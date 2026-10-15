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Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

La ‘leonas’ iniciarán su camino en el torneo internacional: debutarán frente Palmeiras en Quito. Entérate cómo le va cuadro peruano rumbo a los cuartos de final

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026
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Hoy, jueves 15 de octubre, Universitario de Deportes iniciará su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las ‘leonas’ debutarán frente Palmeiras en la competición que se jugará en Quito.

El Grupo B reúne a la ‘U’ con Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina y el cuadro de Brasil. La misión del equipo peruano será empezar con el pie derecho en busca de la clasificación a los cuartos de final.

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Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

  • Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

  • Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Conmebol.

Canal TV para ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Las señales encargadas de llevar el debut de Universitario a las pantallas de los aficionados quedaron confirmadas para esta primera fecha del Grupo B. En Perú, la cobertura del compromiso frente a Palmeiras llegará sin costo a través de Pluto TV, la plataforma de streaming designada para ese mercado. A esa alternativa se suma el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores, que replicará la transmisión conforme a la programación difundida para todo el certamen.

Del lado brasileño, el panorama de emisión se reparte entre varias señales. sportv, N Sports y Cazé TV figuran entre los canales que difundirán el encuentro en Brasil, junto a otras plataformas anunciadas por el propio Palmeiras. El club paulista confirmó, además, que su canal oficial de YouTube transmitirá en paralelo los partidos de su equipo femenino, de modo que el público brasileño contará con más de una vía para seguir a su representante en Quito.

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Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Así llega Universitario a la Copa Libertadores Femenina 2026

La gira de pretemporada del equipo cerró en territorio chileno, donde Universitario midió fuerzas con Universidad Católica en su último amistoso previo al viaje a Quito. El triunfo por 4-2 dejó una buena sensación de cara al debut continental, con goles de Stephanie Lacoste, Claudia Domínguez, Sofía Oxandabarat y Karen Araya repartidos a lo largo del partido. Esa victoria le permitió al plantel completar la preparación con un resultado positivo antes de instalarse en Ecuador.

El desafío ahora pasa por sostener ese nivel en la competencia oficial. Carlos Véliz, al mando del plantel, apunta a que esa base de trabajo se traduzca en un equipo competitivo desde el primer minuto frente a Palmeiras, con la mira puesta en llegar con chances intactas a los duelos posteriores ante Independiente del Valle y Belgrano.

El trasfondo histórico agrega presión a esa misión. Esta será la sexta vez que Universitario participe del torneo, tras sus pasos por las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, en ninguna de las cuales consiguió meterse entre los ocho mejores del continente. La edición 2026 aparece entonces como una nueva chance para que el club finalmente deje atrás la fase de grupos y rompa esa barrera que lo acompaña desde su primera participación.

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