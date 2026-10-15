Receta de mondonguito a la italiana

Esta es la receta del chef Gastón Acurio para que prepares un delicioso mondonguito a la italiana. (Foto: Captura)

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El mondonguito a la italiana es uno de los platos más conocidos de la gastronomía peruana, preparado con mondongo de res cortado en tiras y cocinado en una salsa de tomate, cebolla, ajo, zanahoria y arvejas. Se sirve tradicionalmente con papas fritas y arroz blanco, creando una combinación de sabores y texturas que lo convierte en un favorito de muchos hogares.

Aunque su nombre hace referencia a Italia, esta preparación forma parte de la cocina criolla peruana y refleja la influencia de la inmigración italiana en la gastronomía local. Su secreto está en cocinar el mondongo hasta que quede tierno y preparar una salsa bien sazonada que integre todos los ingredientes.

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En esta receta aprenderás cómo preparar mondonguito a la italiana paso a paso, desde la limpieza y cocción del mondongo hasta el punto adecuado de la salsa y las papas fritas.

Información de la receta

Preparación: 25 minutos

Cocción: 1 hora y 15 minutos aproximadamente

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Media

Categoría: Plato principal

Cocina: Peruana, estilo criollo

Ingredientes para preparar mondonguito a la italiana

Para el mondonguito

700 g de mondongo de res limpio

1 cebolla roja grande

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 zanahoria grande

½ taza de arvejas

2 cucharadas de pasta de tomate

1 cucharada de ají amarillo molido, opcional

1 hoja de laurel

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano seco

2 cucharadas de aceite vegetal

½ taza de caldo de la cocción del mondongo o caldo de res

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Perejil picado al gusto

Para las papas fritas

3 papas grandes

Aceite vegetal suficiente para freír

Sal al gusto

Para acompañar

2 a 3 tazas de arroz blanco cocido

Perejil fresco para decorar, opcional

Cómo preparar mondonguito a la italiana paso a paso

1. Limpiar el mondongo

Si el mondongo no viene completamente limpio, enjuágalo bajo agua potable y retira cualquier residuo visible o exceso de grasa.

Si el producto conserva un olor intenso, puedes seguir las indicaciones de limpieza del proveedor y enjuagarlo antes de cocinarlo. Evita utilizar productos de limpieza que no sean aptos para alimentos.

2. Cocinar el mondongo

Coloca el mondongo en una olla con abundante agua y añade la hoja de laurel. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego.

Cocina hasta que esté tierno. Según el tipo de mondongo y el tamaño de las piezas, puede tomar entre 45 y 90 minutos o más.

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Si utilizas una olla a presión, sigue las instrucciones del fabricante y comprueba cuidadosamente la textura antes de continuar.

Cuando esté listo, retíralo, déjalo enfriar lo suficiente para manipularlo y córtalo en tiras delgadas. Reserva parte del caldo de cocción para la salsa.

3. Preparar las verduras

Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo. Pela los tomates y córtalos en cubos pequeños o rállalos.

Corta la zanahoria en tiras finas, procurando que tengan un tamaño similar para que se cocinen uniformemente.

Si las arvejas son frescas, tenlas listas para incorporarlas durante la cocción del aderezo.

4. Preparar el aderezo criollo

Calienta el aceite en una olla amplia a fuego medio.

Agrega la cebolla y sofríe durante 4 a 5 minutos, hasta que esté suave y ligeramente transparente. Incorpora el ajo y cocina durante un minuto más.

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Añade el tomate, la pasta de tomate, el ají amarillo opcional, el comino y el orégano. Mezcla bien y cocina durante 5 a 8 minutos, hasta que el tomate se deshaga y el aderezo se concentre.

Este paso es importante porque una buena base de tomate, cebolla y ajo aporta gran parte del sabor al plato.

5. Incorporar el mondongo

Agrega las tiras de mondongo cocido al aderezo y mezcla para que queden bien cubiertas.

Incorpora la zanahoria y las arvejas. Añade aproximadamente media taza del caldo reservado y remueve suavemente.

Si la preparación queda demasiado seca, puedes agregar un poco más de caldo, procurando que la salsa no quede excesivamente líquida.

6. Cocinar hasta integrar los sabores

Tapa parcialmente la olla y cocina a fuego bajo durante 15 a 20 minutos.

Remueve ocasionalmente para evitar que el aderezo se pegue al fondo. Durante este tiempo, la zanahoria y las arvejas terminarán de cocinarse, mientras el mondongo absorberá los sabores de la salsa.

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Prueba y ajusta la sal y la pimienta. La preparación debe quedar jugosa, con una salsa de tomate concentrada que envuelva las tiras de mondongo.

7. Cortar las papas

Mientras termina de cocinarse el mondonguito, pela las papas y córtalas en bastones medianos.

Enjuágalas para retirar parte del almidón superficial y sécalas muy bien con un paño limpio o papel de cocina antes de freírlas.

Secarlas es importante para reducir las salpicaduras de aceite y ayudar a que se doren mejor.

8. Freír las papas

Calienta suficiente aceite en una sartén o freidora. Fríe las papas por tandas para evitar que la temperatura del aceite baje demasiado.

Cuando estén doradas y crujientes, retíralas con una espumadera y colócalas sobre papel absorbente. Añade sal al gusto.

Si prefieres una alternativa con menos aceite, puedes preparar las papas en una freidora de aire siguiendo las indicaciones de tu equipo.

9. Dar el toque final al mondonguito

Comprueba que la salsa tenga la consistencia deseada. Si está muy líquida, cocina unos minutos más sin tapa; si está demasiado espesa, añade un poco de caldo caliente.

