Perú

Comisión de Constitución del Senado votará este jueves el dictamen de facultades con 7 puntos incorporados

El predictamen mantiene las materias de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño, aunque eleva de 20 a 27 los puntos en los que el Ejecutivo podría legislar por decreto

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Guardar

La Comisión de Constitución del Senado debatirá y votará este jueves 15 de octubre un predictamen que mantiene la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño, con siete puntos adicionales a los aprobados por la Cámara de Diputados.

La propuesta eleva de 20 a 27 los asuntos sobre los que el Gobierno de Keiko Fujimori podría emitir decretos legislativos. Las materias, sin embargo, seguirían limitadas a las dos áreas que recibieron el respaldo de la cámara baja.

PUBLICIDAD

El predictamen de la comisión, presidida por el senador fujimorista Carlos Mesía, plantea incorporar disposiciones vinculadas con las Fuerzas Armadas, la capacidad operativa del Servicio de Inteligencia y la calificación de organizaciones criminales como terroristas. Estas son:

  • Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente
  • Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos la libertad vigilada postpenitenciaria, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva
  • Regular apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana
  • Establecer criterios para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo
  • Modificar el Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público
  • Modificar el Decreto Legislativo N. 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia
Documento impreso con el membrete del Congreso de la República del Perú sobre propuestas de legislación en materia penitenciaria y de seguridad
Un documento del Congreso de la República del Perú detalla un predictamen para delegar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo.
Documento oficial con el membrete del Congreso del Perú que contiene un texto mecanografiado con párrafos subrayados y encabezados numerados
Un predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú plantea modificaciones legales sobre el uso de la fuerza armada y la legítima defensa en materia de seguridad ciudadana.
Documento oficial del Congreso del Perú con texto sobre un predictamen para modificar el Decreto Legislativo 1141 de inteligencia
Un predictamen del Senado de la República del Perú propone modificar la norma para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

También propone añadir un punto dentro de las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño. La ampliación no incluye nuevas materias para la delegación de facultades, sino aspectos adicionales dentro de seguridad ciudadana y la respuesta ante eventuales emergencias climáticas. Esta es:

  • Aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios, respecto de los procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes; eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público; estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables

El Pleno del Senado

La sesión de la Comisión de Constitución está prevista para las 11:00. Carlos Mesía señaló que el grupo parlamentario buscará votar el dictamen en esa misma jornada. Si el texto obtiene respaldo, el Senado lo debatiría en el pleno el lunes 19 de octubre.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Comisión de ConstituciónFacultades legislativasperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

El precio del diésel B5 S-50 UV osciló entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en Lima. Una carga de 20 galones puede implicar una diferencia de hasta S/ 90,80 entre estaciones

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Efemérides hoy 15 de octubre: Conoce el importante rol que tuvo la batalla de Nazca para la consolidación de la independencia del Perú

Nazca recuerda el triunfo patriota de 1820, mientras Tingo María celebra un nuevo aniversario y el país evoca al investigador Aurelio Collantes y al exalcalde Eduardo Dibós

Efemérides hoy 15 de octubre: Conoce el importante rol que tuvo la batalla de Nazca para la consolidación de la independencia del Perú

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

El embajador del Perú en Estados Unidos agradeció que la adminsitración del presidente Donald Trump haya “pasado por alto” sus críticas pasadas al gobierno norteamericano

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Nuevo proyecto en Perú busca eliminar la inimputabilidad de adolescentes desde los 14 años por delitos graves

La iniciativa legislativa presentada en octubre modifica tres códigos y establece una excepción al régimen juvenil para menores infractores de entre catorce y diecisiete años, en supuestos tipificados por la norma vigente

Nuevo proyecto en Perú busca eliminar la inimputabilidad de adolescentes desde los 14 años por delitos graves

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Luego de las denuncias de láseres apuntados al hotel donde se alojó la banda en la capital peruana, los seguidores chilenos evitaron aglomeraciones y permitieron a los artistas disfrutar de su estadía

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Álvaro Vargas Llosa sobre la relación del Perú con Estados Unidos: " El Perú tiene potencial para aumentar el comercio"

Expulsión para niños y adolescentes: Cuáles son las principales faltas graves que provocarían este escenario y por qué muchos padres están en contra

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison sobre López Aliaga: “De ninguna manera voy a chambear (con él), somos como el agua y el aceite”

Ministro de Educación presentará denuncia penal por presunto abuso sexual grupal contra alumna en Piura: “Aunque sean menores”

ENTRETENIMIENTO

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Tras el reclamo de RM en Lima, BTS vivió en Chile los días más tranquilos de su gira sudamericana

Christian Cueva reaparece tras ser acusado de deber S/58 mil a ex proveedor de panetones

Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

“Con trabajo y con plata”: Pati Lorena responde a Diego Chávarri tras calificarla de ‘vieja’ y le lanza advertencia a Gabriela Herrera

Magaly Medina arremete contra ‘América Hoy’ por prohibición al ‘Loco’ Wagner: “Qué limitados”

DEPORTES

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Programación de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026