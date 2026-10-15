Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Surtidores de GNV, GLP, diésel y gasolina muestran las tarifas vigentes en soles en una estación de servicio en Lima recomendada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre grifos de Lima, según los precios declarados por los establecimientos en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La consulta permite comparar montos de gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular antes de iniciar un recorrido.

Los valores varían según el distrito, el producto, la disponibilidad y la condición operativa de cada establecimiento. Facilito reúne la información que declaran los operadores y permite ubicar los grifos cercanos a una dirección o zona determinada, con datos sobre la distancia, los combustibles que venden y el precio informado para cada uno.

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La búsqueda del precio más bajo requiere considerar el costo total del traslado. Un grifo con una tarifa menor puede quedar a varios kilómetros de distancia, en una ruta con congestión o con desvíos. El combustible utilizado para llegar hasta ese punto puede reducir o eliminar el ahorro previsto, sobre todo cuando la diferencia por galón es limitada.

Un conductor abastece de combustible a un vehículo en una estación de servicio que exhibe los precios de varios carburantes en soles peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV registró una brecha de S/ 4,54 por galón

El diésel B5 S-50 UV presentó la mayor distancia de precios entre los combustibles revisados. Los montos declarados oscilaron entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón, una diferencia de S/ 4,54. Esta brecha puede tener un efecto mayor en unidades que requieren abastecimientos frecuentes o que cuentan con tanques de gran capacidad.

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Camionetas de reparto, vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros y automóviles que realizan viajes extensos suelen tener un gasto más sensible a las variaciones entre estaciones. Para una carga de 20 galones, la diferencia máxima hallada en la consulta equivale a S/ 90,80 entre un establecimiento y otro.

Las referencias por distrito muestran que los precios no son uniformes. En Carabayllo, algunos locales ofrecían diésel desde S/ 23,29 por galón. En Comas, los valores iniciales partían de S/ 24,10, mientras que en el Rímac se encontraban desde S/ 24,94. Cada monto corresponde a una estación específica y puede modificarse durante la jornada.

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Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular se encontró desde S/ 20,49 por galón

El gasohol regular figuró entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la consulta general. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 3. Para un vehículo que necesita 12 galones, esa variación puede representar una diferencia de S/ 36, siempre que el desplazamiento hacia el local con el menor precio no implique un gasto adicional similar.

En algunos puntos de Lima aparecieron montos iniciales por debajo del mínimo de la búsqueda general. Villa El Salvador registró precios desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, las referencias comenzaron en S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho se observaron tarifas desde S/ 20,65.

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Facilito permite ordenar los resultados según el precio o la cercanía. La segunda alternativa puede resultar más útil si el vehículo dispone de poco combustible, si el tránsito complica un traslado largo o si la diferencia entre tarifas no compensa el tiempo ni los kilómetros adicionales. La plataforma también permite elegir departamento, provincia y distrito antes de iniciar la búsqueda.

Estaciones de servicio exhiben paneles con precios de combustibles de Osinergmin y Facilito a lo largo de una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium alcanzó precios de hasta S/ 26,19

En el caso del gasohol premium, los valores consultados comenzaron en S/ 21,29 y llegaron hasta S/ 26,19 por galón. La diferencia fue de S/ 4,90. Los conductores deben revisar las indicaciones del fabricante antes de elegir el producto, ya que el uso de un combustible distinto al recomendado puede generar un gasto innecesario o afectar el desempeño del vehículo.

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Entre los precios iniciales por distrito, San Miguel mostró valores desde S/ 21,99 por galón. Villa El Salvador registró referencias desde S/ 21,39. Estas tarifas corresponden a registros puntuales de establecimientos y no representan un precio único para todo el distrito ni para las estaciones cercanas entre sí.

El monto publicado en la plataforma debe contrastarse con el precio del surtidor al llegar al grifo. Los operadores son responsables de declarar la información y los valores pueden cambiar durante el día. También es recomendable verificar que el establecimiento figure como operativo y que cuente con existencias del combustible seleccionado.

Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa en soles por metro cúbico, por lo que su precio no puede compararse de forma directa con el valor por galón del diésel, los gasoholes o el GLP vehicular. Los usuarios deben seleccionar el producto dentro de Facilito para revisar las estaciones que lo ofrecen cerca de su ubicación.

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Un surtidor de combustible en Lima señala los precios por galón de GNV, GLP, diésel y gasohol con la etiqueta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GLP vehicular, por su parte, se despacha por galón. No todos los grifos cuentan al mismo tiempo con GNV, GLP, diésel y gasoholes. La disponibilidad depende de la infraestructura de cada establecimiento, de la zona y de la información declarada por el operador.

Antes de dirigirse a una estación, los conductores pueden revisar estos puntos:

Que el local figure como operativo en la plataforma.

Que el combustible requerido aparezca entre los productos disponibles.

Que la distancia y el tránsito no reduzcan el ahorro calculado.

Que el precio mostrado coincida con el valor del surtidor.

Que el vehículo use el combustible recomendado por el fabricante.

Que el recorrido no implique un desvío que aumente el consumo.

Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto final también depende de las condiciones mecánicas del vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, el estado de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción inciden en el consumo. Los precios de Facilito pueden cambiar durante la jornada porque provienen de declaraciones de cada establecimiento, por lo que la consulta previa y la confirmación en el punto de venta resultan necesarias antes de abastecerse.

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