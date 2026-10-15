Perú

El Niño podría paralizar la refinería de Talara y desatar una nueva crisis de combustibles en Perú

¿Recuerdas la crisis de combustibles de hace unos meses? El fenómeno El Niño podría impactar y regresar nuevamente los precios altos

Petroperú - refinería de Talara
Petroperú - refinería de Talara
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El diésel en Perú podría superar los S/30 ante riesgo del fenómeno El Niño. Pero eso no es todo. Para Pedro Gamio, exdirector de Petroperú, el fenómeno climático podría alterar aún más el sector y significar un mayor impacto.

“Por razones de trabajo he tenido mucha interacción con el norte del Perú y sí puede haber un impacto serio. Veamos los videos de lo que está pasando en Santiago de Chile. Está pasando un río de piedras y lodo frente al Palacio de Gobierno. Lo que puede ocurrir en el Perú va a afectar la refinería de Talara. Incluso hay un informe técnico al respecto, donde incluso la autoridad de control ha advertido de los factores críticos que pueden producirse”, opinó Gamio a Canal N.

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Así, estos factores críticos tendrían que ver con afectación a las “tuberías, la conexión marina, el mar bravo, toda la infraestructura puede ser impactada de acuerdo a la intensidad con la que el Niño golpea al norte del Perú”. Y esto impactaría en los combustibles, con posibilidad de que se generé una crisis, similar a la vivida en la primera parte de este 2026.

Un conductor señaló que gasta entre S/ 250 y S/ 280 semanales en petróleo, cuyo precio llegó a S/ 26 por galón
Gobierno anunció subsidio de 15% a 20% al diésel para enfrentar crisis de los combustibles. El Ejecutivo vinculó la medida con el aumento del crudo de cerca de USD 60 a más de USD 100 por barril, que elevó los costos del transporte y de los hogares.

Abastecimiento de combustible se afectaría

Para Pedro Gamio sí hay riesgo de desabastecimiento por el fenómeno El Niño. El experto señala que “nuestra principal fuente de provisión, el 93%, viene de Estados Unidos. Entonces, tenemos que prepararnos frente a un escenario complicado”.

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El escenario ya explicado Gamio sería uno en que abastecimiento del combustible en el país estaría afectado “y si Estados Unidos, por una medida de emergencia, cierra la exportación, nos pone en serios aprietos. Deberíamos desarrollar un plan de contingencia ya, porque de la noche a la mañana no podemos tener proveedores de otras partes del mundo y el producto no llega en 24 horas”.

“El diesel en cualquier momento supera los S/30. Estaba en marzo a S/12 soles. Solo Lima e Ica tienen un mecanismo de defensa con el gas natural, donde hay más de dos millones de usuarios. ¿Pero qué hay de las regiones andinas, que están olvidadas prácticamente? ¿Qué hay de de la selva, como Ucayali que ha hecho una protesta fuerte hasta hace muy poco? El cuadro exige un plan de contingencia realista y que busquemos plan B y Plan C sobre cómo vamos a sustituir el diesel", alertó.

En lo que va del año, el Perú ya ha registrado 385 incendios forestales que han dejado cinco personas fallecidas y graves daños en la naturaleza, viviendas y zonas productivas.

Esto no solo impactaría a combustibles como el diésel. “El tema también es el gas natural: cómo lograr con una unidad de regasificación modular, ese es un tema que se ha anunciado ya hace varios meses”, agrega Gamio.

¿Pero a qué se debería esto exactamente? El exdirector de Petroperú explica que el fenómeno El Niño implicaría tener una parte del Perú con una crisis hídrica, falta de agua, y otra parte sometida a un daño importante en su infraestructura de transportes y comunicaciones. “Porque son huaicos, tremenda cantidad de agua que empieza a golpear toda la infraestructura”, aclara.

Regiones en selva podrán usar gasolina de 84 octanos hasta junio de 2024.
Lo que podría venirse: otra alza de combustibles por falta de abastecimiento. - Crédito Difusión

¿Qué plantea el Gobierno?

Como se recuerda, dentro del pedido de facultades, aprobado por la Cámara de diputados ya se incluyen algunas medidas para afrontar El Niño. Entre estas están:

  • Ayuda humanitaria y respuesta rápida
  • Atención a las familias del campo
  • Viviendas de interés social y bonos para damnificados
  • Obras de agua potable y saneamiento temporal
  • Trabajos de reducción de riesgos.

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Refinería TalaraCrisis de CombustiblesPrecio del diéselFenómeno El Niñoperu-economia

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