Perú

Pamela López llama ‘salada’ a Samahara Lobatón tras la cancelación de El Sultanato: “Debes venír a cuidar a tu hijito”

La trujillana se burló de la participación de Samahara Lobatón en el reality y recordó que otro programa de convivencia también dejó de emitirse. Además, le pidió humildad a Renato Rossini Jr.

La expareja de Christian Cueva cuestionó las declaraciones del modelo tras el cierre del reality y lo acusó de manejar un “doble o triple discurso”. También se burló de Samahara Lobatón. YouTube/ Vale Todo Perú.
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La cancelación de ‘El Sultanato’ generó reacciones entre los personajes que forman parte de la farándula peruana. Una de las que no tardó en pronunciarse fue Pamela López, quien aprovechó el final del reality de convivencia para lanzar comentarios contra Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., dos de los participantes vinculados al formato.

La trujillana no ocultó su postura frente a la noticia y puso en duda la suerte de la hija de Melissa Klug en los programas de este tipo. Con una serie de comentarios irónicos, recordó que otro reality en el que estuvo involucrada la modelo también dejó de emitirse a poco de su estreno.

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Para López, esta coincidencia era motivo suficiente para bromear sobre la participación de la influencer en este tipo de producciones. Asimismo, destacó que Samahara Lobatón cuenta con el respaldo de varias marcas en Perú, por lo que cuestionó la necesidad de buscar oportunidades económicas en otro país cuando puede generar ingresos a través de sus acuerdos comerciales y ‘dejar’ a sus hijos pequeños. En ese sentido, le recordó las grandes fiestas infantiles que ha organizado en Perú mediante canjes, como ejemplo de los beneficios que obtendría gracias a sus colaboraciones con distintas marcas.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

Como se recuerda, el programa llegó a su fin apenas tres semanas después de su estreno, una decisión que sorprendió por lo repentino de su salida. La producción explicó que el abandono de varios participantes terminó afectando el desarrollo de la competencia y dificultó que el formato mantuviera una disputa por el trono en las condiciones previstas.

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Sin embargo, más allá de las razones expuestas por el equipo del reality, el desenlace se convirtió en una nueva oportunidad para que Pamela López expresara sus críticas contra algunas figuras del espectáculo. Sus comentarios no solo estuvieron dirigidos a Samahara, sino también a Renato Rossini Jr., a quien cuestionó por su manera de describir el alcance que habría tenido el programa entre los espectadores.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

Pamela López llama ‘salada’ a Samahara Lobatón tras el final de ‘El Sultanato’

Pamela López se burló de Samahara Lobatón al conocer que ‘El Sultanato’ dejaría de emitirse después de permanecer tres semanas en pantalla. La influencer consideró que la hija de Melissa Klug podría ser la responsable de la supuesta mala suerte que acompaña a los realities en los que participa, una apreciación que expresó en tono de burla.

“Creo que tú eres la salada, Samahara. Eso. Tú no deberías estar ahí. A ver, para el próximo reality, mejor tú no estés”, manifestó la trujillana al referirse al abrupto cierre del programa.

La reacción de López estuvo relacionada con otro antecedente: ‘La Prisión de Destino 2’, reality que también tuvo que dejar de emitirse poco después de su estreno. En aquella ocasión, la suspensión estuvo vinculada a la posibilidad de una inspección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

Pamela recurrió a esa coincidencia para reforzar sus comentarios sobre Samahara. Desde su perspectiva, el final de ambos formatos justificaba bromear sobre la suerte de la influencer en este tipo de programas. No obstante, sus declaraciones corresponden a una apreciación personal y no demuestran que la participación de la hija de Melissa Klug haya provocado la cancelación de alguna de estas producciones.

El cierre de ‘El Sultanato’ tuvo, según la explicación difundida por sus responsables, una razón relacionada con la dinámica interna de la competencia. La salida de varios concursantes habría alterado el desarrollo del juego y dificultado la continuidad de la disputa por la corona, uno de los elementos centrales del formato.

“Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, fue la explicación que dio la producción de ‘El Sultanato’.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

Pamela López le pide humildad a Renato Rossini Jr. tras sus declaraciones

La cancelación de ‘El Sultanato’ también motivó comentarios de Renato Rossini Jr., quien sostuvo que el formato había conseguido traspasar las pantallas. Su apreciación no convenció a Pamela López, que cuestionó la manera en que el modelo describió la repercusión del reality y le pidió mantener una actitud más humilde.

“Este otro que repite como loro. ¿Tras pasar las pantallas? Un poquito de humildad, Renato. Yo creo que sí traspasaste las pantallas en ‘La Granja Vip’“, expresó la influencer.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

Pamela López acusa a Renato Rossini Jr. de tener un “doble o triple discurso”

Pamela López dejó en evidencia que tiene una opinión crítica sobre Renato Rossini Jr. y puso en duda la credibilidad que, según ella, tiene el modelo ante el público. Para sustentar su postura, hizo referencia a la relación que este mantuvo con Paul Michael y a las diferencias que percibió entre sus gestos de amistad y sus reacciones cuando se molestaba.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

“Tú eres una persona que maneja un doble o triple discurso. Por un lado, abrazabas como amigo a Paul Michael, pero cuando te ganaba la ira, tú no tienes credibilidad. Allá la gente que te cree. Puedes venderte como un chico chévere, pero cuando te gana la ira, eres peor que cualquiera”, manifestó.

Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.
Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.

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