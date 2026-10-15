Sujeto prende fuego a vehículo de los bomberos en Los Olivos y huye del lugar

El vehículo quedó completamente calcinado, lo que redujo los recursos disponibles de la compañía para atender incendios, accidentes y otras emergencias en Los Olivos (Créditos: Panamericana TV)

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Un hombre incendió un vehículo de la Compañía de Bomberos N.º 161 de Los Olivos, que se encontraba estacionado frente al cuartel, en el sector de Sol de Oro. El ataque ocurrió mientras los integrantes de la institución realizaban labores dentro del establecimiento y terminó con la unidad completamente calcinada. Tras provocar el incendio, el responsable huyó del lugar.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Buenos días Perú de Panamericana TV, el sujeto se acercó al automóvil y prendió fuego en la zona de la puerta del conductor. La rápida propagación de las llamas obligó al personal de emergencia a intervenir de inmediato para controlar el incendio y evitar que alcanzara otras instalaciones cercanas.

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El comandante Johnny Cuba, jefe de la compañía, señaló que el hombre sería una persona en situación de calle que frecuenta las inmediaciones del cuartel. Asimismo, indicó que los agentes del serenazgo del distrito ya habían intervenido anteriormente al individuo. Sin embargo, las circunstancias que motivaron el ataque deberán esclarecerse durante las investigaciones.

“Es una persona en situación de calle que presenta problemas psicológicos y que frecuenta las inmediaciones de nuestra compañía. Anteriormente, el personal de serenazgo del distrito ya lo había intervenido”, manifestó Cuba durante una entrevista televisiva.

El vehículo quedó completamente calcinado, lo que representa una pérdida para la compañía, que necesita sus unidades para atender incendios, accidentes y otras emergencias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Bomberos controlaron el incendio para evitar mayores daños

Los integrantes de la institución actuaron rápidamente para extinguir el fuego, debido a que, a escasos metros del lugar, funciona un centro educativo. La cercanía de este establecimiento aumentaba la preocupación por la posibilidad de que las llamas se extendieran y pusieran en riesgo a otras personas.

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Pese a la intervención, el vehículo quedó completamente destruido. La pérdida representa un duro golpe para los bomberos de Los Olivos, quienes necesitan sus unidades para atender incendios, accidentes y otras emergencias que se registran en su jurisdicción.

Cuba expresó su preocupación por las consecuencias del ataque y explicó que la destrucción del automóvil compromete la capacidad operativa del cuartel. La institución deberá afrontar sus labores habituales con menos recursos, mientras busca alternativas para recuperar el vehículo perdido.

“Esta situación se ha vuelto complicada para nosotros porque prácticamente nos hemos quedado sin una unidad. La pérdida afecta nuestra capacidad para atender las emergencias y cumplir con nuestras labores”, sostuvo el comandante.

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Un hombre incendió un vehículo de la Compañía de Bomberos N.º 161 de Los Olivos, estacionado frente al cuartel en el sector de Sol de Oro, y huyó tras provocar el fuego - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El jefe de la compañía también señaló que conseguir vehículos representa una dificultad para la institución, que ya afronta limitaciones en su equipamiento. En particular, indicó que actualmente carecen de una ambulancia, situación que agrava el impacto ocasionado por la destrucción del automóvil.

“Es muy difícil para nosotros conseguir vehículos. Actualmente, no contamos con una ambulancia y ahora se suma la pérdida de otra unidad. Hemos perdido un vehículo más y eso nos perjudica”, declaró.

El incidente también generó preocupación por la seguridad de las instalaciones y los bienes utilizados por el personal de primera respuesta. La compañía deberá afrontar las consecuencias materiales del incendio mientras las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.

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Por su parte, los efectivos de la comisaría de Sol de Oro investigan lo ocurrido y deberán revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al responsable. Las imágenes permitirán reconstruir sus movimientos antes y después del ataque, además de aportar elementos para el esclarecimiento del caso.