Catástrofe en Santiago de Chile por aluvión asociado al fenómeno El Niño podría repetirse en Lima en pocas semanas: estos serían los zonas más afectadas

La emergencia ocurrió tras intensas precipitaciones concentradas en un periodo breve, que provocaron el desplazamiento de barro, rocas y otros materiales por las pendientes - Créditos: AFP.

Guardar

El aluvión que golpeó Santiago de Chile encendió las alertas sobre los efectos de las lluvias extremas en Lima. Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgos y Desastres, advirtió que el fenómeno El Niño podría activar quebradas y desencadenar huaicos capaces de afectar a miles de familias que viven en zonas expuestas. Entre los sectores que generan mayor preocupación figura Chosica, donde existen 21 quebradas susceptibles de activarse.

La emergencia registrada el jueves 8 de octubre en la comuna de Las Condes, en el sector oriental de Santiago, dejó al menos seis fallecidos, personas heridas, arrastró vehículos y obligó a evacuar viviendas. Las intensas precipitaciones acumuladas en un periodo breve provocaron el desplazamiento de barro, rocas y otros materiales por las pendientes. El episodio evidenció la capacidad destructiva de estos fenómenos cuando alcanzan zonas habitadas.

PUBLICIDAD

Mollo advirtió que el Perú enfrenta condiciones geográficas que pueden agravar las consecuencias de un evento de esta naturaleza. “Nosotros tenemos quebradas que se van a activar ahora con el fenómeno del Niño”, sostuvo durante una entrevista con el programa Encendidos de RPP, en la que alertó sobre la exposición de las poblaciones asentadas cerca de estos cauces.

El aluvión registrado el 8 de octubre en Santiago de Chile dejó al menos seis fallecidos, personas heridas y vehículos arrastrados por el barro, tras intensas precipitaciones en un periodo breve - Créditos: AFP.

Chosica concentra una de las principales zonas de riesgo

La especialista señaló que las quebradas ubicadas en la parte alta de Chosica constituyen un punto crítico. Según detalló, en este distrito existen 21 de estas formaciones que podrían activarse ante precipitaciones intensas. Algunas zonas de alta susceptibilidad y exposición albergan alrededor de 80.000 habitantes, mientras que el conjunto de sectores vinculados a estos cursos de agua comprende a más de 100.000 personas.

PUBLICIDAD

El peligro no se limita al deslizamiento de tierra. De acuerdo con la experta, los flujos de detritos pueden arrastrar grandes cantidades de sedimentos y rocas desde las partes altas hasta los sectores habitados. En la cuenca del Rímac, la pendiente desciende desde alturas superiores a los 5.000 metros en la zona de Ticlio hasta el nivel del mar, una diferencia que puede incrementar la fuerza del agua y los materiales desplazados.

“En el caso del Rímac no solamente estamos con un río que tiene una alta pendiente, sino que en la zona media de toda la cuenca tenemos varias quebradas activables”, explicó Mollo. La especialista advirtió que el material arrastrado también podría comprometer la calidad del agua y reducir su disponibilidad.

PUBLICIDAD

La vulnerabilidad, según indicó, es consecuencia de décadas de ocupación de espacios expuestos. “Nosotros no hemos sabido hacer ordenamiento del territorio, no hemos sabido frenar la expansión urbana en zonas inundables”, cuestionó al referirse a las deficiencias en la planificación urbana y la prevención.

Chosica concentra una de las principales zonas de preocupación en Lima, debido a la presencia de quebradas susceptibles de activarse ante lluvias intensas - Créditos: Andina.

Más de 700 distritos en muy alto riesgo por lluvias

Mollo citó una evaluación de riesgos con proyecciones hasta diciembre de 2026, según la cual más de 700 distritos del país se encuentran en un nivel de riesgo muy alto y otro número similar presenta riesgo alto. Estas categorías consideran factores como la cantidad de habitantes y viviendas expuestas, la infraestructura crítica y la capacidad de los cauces para transportar materiales.

PUBLICIDAD

En Lima, el peligro contempla distintos escenarios: huaicos, inundaciones y deslizamientos de masa. Aunque la capital todavía no había experimentado lluvias de la intensidad descrita al momento de la entrevista, la especialista indicó que las precipitaciones superiores a lo normal ya se registraban en el norte y en la zona central del país.

El posible impacto sobre el abastecimiento de agua potable representa otra preocupación. Ante la contaminación del río Rímac por sedimentos, Mollo sostuvo que las instituciones deben anticiparse a una eventual interrupción del servicio.

¿Qué medidas pueden reducir el impacto?

La especialista recomendó que los habitantes de zonas de riesgo no mitigable identifiquen rutas y puntos de evacuación antes de la llegada de lluvias intensas. En sectores inundables, aconsejó limpiar los techos y los sistemas de drenaje, así como evitar arrojar residuos a ríos y quebradas. La acumulación de desechos puede bloquear el flujo del agua y agravar los daños durante una crecida.

PUBLICIDAD

Mollo también planteó la necesidad de impulsar la reforestación, el manejo de quebradas y las obras de protección en puntos críticos. Aunque no es posible establecer una fecha exacta para un eventual aluvión en Lima ni asegurar que se repetirá la catástrofe chilena, la advertencia apunta a un riesgo que exige preparación inmediata y coordinación entre las autoridades y la población.