

“Bueno, están yéndose a un régimen, eh, de máxima seguridad, ¿no? Por lo cual nos ha demandado también establecer todo un perímetro de seguridad para el traslado. Esto es parte del comando unificado”, señaló Lescano.

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El INPE también anunció que reforzará las labores de inteligencia y contrainteligencia para identificar posibles vulnerabilidades en los controles penitenciarios, especialmente ante el ingreso de celulares y otros equipos que podrían facilitar comunicaciones ilegales desde las cárceles.

“Ellos también evidencian algún tipo de vulnerabilidades al sistema de seguridad, porque cómo ingresa todo ese material y equipo”, manifestó el director, quien explicó que las autoridades buscan detectar las posibles fallas que puedan ser aprovechadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

¿Quién es Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’?

Adam Smith Lucano Cotrina cumple una condena de 15 años de prisión por tenencia ilegal de municiones, según la información presentada en el reportaje. Sin embargo, su nombre también aparece en investigaciones relacionadas con presuntas actividades de crimen organizado.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

La Policía lo señala como presunto cabecilla de Los Sanguinarios de la Construcción, organización investigada por supuestas extorsiones a transportistas y grupos musicales, sicariato y el uso de empresas fantasmas para obtener contratos con municipalidades de Lima Norte.

Las investigaciones también lo identifican como enemigo de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Asimismo, su nombre aparece entre los presuntos integrantes de La Confederación, estructura que habría conectado a miembros de diferentes organizaciones criminales para mantener sus actividades desde prisión.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

Los internos señalados en la investigación sobre La Confederación

Durante el operativo en Ancón I, el reportaje identificó a varios internos que, de acuerdo con las investigaciones citadas, estarían vinculados a la presunta alianza criminal. Algunos cumplen condenas por delitos específicos, mientras que otros se encuentran bajo investigación o prisión preventiva.

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Uno de ellos es Christian Ponce Aranda, alias ‘Muerto’, quien tiene una condena de 12 años por homicidio calificado y otra de ocho años por robo agravado. Según la investigación mencionada en el informe, habría cumplido un papel como lugarteniente de La Confederación y se habría encargado de gestionar cuentas clandestinas en las que ingresaba dinero procedente de extorsiones.

También figura Joao Heredia Helera, condenado a cadena perpetua por sicariato. La investigación lo vincula con crímenes de extrema violencia atribuidos a la organización conocida como Los Michis. Según lo expuesto en el reportaje, algunas de las víctimas habrían sido torturadas y marcadas con cortes asociados al nombre de ese grupo criminal.

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Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.

Otro de los nombres mencionados es Luis Ruiz Berríos, quien cumple prisión preventiva. La Fiscalía lo vincula presuntamente con una red que habría reclutado a menores de edad para lanzar granadas contra locales de personas extorsionadas en Ventanilla. El caso fue revelado previamente por Punto Final y, según el informe, las pesquisas también apuntan a una posible conexión con el esquema de La Confederación.

La lista incluye además a Ernesto Sergio Gallarday Gonzales, conocido como ‘El Viejo Ernesto’, condenado a 23 años por secuestro y vinculado a la organización criminal Barrio King.

Asimismo, se menciona a José Daniel Calero León, condenado a 26 años por homicidio calificado y tenencia de armas. Las investigaciones le atribuyen un presunto papel en la alianza y en el manejo de dinero procedente de extorsiones.

El reportaje también identifica a Jhon Jairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’, y a Jimmy Larry Bazán Valderrama, hermano de alias ‘Yolín’, señalado como cabecilla de la organización criminal La Jauría.

Extorsión desde las cárceles: INPE separa a presuntos cabecillas de La Confederación en operativo en Ancón. Captura: Punto Final.