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Incorpora perejil picado al gusto y mezcla suavemente.

Para mantener las papas crujientes, es preferible agregarlas al momento de servir en lugar de dejarlas reposar mucho tiempo dentro de la salsa.

10. Servir el mondonguito a la italiana

Sirve el mondonguito caliente, acompañado de arroz blanco y una porción de papas fritas.

Puedes colocar las papas encima o a un lado del guiso, según tu preferencia. Termina con un poco de perejil fresco para aportar color y aroma.

El resultado será un plato criollo con mondongo tierno, verduras bien cocidas y una salsa sabrosa, ideal para un almuerzo familiar.

¿Cuál es el secreto para que el mondonguito quede suave?

El secreto principal es cocinar el mondongo el tiempo suficiente antes de incorporarlo al aderezo.

Si el mondongo queda duro, generalmente necesita más tiempo de cocción. Añadirlo directamente a la salsa sin ablandarlo previamente puede hacer que las verduras se cocinen demasiado antes de que la carne alcance la textura deseada.

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También es recomendable cortarlo en tiras uniformes para facilitar una cocción y presentación homogéneas.

Consejos para preparar un buen mondonguito a la italiana

Compra mondongo bien limpio. Facilita la preparación y reduce el trabajo previo.

No apresures la cocción. El mondongo necesita tiempo para ablandarse.

Prepara un aderezo concentrado. Cocina bien la cebolla, el tomate, el ajo y la pasta de tomate antes de incorporar el caldo.

Corta las verduras de forma uniforme. Así se cocinarán de manera más pareja.

Controla el líquido. La salsa debe envolver los ingredientes sin convertirse en una sopa.

Fríe las papas por tandas. Esto ayuda a que se doren en lugar de absorber demasiado aceite.

Sirve las papas al final. Así conservarán mejor su textura crujiente.

¿Por qué se llama mondonguito a la italiana?

El mondonguito a la italiana es un plato de la cocina criolla peruana cuyo nombre refleja la influencia de la inmigración y de las tradiciones culinarias italianas en el Perú.

Aunque existen distintas versiones familiares, la preparación peruana se reconoce por el mondongo cortado en tiras, la salsa de tomate, la cebolla y las verduras, acompañado de papas fritas y arroz blanco.

No debe confundirse con todos los guisos italianos elaborados con callos, ya que los ingredientes y la presentación de la versión peruana tienen características propias.

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Variaciones del mondonguito a la italiana

Mondonguito a la italiana con ají amarillo

Puedes incorporar una cucharada de ají amarillo molido al aderezo para darle un matiz peruano más marcado. Ajusta la cantidad según el nivel de picante que prefieras.

Mondonguito con más verduras

Añade un poco más de zanahoria o arvejas si deseas aumentar la proporción de verduras. Procura no sobrecargar el guiso para mantener el protagonismo del mondongo y la salsa.

Mondonguito con papas al horno

Si quieres reducir la cantidad de aceite, puedes preparar las papas al horno o en una freidora de aire y servirlas junto al guiso.

Mondonguito con salsa más intensa

Puedes aumentar ligeramente la pasta de tomate y dejar reducir el aderezo unos minutos más. Evita agregar demasiado líquido para conservar una salsa concentrada.

¿Con qué acompañar el mondonguito a la italiana?

Los acompañamientos más habituales son:

Arroz blanco graneado.

Papas fritas.

Ensalada fresca de lechuga y tomate.

Salsa criolla, si deseas un contraste fresco.

Perejil picado para decorar.

La combinación de arroz, mondonguito y papas fritas es una de las presentaciones más conocidas de este plato en los hogares y restaurantes peruanos.

Preguntas frecuentes sobre el mondonguito a la italiana

¿Cuánto tiempo se debe cocinar el mondongo?

Depende del corte y del tamaño de las piezas. Puede tardar entre 45 y 90 minutos en una olla convencional, aunque algunas piezas requieren más tiempo. Comprueba que esté tierno antes de incorporarlo al aderezo.

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¿Puedo preparar mondonguito a la italiana sin arvejas?

Sí. Las arvejas son habituales en muchas versiones, pero puedes omitirlas o reemplazarlas por otra verdura que combine con la salsa.

¿Cómo evito que el mondonguito quede aguado?

Utiliza una cantidad moderada de caldo y deja que la salsa reduzca a fuego bajo. El objetivo es que el aderezo cubra el mondongo sin acumular demasiado líquido en el plato.

¿Puedo preparar el mondonguito con anticipación?

Sí. Puedes cocinar el mondongo y preparar el guiso con anticipación. Guárdalo refrigerado en un recipiente cerrado y recalienta completamente antes de servir. Prepara las papas fritas cerca del momento de comer para que no pierdan su textura.

¿Cuánto dura en el refrigerador?

Como regla general, puedes conservar el guiso refrigerado durante 3 a 4 días, siempre que se enfríe y almacene de manera segura. Guarda las papas por separado si deseas conservarlas, aunque lo ideal es freírlas justo antes de servir.

¿Se puede congelar el mondonguito?

Sí. El guiso puede congelarse en recipientes individuales. Las papas fritas no suelen conservar bien su textura después de congelarse, por lo que es mejor prepararlas frescas.

Disfruta el sabor del mondonguito a la italiana

El mondonguito a la italiana es un plato representativo de la cocina criolla peruana, con una combinación de mondongo tierno, verduras y salsa de tomate que se complementa con papas fritas y arroz blanco.

La clave para conseguir un buen resultado es cocinar el mondongo hasta que esté suave, preparar un aderezo concentrado y controlar la cantidad de caldo. Con estos cuidados, tendrás un almuerzo casero lleno de sabor y tradición.