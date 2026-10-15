El Agustino: asesinan a dueño de restaurante cuando cerraba su local inaugurado hace un mes

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Un comerciante de 39 años, identificado por su familia solo como Luis para proteger su identidad, murió baleado la noche del martes cuando bajaba a calentar su comida en el restaurante de comida criolla que había abierto un mes atrás en el primer piso de su vivienda, ubicada en la cuadra uno de la calle Incahuasi, en el distrito de El Agustino.

Su esposa relató que la familia se encontraba reunida en el segundo piso del inmueble, donde jugaban bingo, cuando escucharon los disparos que le quitaron la vida.

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El emprendedor murió tras ser atacado a tiros cuando bajó desde su vivienda hacia el restaurante que abrió hace un mes junto con su pareja en la cuadra uno de Incahuasi| Foto: Panamericana

La esposa relata los últimos minutos de vida de la víctima

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su esposo bajó al local porque había dejado allí su plato de comida y solo alcanzó a decir “ya voy a subir” antes de que se escucharan las detonaciones. Al oír los disparos, la mujer bajó corriendo y encontró a su esposo tendido en el piso.

“En ese momento no me hizo mirar ni izquierda ni derecha, ni quién se fue, porque en ese momento es el dolor que uno siente”, declaró. Familiares trasladaron al hombre a un hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

La viuda descartó que su esposo hubiera recibido algún tipo de amenaza o mensaje extorsivo previo al ataque. agregó que ambos trabajaban juntos en el negocio prácticamente las 24 horas del día: dormían, compraban y cocinaban en conjunto, mientras él se encargaba de la preparación de los platos y ella de la atención al público.

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El Agustino: asesinan a dueño de restaurante y reportan presunta intimidación contra su familia| Foto: Panamericana

La mujer explicó que la pareja tiene dos hijos, uno que inicia estudios universitarios y una niña de diez años que cursa primaria.

“Nos deja un inmenso dolor y dejaron a mis hijos sin su papá. [...] Que no lo dejen así”, solicitó.

Según el recuento policial, la fachada del inmueble presenta al menos tres orificios de bala en la puerta principal del local y otros impactos en las ventanas del segundo piso. Los investigadores recogieron los casquillos en la escena y acordonaron la zona para las pericias correspondientes.

Motocicleta sospechosa alimenta el temor

Durante el reporte de Panamericana, un hombre a bordo de una motocicleta lineal circuló por la calle Incahuasi y fotografió repetidamente tanto la vivienda como a la viuda del comerciante mientras esta brindaba declaraciones a la prensa.

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Ante esta situación, se realizó un llamado a la Policía Nacional y a la comisaría de El Agustino para que envíen efectivos y refuercen la protección de la familia de la víctima, ante el temor de que el episodio constituya un intento de intimidación hacia la viuda.

Vecinos de la zona, donde funcionan diversos negocios con cámaras de seguridad propias, describieron a la víctima como una persona tranquila que buscaba sacar adelante su emprendimiento junto a su esposa.

Cámaras de seguridad

Ante una emergencia o situación de riesgo, comuníquese con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la línea 105 .

Para solicitar atención médica urgente o una ambulancia, está disponible el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en el 106 .

En caso de incendios, accidentes, rescates o fugas de gas, llame a los Bomberos al 116.