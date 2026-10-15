Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

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La Comisión de Constitución del Senado debatirá y votará este jueves 15 de octubre un predictamen que mantiene la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño, con siete puntos adicionales a los aprobados por la Cámara de Diputados.

La propuesta eleva de 20 a 27 los asuntos sobre los que el Gobierno de Keiko Fujimori podría emitir decretos legislativos. Las materias, sin embargo, seguirían limitadas a las dos áreas que recibieron el respaldo de la cámara baja.

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El predictamen de la comisión, presidida por el senador fujimorista Carlos Mesía, plantea incorporar disposiciones vinculadas con las Fuerzas Armadas, la capacidad operativa del Servicio de Inteligencia y la calificación de organizaciones criminales como terroristas. Estas son:

Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente

Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos la libertad vigilada postpenitenciaria, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva

Regular apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana

Establecer criterios para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo

Modificar el Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público

Modificar el Decreto Legislativo N. 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia

Un documento del Congreso de la República del Perú detalla un predictamen para delegar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo.

Un predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú plantea modificaciones legales sobre el uso de la fuerza armada y la legítima defensa en materia de seguridad ciudadana.

Un predictamen del Senado de la República del Perú propone modificar la norma para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

También propone añadir un punto dentro de las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño. La ampliación no incluye nuevas materias para la delegación de facultades, sino aspectos adicionales dentro de seguridad ciudadana y la respuesta ante eventuales emergencias climáticas. Esta es:

Aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios, respecto de los procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes; eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público; estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables

El Pleno del Senado

La sesión de la Comisión de Constitución está prevista para las 11:00. Carlos Mesía señaló que el grupo parlamentario buscará votar el dictamen en esa misma jornada. Si el texto obtiene respaldo, el Senado lo debatiría en el pleno el lunes 19 de octubre.

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